Dólar, cepo y tarifas: así es el plan "llave en mano" que analizan Bullrich y Larreta

Déficit "cero" y una salida del cepo rápida pero no desde el día uno. Las propuestas sobre reforma laboral y previsional. Principales puntos plan económico

A Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta les quedan por delante tres fines de semana antes de dirimir su disputa interna en Juntos por el Cambio. Ambos perciben lo mismo: que el ganador de esa contienda electoral se convertirá en Presidente el próximo 10 de diciembre. Una especie de "final anticipada", como suelen decir los periodistas deportivos cuando dos equipos grandes disputan una instancia previa en una copa.

Bullrich y Rodríguez Larreta se sienten ganadores de la interna. Hay encuestas para todos los gustos, pero si hay algo que volvió a quedar claro con las elecciones en la provincia de Santa Fe del último fin de semana es que las encuestas fallan una y otra vez.

Habrá que esperar entonces. Son 27 días hasta las PASO.

Mientras tanto, ambos líderes mandaron a sus equipos técnicos a analizar las posibles medidas a tomar en caso de llegar a la Casa Rosada. A medida que pasan los días, las definiciones se hacen más necesarias.

Carlos Melconian, desde la Fundación Mediterránea, viene elaborando un programa económico integral. El propio economista dijo que lo puso a disposición de los precandidatos. Tanto Bullrich como Rodriguez Larreta dijeron en público que toman a Melconián como un referente en caso de que ganen las elecciones generales de octubre o el balotaje de noviembre.

Ahora bien, ¿qué se destaca de ese plan económico? A continuación, los principales puntos, que muy probablemente comiencen a guiar la vida de los argentinos a partir del 11 de diciembre.

¿Qué hacer con el cepo? ¿Habrá una devaluación? ¿Y con las tarifas y los subsidios? ¿Los planes sociales quedarán así como están? Acá están las respuestas.

Déficit cero y privatizaciones

Es el pilar del plan: el reacomodamiento de las cuentas públicas, que este año deberían terminar en 1,9% del PIB, siempre y cuando se cumpla el acuerdo con el FMI. Por ahora, la proyección da bien por encima de ese objetivo.

El plan diseñado por Melconian, en conjunto por técnicos de la Fundación Mediterránea, entre ellos el economista Enrique Szewach, da cuenta de distintos puntos: recortes subsidios, una reducción de los contratados del Estado, un replanteo de los Planes Sociales y una revisión de las empresas públicas.

Sobre este último punto, la idea no sería avanzar rápido con privatizaciones de las empresas del Estado ya que, en el actual contexto macroeconómico, "sería regalarlas".

Cepo al dólar: en qué plazos se desactivaría

Al contrario de lo que se presumía hasta hace algunos meses, ahora se menciona la posibilidad de "una salida rápida, pero no de un día para otro" respecto al cepo, como resumió en las últimas horas el propio Melconian.

Reforma laboral: revisar costos

Existen dos puntos relevantes sobre esta cuestión, más allá de los que puedan analizarse más adelante.

Ambos se vinculan con los costos laborales. El diagnóstico es que la mayor parte de los puestos de trabajo que genera la economía son informales por culpa de los costos para los empresarios.

Por eso mismo, la intención pasa por revisar los costos de las indemnizaciones laborales. A su vez, el plan contempla una discriminación entre grandes fábricas y pymes ya que las empresas más chicas son las que más problemas están soportando a la hora de dar trabajo.

Sistema previsional: moratoria y edad jubilatoria

Los técnicos del equipo de Melconian trabajan en al menos tres puntos. Uno tiene que ver con el reemplazo de las moratorias previsionales por una "pensión universal", un esquema que ya había arrancado durante la administración de Mauricio Macri.

También habría proyectos de leyes para eliminar los actuales regímenes especiales. En la actualidad coexisten varios, que benefician desde docentes a investigadores, fuerzas del orden y personal que trabaja en las fronteras, por citar algunos.

Todavía no se menciona abiertamente, pero también se evaluará un aumento de la edad jubilatoria. "Subir la edad de jubilación es casi redundante porque de hecho la gente hoy no se quiere jubilar porque cuando se jubilan no les alcanza. Hay que ir actualizando la edad jubilatoria en función de la demografía porque vivimos más tiempo", dijo recientemente Szewach.

Tarifas y subsidios: eliminación gradual

La intención es aplicar una "revisión integral" de lo que cobran los servicios de luz, gas y agua, con el objetivo de eliminar los subsidios en forma gradual.

En todo caso, la idea es mantener una tarifa social para la franja más postergada de la sociedad, pero nada más. Se trata de una iniciativa que continúa la línea que empezó a seguir Sergio Massa desde que se hizo cargo de Economía.

La reducción de los subsidios es un reclamo muy contundente del FMI, y que de hecho ya está bajo negociación con el organismo. El Gobierno de Alberto Fernández vino aplicando reducciones sensibles, pero que después quedan relativizadas en un contexto de alta inflación.

Retenciones y economías regionales

A diferencia de lo sucedido durante la administración Macri, ahora no se postula una eliminación de los derechos de exportación.

Al menos de los más relevantes, los que mayor impacto tienen en la recaudación impositiva. El planteo desde la Fundación Mediterránea es que sólo se quiten para algunas economías regionales. Implicarían un recorte de menos del 10% sobre la recaudación total de este concepto.