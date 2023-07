Los indecisos definen su voto para las PASO, pero amenazan con cambiar para las elecciones generales

Los candidatos presidenciales apuntan sus campañas a conquistar a los indecisos, que llegaban en junio a un tercio de los votantes, y las encuestas muestran que Juntos por el Cambio y la oficialista Unión por la Patria están siendo efectivos, con una baja de indecisos que los favorece, mientras Javier Milei cae.

Sin embargo, queda un 38% de los votantes de las PASO que no sabe si va a mantener su voto a un determinado espacio político para las elecciones generales de octubre, según una encuesta de la Universidad de San Andrés.

El sondeo muestra que los indecisos disminuyeron tres puntos en julio, de 31% a 28%. Ese porcentaje se conforma de 14% que no sabe a quién votar y sólo 5% que ya está decidido a no votar, mientras que 4% es voto en blanco y 5% prefiere no responder.

En el mismo período, los votos de JxC, que postula a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, subieron este mes de 21% a 23% y los de UP, con las candidaturas de Sergio Massa y Juan Grabois, aumentaron de 16% a 19%. En cambio, los Libertarios de Milei, cayeron de 14% a 12%.

Respecto de cuándo se deciden quienes dudan a quién votar, la encuesta muestra que 27% determina su voto en la última semana y 9% en el mismo cuarto oscuro. En tanto, 32% decide cuando están los candidatos y solo otro 9% son partidistas puro.

Cómo están los votos por espacio político para las PASO

Según la Universidad de San Andrés, el voto para las PASO que muestra el sondeo marca un 28,8% de votos para JxC y 21,7% de UP, seguidos por 14% de Milei.

Los principales candidatos suben en las preferencias con la caída de indecisos.

En cambio, si se proyectan los indecisos, los votos quedan 32,2% para JxC y 24,2% para UP, mientras Milei se estanca en 15%.

Cuál es el escenario para después de las PASO

Un dato clave de la encuesta es que sólo 47% de los votantes en las PASO mantiene el voto al mismo espacio político en las elecciones generales de octubre.

Un 11% de los votantes ya sabe que cambia de voto en las generales, tras haber influido en la interna de otro espacio político.

Pero un 38% no sabe qué va a hacer después de las PASO, y esto puede incluso marcar un péndulo que define si en la batalla final se impone Sergio Massa o un candidato de Juntos por el Cambio.

En un primer escenario, la encuesta de la Universidad de San Andrés muestra que podría ganar la elección Massa con 20,6% de los votos frente a 18,5% de Rodríguez Larreta, lo que marca un "escenario de tercios", con Milei consiguiendo 18,5% de los votos.

Esto se daría por una migración de votos a Bullrich en la interna de JxC a Milei, ya que en el segundo escenario, la candidata sale primera con 23,7% de las voluntades, frente a 20,7% de Massa, y Milei queda más lejos, con 15,9%.

Los indecisos se definen por propuestas, honestidad y experiencia de gestión Qué provoca la definición de los indecisos en los candidatos

Al preguntar qué característica de los candidatos tiene en cuenta para tomar la decisión de votar por él o por ella, los encuestados señalaron las siguientes, entre otras:

55% propuestas

45% honestidad

34% experiencia en gestión

31% posición en un tema que me preocupa

27% ideología

22% ideología de su partido

8% pertenencia partidaria

3% que sea opositor

1% que sea oficialista

Los encuestados también dicen que las entrevistas a los candidatos influyen en su decisión sobre el voto (39%), al igual que los debates políticos (38%).

La información en las redes también influye en la decisión de los votantes.

La información que circula en las redes sociales influye para un 16% y los spots de los candidatos sólo para un 5%.

Cómo califican los encuestados la situación actual

Los principales problemas de la actualidad son inflación, con 55% de las menciones; delincuencia, robos e inseguridad, con 38%, y corrupción, con 35%. La pobreza aparece después con 26%.

La insatisfacción con los políticos aparece muy alta, con 23%, sobre todo si se tiene en cuanta cuál fue la primera mención de los encuestados: 24% la inflación y, en segundo lugar, los políticos, con 10% de mención espontánea.

Si bien sólo el 17% desaprueba al gobierno de Alberto Fernández y el 81% lo desaprueba, el área con menos negatividad se centra en la política científica, a cargo del ministro Daniel Filmus, con 33% de imagen positiva.

La encuesta se realiza en 8 regiones: NOA, NEA, Cuyo, Centro, Sur y Buenos Aires dividida a su vez en CABA, GBA e interior de la provincia.