Cierre de campaña tenso: Massa y Grabois no compartirán el acto final de Unión por la Patria

A pocos días de las elecciones PASO, Unión por la Patria planifica el final de su campaña con una nutrida agenda de actividades y recorridas por el interior del país y el conurbano bonaerense, pero Sergio Massa y Juan Grabois, los precandidatos presidenciales del espacio, decidieron que no compartirán un acto de cierre ni el bunker del domingo 13 de agosto.

Massa y Grabois habían acordado una estrategia electoral "de no agresión" que duró poco. Los dardos cruzados no tardaron en aparecer y, a pesar del intento del oficialismo por mostrar unidad frente a Juntos por el Cambio, esto no se ve reflejado en la agenda para el último tramo de la campaña.

Si bien ambos culminarán sus actividades proselitistas en la provincia de Buenos Aires, distrito clave para todos y especialmente para el peronismo, el cierre de campaña los encontrará divididos y lo mismo ocurrirá el día de las PASO, cuando seguirán los resultados desde comandos separados.

En el caso de Grabois, culminará su campaña el miércoles 9 de agosto en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, aunque el jueves tiene previsto viajar a la ciudad de Rosario, antes de que comience la veda electoral. El referente de Patria Grande reforzará su presencia en el territorio bonaerense y en esta semana recorrerá los municipios de Merlo, Moreno, Morón y La Matanza, antes de ir el sábado a Tucumán.

La agenda de Massa: visita a provincias "hostiles" y cierre con Kicillof antes de las PASO

En cuanto a la campaña de Massa, seguirá en los próximos días por el interior del país para culminar el 10 de agosto con un acto de cierre junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

La agenda del ministro de Economía y candidato presidencial lo lleva por estos días a Córdoba, Santa Fe y Chaco, tres distritos donde el oficialismo está complicado por las derrotas que sufrió en los comicios provinciales.

El precandidato presidencial, Juan Grabois

En las últimas dos, el peronismo tuvo un saldo negativo en las primarias locales y Massa busca reforzar allí al oficialismo para las nacionales. El candidato de Unión por la Patria necesita mejorar la performance de la alianza en las provincias donde se impuso la oposición para subir el piso de votos de cara a las PASO y a las generales de octubre. En ese sentido también pasó esta semana por Mendoza y San Luis.

En los últimos días de la campaña, el gobernador Axel Kicillof se enfocará en la Primera y Tercera Sección electoral de la Provincia. El mandatario bonaerense intercaló durante la campaña dos visitas por semana a los distritos del interior y dos a los del conurbano, donde también apoyó a los dirigentes locales.

El jueves irá a Avellaneda y Ensenada, donde los actuales intendentes, Jorge Ferraresi y Mario Secco, pelean por la reelección. El viernes recorrerá San Nicolás y San Pedro y en la última semana volverá a recorrer el conurbano.

El lunes próximo será el turno de las localidades Ituzaingó, José C. Paz y Morón. En alguna de esas visitas podría sumarse Massa a las actividades, pero no hay nada previsto junto a Grabois, según afirmaron desde el equipo de Kicillof. El martes 8 de agosto irá a Bahía Blanca, otro de los grandes distritos del suroeste del interior de la provincia, donde el oficialismo irá a interna con tres precandidatos para mantener la intendencia en poder del peronismo.

Cómo será el cierre en la Ciudad de Buenos Aires

Por otra parte, los candidatos de Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires tendrán su propio cierre de campaña en el icónico Teatro Gran Rex de la Avenida Corrientes. El precandidato a jefe de Gobierno porteño, Leandro Santoro, confirmó que será el 9 de agosto. En su último discurso insistirá con sus críticas a la gestión de Horacio Rodriguez Larreta para apuntar a sus rivales de Juntos por el Cambio, Jorge Macri y Martín Lousteau.

En ese esquema, se prevé que Santoro participe del acto final de Unión por la Patria previsto para el jueves 10 en el territorio bonaerense, junto a Massa y Kicillof. Así, la foto "de unidad" para las elecciones suma a distintos actores pero por ahora no a Grabois.

Massa y Kicillof compartieron actos de campaña

El próximo fin de semana volverán a reunirse los voceros de campaña Unión por la Patria en las oficinas de la calle Mitre al 300 para delinear los últimos detalles de las actividades que tendrán lugar antes de la veda electoral.

Según indicaron a iProfesional en el entorno de Kicillof, la idea es "coordinar actividades de la campaña bonaerense con la nacional". En el edificio porteño, ubicado a pocos metros de la Casa Rosada, trabajan los principales asesores de ambos equipos, a los que se suman los de la Ciudad que acompañan a Santoro.

En esa reunión se prevé que se defina, entre otras cosas, dónde estará el búnker de campaña que compartirán los principales candidatos de Unión por la Patria el domingo 13 de agosto.

Podría repetirse la elección del Centro Cultural Art Media del barrio porteño de Chacarita, donde festejaron el triunfo el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner en 2019.