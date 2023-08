Macri cargó contra Vidal por respaldar la candidatura de Rodríguez Larreta: "Ha desdibujado su perfil"

A once días de las PASO, la interna de Juntos por el Cambio comenzó a reactivarse. Es que luego de que María Eugenia Vidal renociera su apoyo a la candidatura del jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, el expresidente Mauricio Macri salió a cruzarla.

En este sentido, el mandatario fue consultado por los periodistas mientras hacía una recorrida por San Nicolás. "Creo en la competencia y no veo ni como una sorpresa dada la relación que tienen Larreta y Vidal que se apoyen recíprocamente. Pero también lo escuché a Ritondo y tiene razón en estar desilusionado, porque lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice. Y no hacer una cosa distinta de la que uno dice. Y, lamentablemente, siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil. Y eso es lo que le duele a la gente que está con ella, que se habían comprometido con Patricia, con Ritondo a la cabeza", opinó al respecto.

"Lo importante es que entendamos que la Argentina necesita un cambio profundo, rápido, claro y firme. Si seguimos como ahora, lo único que vamos a tener es más pobreza y exclusión. Hay que sacar a la gente que ha caído en la desesperanza. Somos el cambio o no somos nada", concluyó.

¿Se reactiva la interna en Juntos por el Cambio?

"Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina", aseguro Vidal tras indicar que conoce al jefe de Gobierno porteño hace 27 años, a la vez que elogió su capacidad de trabajo.

"Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años; siempre", afirmó la exgobernadora bonaerense.

"La Argentina necesita un Presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un Presidente preparado y con experiencia. Un Presidente que crea en el valor de los equipos", expresó Vidal.

Por su parte, Larreta respondió el posteo de Vidal, también por redes sociales, al sostener que tratará de "honrar el voto" de quienes lo elijan en las próximas elecciones.

Mi votoFormo parte del PRO desde su fundación, hace más de 20 años. Un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas de nuestro futuro. Y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina, y que este cambio… pic.twitter.com/knPKjnrAr7 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 2, 2023

Asimismo, el respaldo de Vidal a Larreta tuvo inmediata repercusión en las filas de Patricia Bullrich, la adversaria de Larreta rumbo a las PASO del próximo 13 de agosto.

El diputado nacional Cristian Ritondo, quien al comienzo de la carrera electoral respaldaba a Vidal como candidata presidencial y de hecho sonaba como su candidato a gobernador bonaerense, dijo que está "desilusionado" por la elección de la exmandataria provincial, de la cual fue ministro de Seguridad.

"Me sorprendió y, en parte, me desilusionó. Le he expresado personalmente que estoy muy en desacuerdo con esa decisión. He trabajado con ella en batallas importantes en la provincia de Buenos Aires, pero estoy convencido que hoy la persona con carácter para liderar esas batallas es Patricia Bullrich", afirmó Ritondo en diálogo con radio Continental.

Además, Ritondo aseguró que no tiene dudas acerca de que el expresidente Mauricio Macri considera que "el cambio nítido y profundo" en el PRO "lo representa Bullrich".

Te puede interesar Presidente sin convocatoria: Alberto Fernández, con más sillas vacías que ocupadas en un acto en Chaco

Asimismo, en un mensaje que envió a su equipo político, y publicado Télam, Ritondo agrega: "Le creí (a Vidal) cuando dijo que se iba a mantener neutral, porque era lo mejor para el espacio, y me sorprende este cambio de su parte".