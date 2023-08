"Chau SUBE": el drástico cambio que propone Jorge Macri para el pago del transporte público

A tan sólo cinco días de que se celebren las PASO 2023 en todo el país, Jorge Macri, precandidato a jefe de Gobierno porteño por el PRO, comunicó su propuesta de campaña para agregar otros medios de pagos, además de la SUBE, al transporte público como el teléfono celular o una tarjeta de crédito.

"Esto ya quedó viejo. ¿Cuántas veces quisiste viajar en transporte público y no encontraste tu tarjeta SUBE, o peor, no pudiste recargarla? Y si sos turista ni te cuento, no hay manera de que te puedas subir al subte o al colectivo?".

Mediante un video de apenas 26 segundos de duración que publicó en sus redes sociales, el precandidato para suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la jefatura de Gobierno de CABA aseguró que "el mundo ya fue para otro lado", en relación a los medios de pago que se utilizan en otros países del mundo para abonar el transporte público.

"Si soy jefe de Gobierno, quiero que puedas utilizar el transporte público con tu celular o con una tarjeta de crédito directamente. Porque no hace falta inventar la rueda y, de nuevo, esto quedó viejo", planteó el primo del ex presidente Mauricio Macri, quien cerró el spot de campaña descartando una tarjeta SUBE como si fuera un residuo obsoleto.

Tarjeta SUBE: observaciones a la propuesta de Jorge Macri

Al observar la propuesta de Jorge Macri, el director nacional de Análisis de las Transformaciones Geopolíticas y de Estudios Estratégicos Internacionales, Rafael Skiadaressis, expuso su opinión en su cuenta de Twitter y consideró que la tarjeta SUBE "es más que un medio de pago". El funcionario del gobierno nacional completó: "Sirve como mecanismo de fiscalización de la operación del transporte, distribución de subsidios y para el sistema de boleto integrado ("Red Sube")".

"Agregar medios de pago sería bueno, pero hay que ser realista con su complejidad", concluyó Skiadaressis, cuyo tuit fue replicado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

En esa misma línea, desde la AAETA respondieron a la iniciativa de Jorge Macri y advirtieron que es una medida que "requiere estudiarla a fondo en todas sus aristas".

"Suena muy bien en la teoría (como muchas cosas) pero hasta que no se prueben, no se sabe. El sistema de transporte del Amba es complejo, hay que cargar cuadros tarifarios, secciones, modos, hay 3 jurisdicciones ( no solo CABA) y todo tiene que estar coordinado y sincronizado. No es lo mismo un medio de pago que varios. Ídem su administración", advirtieron.