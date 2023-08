Patricia Bullrich le ofreció a Carlos Melconian el Ministerio de Economía

Desde el entorno más cercano de la reciente ganadora de la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se confirmó que la presidenta del PRO (ahora de licencia) le ofreció el cargo de ministro de Economía a Carlos Melconian.

El referente de Fundación Mediterránea venía manteniendo contactos con la principal coalición opositora y armando planes de gobierno detallados para el espacio que también integran Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, como así también para las alianzas lideradas por Cristina Kirchner.

El economista ya tiene experiencia como funcionario, ya que se hizo cargo del Banco Nación durante la gestión de Macri, aunque abandonó el cargo por diferencias en el manejo económico. El exmandatario luego le ofrecería reemplazar a Nicolás Dujovne en el Ministerio de Hacienda, pero "Melco" rechazó la oferta.

En cuanto a su fundación, denominada Fundación Mediterránea - Ieral, se ocupa de asesorar en materia económica y trabaja a la par de empresarios como la familia Urquía (Aceitera General Deheza), Pagani (Arcor), Rocca (Techint), Eskenazi (Petersen), Mindlin (Pampa Energía) y Eurnekian (AA 2000).

Melconian viene trabajando con su histórico socio, Rodolfo Santángelo, Enrique Szewach y Daniel Artana de FIEL y aunque no aceptó todavía el ofrecimiento de Bullrich, todo indica que daría el sí. "Si me llaman, voy. El plan está listo", dijo en julio de este año, en diálogo con La Nación.

Melconian cuestionó las medidas de Massa: sus advertencias

El economista Carlos Melconian cuestionó las nuevas medidas vinculadas a los dólares y las importaciones, impulsadas por el ministro Sergio Massa y no solo dijo que las decisiones son un "chiquitaje de telarañas". Las consideró también "irrelevantes", al entender que el gran problema que dejará este Gobierno es el nivel de endeudamiento, más allá de que no haya promovido nuevos préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Este gobierno no se da cuenta de que no puede continuar de esta manera. ¿Y qué hace? La estira como un chicle a ver adónde llega. Estamos mirando las medidas de ayer a la noche y son irrelevantes con este quilombo en la cabeza. Porque el estadista que esté pensando esto tiene que mirar 5 minutos lo de ayer a la noche, pero mirar 10 minutos, aunque sea la historia del país. Y no puede ser que otra vez nos comamos el garrón de semejante deuda", se quejó Melconian en Radio Mitre.

El economista ancló su análisis en el grado de endeudamiento de la segunda parte de este último año de Alberto Fernández al frente de la Casa Rosada, al desglosar que se sumarán pasivos por 20 mil millones de las importaciones, 10 mil millones de los yuanes y otros 10 mil millones de reservas negativas. "Así son 40 mil millones de deuda. Esto es la fondomonetización de la segunda parte de este gobierno. Es un mensaje general. Un S.O.S. que hay que explicitarlo a la sociedad argentina. Esto termina con otros 40 mil millones, de origen diferente [al del Fondo]. Imaginate que asume alguien y tiene que decir cómo va a pagar otra vez 40 mil millones", indicó.