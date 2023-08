El oficialismo intenta recuperarse del "efecto Milei" y le pide a Cristina Kirchner que se suba a la campaña de Massa

Tras el duro golpe que sufrió Unión por la Patria en las elecciones PASO del domingo, el oficialismo intenta levantarse rápido frente al batacazo de Javier Milei y, en la búsqueda de dar la pelea en octubre, un sector de la alianza oficialista espera una mayor presencia de Cristina Kirchner, la gran ausente en la campaña de Sergio Massa.

La vicepresidenta se mantiene en silencio y su último acto público fue hace más de un mes, en la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner. Sin embargo, por estos días retomó sus reuniones en el Senado "Necesitamos que tenga más protagonismo. Sin ella es muy difícil ganar una elección", reclaman en el kirchnerismo duro atentos a la influencia que puede tener la vicepresidenta en la base histórica de votantes del espacio.

Por el momento nadie conoce los próximos pasos de la ex presidenta. Durante la campaña electoral de las PASO, tuvo tres apariciones que hicieron pensar que tendría una mayor actividad. Pese a que Máximo Kirchner le pidió que "les dé una mano", Cristina prefirió un rol más alejado de la ciudadanía.

Solo hizo algunos comentarios contra el ex presidente Mauricio Macri en Twitter. La misma actitud tuvo su hijo y titular del PJ bonaerense, a quien no se lo vio muy activo al final de la campaña y apenas se ubicó en un extremo del escenario en el acto de cierre de los comicios en el Complejo C del barrio porteño de Chacarita.

Acto por la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner

Se supo que en los últimos días Cristina Kirchner retomó los encuentros en la oficina de la Cámara Alta con dirigentes de su espacio político, entre ellos, el candidato a presidente, Sergio Massa. El ministro de Economía había revelado que mantuvo una conversación con Cristina luego de que se consagrara como el segundo más votado y le expresara que "tenía algún marco de tranquilidad y de satisfacción porque es un escenario que deja al Gobierno en competencia". En ese contexto, recordó que la ex presidenta le había pedido que no hubiera internas en Unión por la Patria para evitar el escenario de los tercios.

También se reunió con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y con el jefe de campaña nacional de Unión por la Patria y ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, para analizar lo sucedido el pasado domingo. A todos los recibió por separado en su despacho del Congreso. La ex presidenta no estuvo en el búnker del domingo al igual que Alberto Fernández. Su silencio mantiene en vilo a los dirigentes y a la militancia sobre los pasos que seguirán como parte de la estrategia electoral.

La autocrítica de Unión por la Patria

Sobre los resultados del domingo, el kirchnerismo cree que la votación "fue dentro del rango que se preveía". También hicieron un análisis de la oposición donde vieron "el derrumbe del macrismo". "Juntos por el Cambio fue el primer perdedor", señaló un referente bonaerense, en sintonía con lo que manifestó públicamente el ministro de Desarrollo, Andrés Larroque. Sin embargo en Unión por la Patria hacen una autocrítica del voto del domingo. "Hay un mensaje claro sin dudas también para nosotros", reconocen.

La falta de votos en las urnas lo vinculan a la situación económica. "Si nosotros no estabilizamos la economía estamos fritos", pronostican sobre las elecciones generales de octubre. De acá a los próximos comicios apuntarán a polarizar con el candidato presidencial de Libertad Avanza para ingresar al balotaje. "Es el peronismo o el Apocalipsis", pronosticó Larroque hace unas horas al marcar el discurso que impulsará el oficialismo.

La teoría de Cristina de los tres tercios se cumplió en las PASO donde, además de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, se sumó el partido de los libertarios. Sin embargo no vaticinó que el oficialismo iba a quedar tercero como fuerza política. Tampoco nadie se anima a pronosticar el nivel de protagonismo que tendrá la ex presidenta en la segunda etapa de la campaña. "Es necesaria pero no lo podemos pedir más", señalaron desde la sede de campaña.

La última vez que la vicepresidenta habló con la prensa fue al votar el domingo en Río Gallegos cuando afirmó que "era un día de muchas emociones". Luego regresó a Buenos Aires para seguir los detalles de la elección.

Acto en el búnker de Unión por la Patria

En análisis de la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires también hizo una lectura de las primarias nacionales. Massa cosechó algo más de 2 millones de votos en el distrito al que le sumaron 761 mil de Juan Grabois al alcanzar el 32,1 por ciento. Por debajo se ubicó Juntos por el Cambio con 39,1% y le siguió Libertad Avanza con 24,5%. "Hay que ir a buscar a los que no votaron y remontar en lugares que se perdieron", reflexionaron sobre la elección desde La Plata.

Los asesores del gobernador remarcaron que el nivel de ausentismo en las urnas generó que no se cumpla con las expectativas electorales, pero que en la segunda etapa de la campaña buscarán "mejorar en muchos municipios en el que estuvo alto Milei sobre todo en la Tercera sección". Kicillof es la gran apuesta de Unión por la Patria para ganar en las generales y llegar al balotaje.