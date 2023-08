Milei dijo que le ofrecerá a Macri un "super cargo" si gana las elecciones

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, dejó en claro su aprecio y admiración por Mauricio Macri, y aseguró que en caso de resultar electo presidente, tiene reservado un lugar especial para el exmandatario en su gobierno. Esta propuesta implica un rol que combinaría funciones diplomáticas y la generación de oportunidades comerciales para Argentina.

Un "Súper Embajador" en el horizonte

Milei explicó la idea de un papel singular para Macri en su administración, describiéndolo como un "súper embajador". En esta función, Macri contribuiría a la presencia internacional de Argentina en diversos foros globales y buscaría abrir mercados para el país.

Si bien no ha definido esta designación en una sola palabra, Milei señala que sería una figura por encima de Cancillería, encargada de representar a Argentina ante el mundo.

"Yo creo que tendría un rol destacado como un representante de Argentina. Una figura por encima de Cancillería y demás, como un representante. No se como se define, habría que crear la figura. Creo que es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir mercados para el pais", dijo Milei.

Durante una entrevista en Radio Mitre, Milei destacó la importancia de tener a alguien con experiencia y renombre internacional para ampliar las oportunidades comerciales de Argentina. También resaltó la faceta humana del exmandatario, sorprendido por la naturaleza de sus conversaciones.

"Con Macri hablamos de varios temas, no solo de las elecciones. Me ha sorprendido muy gratamente que no sólo se ocupo de preguntarme cosas de la economía, sino que ha mostrado un lado humano no esperado por mi dado el tipo de vínculo que tenemos", agregó.

Relación y Rreconocimiento entre Macri y Milei

La relación entre Milei y Macri se volvió evidente en los últimos tiempos. Milei ha afirmado que mantienen conversaciones frecuentes y reconoció los esfuerzos de Macri durante su mandato para abordar los desafíos económicos. A pesar de ciertas críticas, Milei ha subrayado su admiración por el expresidente y su capacidad para tratar temas más allá de la economía.

La buena relación entre ambos se hizo pública, especialmente luego de las recientes elecciones primarias abiertas. Macri felicitó a Milei en el búnker de Juntos por el Cambio tras su sorprendente victoria en las PASO. Esta cercanía política sugiere una nueva etapa en las relaciones entre los actores políticos y abre la puerta a colaboraciones futuras.

La propuesta de Milei de otorgar un papel destacado a Macri en su eventual gobierno refleja una relación de respeto y diálogo entre dos figuras influyentes en el escenario político argentino. La posible designación de Macri como "súper embajador" es un ejemplo de cómo las alianzas y vínculos pueden redefinir la dinámica política y generar nuevas formas de colaboración en el país.