Advertencia de Pablo Moyano a Milei: "Vamos a salir a la calle a luchar contra una reforma laboral"

Al tiempo que el candidato por Libertad Avanza Javier Milei se consolida en las encuestas de cara a la elección nacional, uno de los cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, advirtió que "los trabajadores vamos a salir a la calle a luchar contra cualquier proyecto de reforma laboral" y subrayó que "vamos a seguir militando para impedir que esta derecha reaccionaria vuelva a gobernar".

En ese marco, hizo un "llamado urgente" a todos los sectores de la alianza oficialista Unión por la Patria (UxP) para "empezar a militar e ir a buscar aquellos argentinos que no fueron a votar" en las PASO. Y dijo que no tiene claro si Milei es un "showman", pero alertó que "de ser verdad todo lo que dice, se tratan de medidas anti-obreras" y que no difieren de la postura de la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Remarcó que "obviamente que rechazamos las recientes propuestas económicas de Milei, que incluyen una reforma laboral drástica con la eliminación de la indemnización, la caída de los convenios colectivos de trabajo y la quita de la personería gremial como también lo prometió la señora Bullrich" y advirtió que su gremio convocó "a plenarios y asambleas con el objetivo de informar y explicar a los trabajadores y trabajadoras por qué es crucial seguir apoyando a un gobierno peronista".

Exhortó a los trabajadores y trabajadoras que "voten por el peronismo"

El también secretario Adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones reclamo a los trabajadores y las trabajadoras que en octubre voten al peronismo y apuntó: "A pesar de los esfuerzos de los grandes medios de comunicación, los empresarios y otros sectores, que promueven la idea de que la derecha es la solución para el país, los camioneros reafirmamos nuestro compromiso de evitar el regreso de políticas que atenten contra los derechos laborales".

Moyano reiteró: "Hacemos un llamado a todos los sectores del peronismo, los movimientos sociales y los trabajadores y trabajadoras sindicalizados a seguir luchando y militando para impedir que esta derecha reaccionaria vuelva a gobernar" y planteó que "con la memoria fresca de los años del macrismo y la alianza del 2001, los camioneros instan al pueblo argentino a dar un nuevo voto de confianza al peronismo en las próximas elecciones".

Indicó que "vemos que hay una corriente de pensamiento que solo piensa en cómo terminar con el peronismo y el sindicalismo" y subrayó que "desde el sindicato de Camioneros vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores ante cualquier gobierno de derecha que pretenda quitar condiciones laborales y salariales".

Advertencia de Pablo Moyano a Milei: "Vamos a salir a la calle a luchar contra una reforma laboral"

Críticas de Moyano a Macri y la conducción del PJ

Tras las críticas a Milei y Bullrich, Moyano enfatizó que "Mauricio Macri debería estar desfilando por los tribunales para explicar qué pasó con el escandaloso préstamo de 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante su gestión. Pero solo vive respaldando un sector de los medios de comunicación que lo presentan como un estadista que maneja las elecciones y tanto al líder de la Libertad Avanza como a Juntos por el Cambio".

En el reparto de cuestionamientos, alertó: "Vemos en forma inquietante que no hay una actitud de nuestro espacio, especialmente del PJ y del PJ de la provincia de Buenos Aires. No hay una convocatoria en forma urgente y seria para empezar a movilizar nuevamente todos los sectores de Unión por la Patria, de la parte política gremial a los movimientos sociales".

Reiteró que "hay que empezar a militar e ir a buscar aquellos argentinos que no fueron a votar y, fundamentalmente, a aquellos que hoy todavía tienen alguna duda" y consideró que "si el peronismo verdaderamente se pone a movilizar, a caminar los barrios, las fábricas y las industrias, vamos a dar vuelta a este resultado y vamos a entrar en el balotaje".

Análisis del voto a la Libertad Avanza

"Muchas veces, más allá de la bronca, que es lógico por la inflación que hoy tienen y que sufren los argentinos, hay que tener memoria, y va a ser mucho peor si llega a pasar que gobierne la derecha", analizó Moyano y añadió: "Cuando la gente dice que votó por Milei y se le pregunta por qué, no sabe decir y eso es muy peligroso".

El camionero relató que "lo toman como joda, pero es peligroso porque se puede implementar un proyecto de país donde se va a privatizar todo, donde te van a vender hasta la última piedrita de las mineras, del litio, del gasoducto del petróleo y, fundamentalmente, una reforma laboral salvaje" y advirtió que "todo esto va a provocar pérdida de miles de puestos de trabajo y quitar las indemnizaciones".Por último, expresó que "todo esto no es casualidad que ya estos dos personajes como Milei y Macri, permanentemente se tiren flores porque es verdad: es lo mismo. A veces la derecha puede ser un poco más dura o un poco más light, pero en definitiva el matriz de ellos es el mismo".