En alerta por saqueos, empresarios reclaman al Gobierno que actúe: "La Nación no puede ser rehén de inadaptados"

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) emitió un comunicado este martes con el fin de repudiar los intentos de saqueos registrados en Mendoza, Córdoba y otros puntos del país. "La CAC manifiesta su más enérgico repudio ante los hechos de violencia que en las últimas horas han afectado a diversos establecimientos comerciales en distintos puntos de nuestro país", incia el comunicado.

Y detalla: "La delicada situación económica y social que atraviesa la Argentina en modo alguno justifica que se cometan actos delictivos, más aún cuando la motivación de muchos de ellos no es la necesidad sino la mera vocación de generar temor y desorden".

Duro repudio de la Cámara de Comercio por los saqueos

El organismo dirigido por Mario Grinman advirtió que "la Nación no puede ser rehén de pequeños grupos de inadaptados que, escudándose en el genuino malestar de amplias franjas de la población, pretenden violentar la ley y provocar caos".

Y concluyó: "La CAC exhorta a las autoridades competentes a hacer los mayores esfuerzos a fin de que inmediatamente se ponga fin a los hechos de vandalismo y se preserve la integridad física y el patrimonio de los damnificados".

Saqueos de supermercados y carnicerías: hubo detenidos y sigue la tensión

Este sábado, reviviendo inquietantes escenas de años anteriores, se produjeron disturbios y saqueos violentos en supermercados y diversos establecimientos comerciales, como carnicerías, en las provincias de Mendoza y Neuquén. A través de las plataformas de redes sociales, se difundieron impactantes videos e imágenes que capturan el instante en que los delincuentes retiran rápidamente productos de los locales, generando pánico entre las personas que se encontraban allí.

Estos incidentes tuvieron lugar aproximadamente a las 16:00 horas del sábado en un supermercado perteneciente a la cadena Átomo, situado en la localidad de Las Heras, según informó el diario local Los Andes. Además de dicho establecimiento, ubicado en la calle Independencia, se intentaron saqueos en otras sucursales de la misma cadena, pero las fuerzas de seguridad lograron contener los disturbios.

Peatonal de Cordoba con negocios cerrados por temor a los saqueos. pic.twitter.com/cGxaWtBS0K — Javier Garcia (@JaviGarcia_Ok) August 22, 2023

Para el Gobierno, hay grupos que incentivan saqueos en todo el país

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que hay grupos "incentivando" intentos de saqueos en distintos puntos del país.

Lo hizo después de que se produjeran nuevos intentos en Córdoba y de un robo en grupo en el Barrio 1-11-14, en el Bajo Flores, en CABA.

"Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con un saqueo; es una vocación de generar un conflicto", afirmó.

Según comentó el ministro, "desde la semana pasada tenemos detectado algunos intentos de armar, a través de whatsapp, hechos de esas características". En diálogo con Radio Nacional, afirmó que "son hechos delictivos que no tienen mucho nivel de organización".

Al profundizar más sobre esa posibilidad, el funcionario nacional manifestó que no cree en la posibilidad de que haya motivaciones políticas detrás de los episodios denunciados. "El olfato me dice que no hay nada que me muestre que tenga otra razón de ser que no sea el conflicto en sí mismo y no una complicación de otra característica", sostuvo.

Añadió, además, que son hechos que ocurren en "provincias que por ejemplo no están gobernadas por el oficialismo".