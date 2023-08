Las "leonas" y "leones" de Javier Milei que se preparan para gobernar la Argentina desde el 10 de diciembre

El candidato presidencial y líder de "La Libertad Avanza", Javier Milei, ya tiene lista su nueva estructura ministerial. La novedad que plantea Milei, que no han decidido los otros candidatos como Sergio Massa por "Unión Para la Patria" y Patricia Bullrich por "Juntos", es que si gana, pasará a tener 8 ministerios en lugar de los 22 que hay en la actualidad.

"Los ravioles ya están armados", en referencia a la nueva estructura de la Administración Nacional, "pero ahora nos falta cocinar a la casta de ñoquis que viven del Estado", manifiestan cerca del entorno del candidato.

Por el momento, se sabe que en la Casa Rosada lo acompañarían su hermana, Karina Milei, como una especie de secretaria presidencial, y Nicolás Posse como su Jefe de Gabinete de Ministros.

La administración de Milei contaría solo con ocho ministerios

Los ocho ministerios que tendrá Milei serán: Economía, Capital Humano, Relaciones Exteriores, Interior, Justicia y Defensa Interior, Infraestructura y Seguridad Interior. Milei confirmó hasta ahora 3 nombres de sus futuros ministros y ministras, y manifestó que el que quiere como ministro de Economía vive en el exterior.

Sandra Pettovello en Capital Humano, Diana Mondino en Relaciones Exteriores y Guillermo Francos en Interior son los únicos ministros confirmados, y Carlos Rodríguez Braun, que vive en España, iría a Economía. En la nueva estructura administrativa que ya está lista, figura también Nicolás Posse. Junto a Karina Milei, es uno de los responsables de la tarea más difícil para llevar a Javier Milei a la presidencia de la Nación.

Karina Milei asumiría como una especie de secretaria presidencial, en caso de que su hermano se imponga en las elecciones

Entre sus tareas está reclutar a los técnicos de los distintos ministerios y secretarias, ya que al parecer no habrá subsecretarías. Alinear a la tropa y mantener el perfil bajo que hasta ahora tiene, y no se encarga del armado político.

Posse, probablemente será el Jefe de Gabinete de Ministros si Milei gana las elecciones presidenciales. Conoció al candidato en los tiempos en que trabajaban en "Corporación América", en las oficinas de la calle Bonpland, en el barrio de Palermo Hollywood.

El Jefe de Gabinete de Ministros sería Nicolás Posse, que trabajó en "Corporación América"

Posse era el Gerente General de la Unidad de Negocios Sur de "Corporación América" y el responsable de todos los aeropuertos de la Patagonia de "Aeropuertos Argentina 2000" y de todos los proyectos como el Corredor Bioceánico.

Su jefe directo era Hugo Antranik Eurnekian, el CEO del grupo y sobrino del empresario Eduardo Eurnekian, el socio mayoritario de "Corporación América", quien considera a Milei como uno de los mejores economistas del planeta.

La que tendría un importante papel ministerial sería la candidata a la vicepresidencia de la Nación, Victoria Villarruel, quien desde 2021 es diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Tendría dentro de sus funciones la supervisión del ministerio de Seguridad Interior y de Defensa, dos de los ocho que anunció Milei que tendrá su gestión. Aquí hay un problema, ya que las funciones de la vicepresidenta de la Nación están determinadas en la Constitución Nacional.

Villarruel nació en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de abril de 1975 y se graduó como abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Además, es Técnica de Seguridad Urbana, recibida en la Universidad Tecnológica Nacional.

Durante 2008, realizó un curso de coordinación interinstitucional y lucha contra el terrorismo en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry, un instituto que depende de la Universidad de Defensa Nacional que funciona en Washington. Comenzó su acción política en 2003, cuando decidió fundar el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), el cual obtuvo el carácter de organización civil tres años más tarde.

La candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, tendrá un rol clave en Seguridad Interior y Defensa Nacional

Sandra Pettovello, Diana Mondino y Guillermo Francos son los únicos y el único confirmados

El futuro ministerio al que Milei le dedicó gran parte de su tiempo para diseñarlo es el de Capital Humano, que estará a cargo de la Licenciada Sandra Pettovello, que trabaja y dirige los equipos técnicos. Pettovello es Licenciada en Ciencias de la Familia, egresada de la UADE. Se especializó en temas como familia y niñez, que Milei considera claves para relacionarlos con la salud, la educación y la ayuda social. En este caso, se subsidiará a los más necesitados, pero se buscará desde este ministerio que muchas de esas personas salgan del empleo en negro para formar parte del empleo en blanco.

En reiteradas oportunidades, Milei ha manifestado que el problema no es que no haya trabajo, sino que en nuestro país hay 6 millones de trabajadores registrados que realizan sus aportes al sistema previsional y otros 8 millones de asalariados en negro, muchos de los cuales reciben planes sociales. Estos deben registrarse y aportar al sistema.

En ese ministerio funcionarán las secretarías de Salud, de Educación, de Niñez, de Familia, y también lo que quede de Desarrollo Social, ya que se considera que todas están interrelacionadas. En este caso, Milei baja a secretarías a tres ministerios.

La otra confirmada es la economista Diana Mondino, que es Máster en Economía y Dirección de Empresas por el IESE - Universidad de Navarra. Es Directora de Asuntos Institucionales y Directora de Relaciones Institucionales, y profesora de Finanzas en los Máster en Dirección de Empresas y Máster en Finanzas de la Universidad CEMA. Tiene experiencia en temas económicos y de management, y participa activamente en diversos procesos de evaluación de proyectos.

Diana Mondino tendría un lugar asegurado en el Gabinete de Milei

La economista tiene una destacada trayectoria en evaluación de riesgos y análisis de mercados y calificación de riesgo crediticio. Es Master in Business Administration (MBA) por IESE, España, y Licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba. Ha tomado cursos en las Universidades de Yale (CT), Columbia (NY) y Darden (Virginia), EEUU. En 1991, junto a la economista Viviana Zocco, fundaron la consultora Risk Analysis, una calificadora de riesgo local, luego adquirida por Standard & Poor's. Tiene experiencia como directora en empresas que cotizan en Argentina y NYSE, como Pampa Energía, Banco Supervielle y Loma Negra.

El último nombre que se conoció para ocupar un ministerio es el del abogado Guillermo Francos, quien renunció hace dos meses como director por Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), puesto al que había llegado en diciembre de 2019. Nacido el 20 de abril de 1950 en Puerto Belgrano, se desempeñó como concejal de la Capital Federal entre 1985 y 1993, diputado nacional entre 1997 y 2000, como Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Daniel Scioli, y es el actual representante de Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo, en la presidencia de Alberto Fernández.

Se graduó en 1974 de la Universidad del Salvador de Buenos Aires como abogado. En su juventud, se desempeñó como Secretario Privado del Ministerio de Justicia entre 1970 y 1973. En el año 1996, fundó junto a Domingo Cavallo el partido Acción por la República (AR), siendo electo diputado nacional por el mismo en 1997. En 2007, fue designado Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires por el gobernador Daniel Scioli, cargo que desempeñó entre 2007 y 2011.

En 2012, Francos se incorporó a la actividad privada en "Corporación América Grupo Eurnekian", donde llevó adelante diversas tareas y desde 2017 presidió Wilobank, el primer banco digital de Argentina, que comenzó sus operaciones en mayo de 2018 y fue vendido en 2021 a UALA.

Economia, toda es una incógnita

El ministerio de Economía por ahora no tiene un nombre, pero en los últimos días Milei afirmó que es un economista que vive en el exterior.

Por eso, surge el nombre de Carlos Rodríguez Braun, que es un reconocido economista argentino de 74 años, experto en el sector energético, que vive en España y cursó sus estudios secundarios en el Colegio Cardenal Newman, el mismo del que egresó Mauricio Macri.

Rodríguez Braun fue el segundo de Carlos Bastos en la secretaría de Energía, que en el primer gobierno de Carlos Menem tuvo a cargo la transformación del sector energético en la generación, el traslado y la distribución de luz y gas, y fue el encargado de realizar las privatizaciones de Segba y Gas del Estado.

También será el encargado de poner en valor YPF, para luego iniciar un proceso de privatización de esa empresa, similar al realizado por Carlos Menem.

El ministerio de Economía por ahora no tiene un nombre, pero en los últimos días Milei afirmó que es un economista que vive en el exterior

Para Milei, la reestructuración y transformación del sector energético serán clave en las reformas de segunda generación que planea realizar en el segundo año de su mandato, si gana las elecciones presidenciales, junto con Infraestructura.

Rodríguez es doctor en Ciencias Económicas, recibido en la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso, del Consejo Consultivo del Instituto Universitario Eseade y es miembro del UCEMA FriedmaHayek Center for the Study of a Free Society, de la Universidad Ucema de Argentina.