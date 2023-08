El otro Milei: las grandes dudas que surgen entre empresarios y en sectores del poder

Las últimas dos semanas de Javier Milei, después de que resultara ser el candidato más votado en las elecciones primarias, fueron por demás intensas. No solo por ser requerido de modo permanente por los medios de comunicación, sino además, porque el economista decidió dar rienda suelta a su estilo y carácter, enfervorizado por el resultado electoral.

Y en ese borbotón de Milei, empezaron a surgir algunas cuestiones que preocuparon a diversos empresarios y sectores de poder, relacionadas con la necesidad de descifrar quién es el verdadero Milei, que aparenta hamacarse entre la revolución libertaria y ciertos sesgos de autoritarismo que resultan preocupantes.Entre dichos empresarios, hay varios de medios de comunicación. El candidato de reciente noviazgo con la imitadora-vedette Fátima Florez prendió luces de alerta cuando empezó a disparar contra el diario La Nación.

Por cierto, los ejecutivos del tradicional periódico se contactaron con otros medios de fuerte peso nacional para conocer su opinión y ganaron su respaldo, no solamente por la hermandad que genera la autoprotección de los medios en materia de libertad de expresión, sino también porque el postulante presidencial amenaza con terminar con la pauta pública.

El último hecho ocurrió el miércoles, luego de la sesión en la Cámara de Diputados, cuando se modificó la catastrófica ley de alquileres y el matutino publicó un artículo indicando que Milei había votado exactamente igual que el kirchnerismo, algo no susceptible de interpretación: fue así y de ningún otro modo.

Ataques a la prensa y otras actitudes que encienden las alarmas

El libertario la emprendió nuevamente contra La Nación y llamó a sus periodistas "operadores sucios". Otra vez los mensajes de WhatsApp empezaron a volar en los chats de la Asociación de Empresas Periodísticas Argentinas (ADEPA)."Esto o romper el diario en una conferencia de prensa como hizo (Jorge) Capitanich, es lo mismo. Este tipo es un peligro, ya en campaña y sin haber ganado nada todavía, anticipa una persecución más grave que en la dictadura", explica un ejecutivo del medio que está en la mira del economista.

Sin embargo, la problemática se refleja también en otras empresas periodísticas, y no por esa sola razón.

"Ataca por todos los flancos. Ya avisó que iba contra la pauta oficial, fue hace un par de meses y no volvió a hablar del tema, pero ayer Diana Mondino, que es su voz más razonable, arrancó con lo mismo. Da la sensación de que van a tratar de cercenarnos por todos lados, es el peor kirchnerismo", dijo con tono preocupado otro ejecutivo del medio más influyente del país.

Pero los medios no son los únicos empresarios que empiezan a encender luces de alerta sobre el novio de Fátima. Un banquero mencionó en diálogo con este cronista que: "es muy inconsistente y si bien le tiran cualquier desgracia por la cabeza, como si fuera responsable, por ejemplo, de la devaluación, no es tan disparatado, porque el tipo está generando una gran incertidumbre, dice algo y de inmediato se desdice", explica el entendido en materia financiera.

"Achicar el estado es imprescindible, eso lo sabemos todos. Parecía que no había candidato más dispuesto a eso, y ahora sale con que solo va a sacar a quienes tengan cargos políticos. ¡Todos hacen eso! Llegan, rajan a los que están, modifican la estructura y ponen a los propios. Eso no es ninguna reforma. Siguen los planes, sigue la masa enorme de empleados públicos ineficientes, PAMI y Anses no se tocan. No sé, hermano, este tipo es un bleff", concluye la misma fuente.

Un productor agropecuario de los más grandes del sur de la mesopotamia también mostró gran disconformidad.

"Habla de bajar impuestos, pero poco explica de las retenciones. Y como en todo es tan inconsistente, empieza a generar dudas, preocupa a todo el sector", sentenció.

Más dudas que certezas

Enardecido en su diminuta victoria en un proceso que no fue más que una primaria, entre romances mediáticos y diatribas, Milei empezó a generar más dudas que certezas en un mundo empresario que necesita definiciones bastante más claras y un rumbo medianamente certero.

"Las inversiones requieren confianza personal. Nadie va a poner un mango si el tipo que aparece con más chances dice una cosa y después otra. Sería preferible que pudiéramos contar con una expectativa de estabilidad institucional y normativa armónica, pero si no tenemos eso, al menos, debemos poder confiar en la persona, y estas cosas de Milei son totalmente desmoralizantes. No creo que nadie ponga un mango acá, en estas condiciones", asegura un fuerte empresario textil.

Seguramente sus votantes no se verán influidos por estas cuestiones. Es posible que los ciudadanos que eligieron a Milei, no tengan grandes preocupaciones por la libertad de prensa, y no comprendan cabalmente del vínculo entre las inversiones, la oferta laboral que estas generan, y la posibilidad de desarrollo que brindan un sistema y un candidato fiable. Pero en todos los sectores del círculo rojo empieza a gestarse cierto desasosiego.

"En definitiva, en parte, este monstruo lo armamos nosotros. Y ahora nosotros mismos y toda la gente, se den cuenta o no, vamos hacia un suicidio colectivo", gráfica otro poderoso empresario de medios. Milei, su perro Conan y la médium que lo comunica con él y Fátima Florez, son un combo poco digerible.