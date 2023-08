Ni Aerolíneas Argentinas ni el Conicet: el Gobierno se planta ante el plan de privatizaciones de Milei

Ante los planteos privatizaciones anunciados por el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, que repite desde el domingo 13 de este mes, el oficialismo salió a resistir esas propuestas y presentó ya en el Congreso su ofensiva para resistir esos embates contra empresas públicas, a partir de proyectos presentados en estas últimas semanas para frenar esa eventual ola privatizadora que, según anticipó, impulsa el candidato más votado en las PASO.

Es que mientras sigue planteando sus propuestas a través de los medios, los planteos económicos del candidato a la presidencia de La Libertad Avanza siguen generando controversias y son cuestionados desde amplios sectores políticos y de expertos, que las calificaron de "grave error", "disparate inviable" y "opción incierta", empezando por la idea de la dolarización de la economía.

Frente a eso, desde el oficialismo buscan instalar el peligroso escenario que generarían esas propuestas y ya avanzan con una agenda de temas para advertir sobre la gravedad que alguno de esos proyectos podría provocar y prepararon una agenda de temas, cuyo tratamiento ya están impulsando para tratar en comisión.

Alguna de ellas, ya avanzaron en comisión, donde el oficialismo logró imponer la mayoría que hasta el momento ostentan en alguna de ellas y aspiran incluso a incorporarlas en el temario de posibles futuras sesiones antes de las elecciones generales.

De hecho, las polémicas propuestas de Milei, hoy diputado nacional de LLA, fueron incluso rechazadas en la última sesión de la Cámara de Diputados, de la que es miembro, ya que tanto desde JXC, el FDT, como desde la Izquierda salieron a cuestionar -sin nombrarlo directamente- las ideas del libertario, con la presencia del propio candidato presidencial en su banca, quien permaneció de todos modos inmune a esas críticas y optó por no hablar ni defender su postura ante sus pares, a quienes incluye en su popular expresión "casta".

¿Qué propone el Gobierno para evitar la privatización de Aerolíneas Argentinas?

Si bien el proyecto fue presentado meses atrás, el oficialismo, rápido de reflejos, reflotó el proyecto de Máxímo Kirchner, presentado el proyecto en julio pasado, antes de las PASO, para busca proteger a Aerolíneas Argentinas de una eventual privatización y "garantizar" que en el futuro siga siendo una empresa pública.

El oficialismo salió a rechazar en el Congreso el plan de reformas y privatizaciones de Javier Milei.

Esta semana, los legisladores del Gobierno convocaron de manera urgente a discutir este proyecto en comisión, a instancias de la oposición, que no participó del debate por razones administrativas porque no estaba de acuerdo con la presencia de funcionarios de AA citados a último momento.

Finalmente, los diputados de JXC se retiraron y el oficialismo avanzó en el dictamen, aunque la iniciativa debe pasar por otras comisiones antes de llegar al recinto. La principal modificación que propone es la incorporación de un párrafo al artículo 1 de la Ley 26.466, por la cual se expropiaron Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008.

El texto impulsado por el líder de La Cámpora establece que "se prohíbe la transferencia de las acciones declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación, conforme al presente artículo, sin la autorización del Honorable Congreso de la Nación que para su aprobación requerirá obtener el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara".

Es decir que, ante una eventual idea de re-privatización, esta deberá ser aprobada por mayoría absoluta tanto en Diputados como en el Senado. La redacción se basa en una similar que tiene el artículo 10 de la Ley 26.741, de expropiación de YPF en 2012.

En los argumentos del proyecto, se señaló que "si bien la Ley 26.466 declara la utilidad pública de las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A., no previó un mecanismo que limite la transferencia de aquellas acciones, por lo que es necesario establecer el alcance de dicha utilidad y plasmar una de las voluntades de la ley -o el espíritu o finalidad-".

Además, Kirchner recordó en los fundamentos que el "proceso de reestatización de Aerolíneas fue un camino largo, que implicó la decisión política de Cristina Kirchner de volver a poner de pie a una compañía que habían dejado quebrada, vaciada y sin aviones".

Una de las propuestas de Milei que más polémica generó fue la de privatizar el Conicet.

¿Que propone el FDT para proteger el CONICET?

Otra de las propuestas que generó mucho revuelo y rechazo fueron las afirmaciones de Milei sobre el cierre del CONICET en caso de ganar las elecciones, lo cual provocó reacciones y hasta marchas para defender el organismo y evitar que se lleve adelante esa iniciativa.

Milei había cuestionado antes de las elecciones y lo reafirmó tras ganar las PASO, al advertir: "Como existe hoy hay que cerrarlo", y agregó que "el Conicet hoy tiene 35 mil personas. La NASA tiene 17 mil. Me parece que el Conicet no produce en línea con lo que produce la NASA. O sea, la productividad del Conicet es bastante cuestionable. La NASA, digamos, me parece que produce un poquito más".

Ante esa virtual medida, además de las marchas que realizaron los trabajadores, el oficialismo puso manos a la obra y presentó, a través de la diputada nacional del Frente de Todos, la referente del Frente Renovador, Marcela Passo, un proyecto en ese sentido para "garantizar la permanencia, estabilidad y adecuado financiamiento" del Conicet "por su valía, aporte a la República y a cada uno de las argentinas y argentinos" y declarar al organismo "Baluarte Nacional de la Investigación y la Excelencia".

Según Passo, "la iniciativa busca generar un marco de estabilidad, reconocimiento y estímulo para una labor de bandera que debe conservarse en los tiempos, con independencia de los gobiernos".

El proyecto abarca "una mención de alto honor, bajo la figura del premio "Conicet" que importa un reconocimiento a las capacidades, habilidades, investigaciones y aportes en todos los campos de su incumbencia y librados al uso y disfrute global".

"Tenemos la obligación de defender la Patria, y con ella, a los organismos como el Conicet que son orgullo para nuestra Nación, con altísimo reconocimiento internacional", aseveró la diputada del FDT, alineada con el Frente Renovador de Sergio Massa.

"El CONICET es necesario para el avance científico y tecnológico de nuestro país, es elemental para el desarrollo de la economía nacional y el mejoramiento de la calidad de vida de la gente", afirmó la diputada del FDT.

Otra de las propuestas polemicas del candidato de LLA tiene que ver con la libre venta de órganos.

La otra propuesta polémica de Milei, la venta de organos

Otra medida polémica que anticipó el economista, si gana las elecciones generales, es la de venta de órganos para propiciar y acelerar los tiempos de espera que deben tener aquellas personas que necesitan un transplante.

Por ello, el oficialismo también salió a manifestar su preocupación por esa propuesta del candidato libertario y presentó un proyecto para agravar las penas por el tráfico de órganos.

El proyecto fue presentado por el diputado del FDT, Ramiro Gutiérrez, quien hizo referencia en su iniciativa a la propuesta de Milei, al advertir: "Presentamos una modificación muy potente a la Ley de Donación y Transplantes en su capítulo penal".

Con este proyecto, el oficialismo busca frenar esa idea de ponerle un precio a las partes del cuerpo humano, como si se tratara de un mercado más.

"Con esta Ley tenemos un sistema en la Argentina muy interesante a partir del año 2019 de donación y trasplante que nace de las necesidades de las víctimas y que contempla un principio que es el de la extrapatrimonialidad del cuerpo humano. No se pueden vender, ni mercantilizar los órganos, sus tejidos ni sus células", explicó Gutiérrez.

De todos modos, la norma tiene un capítulo penal que había quedado bastante desactualizado frente a nuevas prácticas que la Organización Mundial de la Salud está reclamando a los estados que prevean, "entre ellas el turismo de órganos y también las subastas en línea, todas modalidades que tienden a la captación de los órganos".

Según Gutiérrez, decidió "intervenir" en el tema luego de que "el candidato a presidente, Javier Milei, estableciera que va a liberar el mercado de la compra y venta de órganos, rompiendo esos principios que la ley argentina establece y del propio INCUCAI, que trabaja el altruismo de las personas que quieren continuar la vida de otra que tiene una necesidad".