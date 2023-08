Milei volvió a descartar una alianza con "comunistas" e insistió en cerrar el BCRA: qué dijo sobre la dolarización

El candidato presidencial de La Libertad Avanza Javier Milei criticó este jueves a un sector de la clase política a la que definió como "casta" e insistió cuestionar el concepto de justicia social al que calificó como "un robo". Lo hizo en el marco de la 20° edición del Consejo de las Américas celebrado en el Hotel Alvear que nucleó a los principales aspirantes a la presidencia.

"El origen de la decadencia, lo hemos sistematizado como lo que definimos como el modelo de la casta: dicen que 'donde hay una necesidad nace un derecho', el problema radica es en que las necesidad son infinitas y si hay un derecho alguien lo tiene que pagar y los recursos son finitos", diagnosticó el libertario.

El diputado fue el encargado de cerrar el evento. A pesar de la magnitud del suceso, durante su extenso discurso recibió escasos aplausos por parte del centenar de empresarios presentes que no escatimaron en celebrar los planteos expuestos por Patricia Bullrich.

"Nosotros proponemos un verdadero cambio, el verdadero cambio de verdad. Un cambio de 180 grados que multiplicado por tres da 540 y todos saben qué significa, le mando un saludo", sostuvo en una una referencia indirecta que suele utilizar para hacer mención de su actual pareja, Fátima Florez, lo que cosechó el único aplauso que obtuvo.

De cara al auditorio, con algunas sillas que quedaron vacías al finalizar la exposición de la candidata de Juntos por el Cambio, Milei expresó: "Son ustedes los que deben poner de pie a la Argentina, me comprometo a sacarles el Estado de encima". Ni siquiera con esa promesa logró algún gesto de respaldo del sector.

"¿Por qué tanto miedo a las ideas de la libertad? Por una mera cuestión de dominancia estocástica la única opción verdadera somos nosotros. Pueden quedarse con la casta de buenos o malos modales y ustedes van a terminar pobres, miserables y en la ruina", vociferó desde el atril.

MILEI MASTERCLASS hoy en el Council of the Americas. Acá sí que no lo puede igualar ni copiar la falsa oposición. pic.twitter.com/SeHIYaDZXG — Adam Smith (@liberalona) August 24, 2023