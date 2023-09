Javier Milei y su chicana contra Melconian: "No me bajen el precio, yo solo debato con candidatos a presidente"

En el cierre de la décima edición del Congreso Expo EFI, que se realizó en La Rural y fue organizado por Invecq, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, el único de los candidatos que estuvo presente, volvió a embestir nuevamente contra Juntos Por el Cambio y también lanzó una chicaneo al candidato a ministro de Economía de ese espacio, Carlos Melconian.

Milei llegó a La Rural acompañado por su hermana Karina Milei y el candidato a Jefe de Gobierno de CABA, Ramiro Marra, junto a algunos de sus colaboradores como Nicolás Posse, uillermo Francos, Carlos Kikuchi y Agustín Romo. La sorpresa fue que antes de entrar al salón, improvisó una especie de conferencia de prensa de unos 20 minutos mientras esperaba que terminara la exposición del economista de Juntos por el Cambio, Hernán Lacunza.

Al comenzar su disertación, Milei destacó "el profundo dolor que todos sentimos por el asesinato de uno de nuestros militantes, el ingeniero Mariano Barbieri. Nos llena de profundo dolor y le enviamos condolencias a su familia".

El candidato a presidente por La Libertad Avanza se refirió de esa manera al ingeniero asesinado de una puñalada en un intento de robo en el barrio porteño de Palermo. Barbieri era militante del partido y en las PASO fue fiscal en una mesa de CABA. En el salón principal del evento y con más de 600 personas que lo escuchaban de entrada, el economista hizo una fuerte y contundente defensa de su proyecto de dolarización y libre mercado.

Defendió la dolarización de la economía

El candidato a presidente de la Nación en las próximas elecciones por La Libertad Avanza comenzó su discurso advirtiendo que trataría temas bastante técnicos pero que tendrían una fuerte repercusión política. En ese aspecto, defendió su proyecto de dolarización y de libre competencia de monedas y manifestó que: "el dinero es un invento del sector privado que solamente se utiliza para intercambiar derechos de propiedad".

Luego, Milei le habló al auditorio. "Ustedes no necesitan un Banco Central con el cual los políticos corruptos los estafen", manifestó Milei y recibió los primeros aplausos de la noche.

En su crítica al BCRA, Milei manifestó que: "cuando el BCRA se pone a interferir con la oferta monetaria, lo único que puede hacer es daño, porque no existe la oferta óptima de dinero, ya que eso está determinado por la demanda, y ustedes no necesitan tener un BCRA". Dedicó también unos minutos al tema de la inflación al manifestar que: "hay muchos que festejan que los políticos corruptos les metan la mano en el bolsillo con el impuesto inflacionario. Bravo, yo no, y voy a terminar con la inflación y con la emisión del BCRA".

Dardos contra Melconian

Luego cuestionó en varias oportunidades a Juntos Por el Cambio. El momento en que Milei cosechó los mayores aplausos del auditorio fue cuando, en una clara referencia al economista Carlos Melconian, manifestó: "No me bajen el precio, yo debato con candidatos a presidente". Además, en referencia a Melconian, manifestó: "ojo con todos esos economistas que quieren preservar al parásito y no al cuerpo, o sea, todos menos yo".

Luego, Milei bajó su tono de voz y manifestó que: "obviamente que cuando digo que hay que ajustar esto o aquello, muchos dicen que eso no se puede hacer, claro, porque de ahí muerden". Al mencionar la ley de alquileres, Milei embistió muy fuerte contra el diputado de Juntos Por El Cambio, Daniel Lipovesky, a quien responsabilizó por la ley aprobada en el gobierno de Mauricio Macri.

"Les estamos abriendo la puerta a las basuras de los políticos para que intervengan, y cuando intervienen, terminan violentando los derechos de propiedad y como consecuencia de ello sacan leyes peores que las que teníamos, como la nefasta ley de alquileres".

"¿Y qué pasa cuando intervienen legisladores como Daniel Lipovesky, como ocurrió con la nefasta nueva ley de alquileres?" se preguntó Milei.

"Falló la regulación. Falló la ley. No, no. Fallaron los malditos diputados y senadores que votaron esa basura de ley", se contestó Milei. "¡Qué vas a regular, salí del medio, córrete idiota, que solo haces daño!", manifestó, cosechando fuertes aplausos del público.

Su plan para achicar el Estado

En relación a su crítica del funcionamiento y al tamaño del Estado, explicó que: "si algo funciona mal es porque está metido el estado en el medio, y les pido por favor que no le abran más a estos sátrapas, porque cada vez vamos a tener más socialismo, más regulaciones, menos libertad y peores condiciones de vida".

Con respecto a su futuro electoral, muchos en su entorno creen que podría ganar en la primera vuelta. Milei fue muy claro al manifestar que: "estamos ante las puertas de decirles ¡Basta! Se terminó. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, y aquí estoy yo y La Libertad Avanza para echar a todos estos sátrapas que nos comen los bolsillos todos los días. Se terminó, la única solución es la libertad, y si volvemos a abrazar las ideas de la libertad en 35 o 40 años vamos a ser una potencia, como lo fuimos".

Luego de casi una hora de disertación, Milei redobló la apuesta contra la clase política y reiteró que va a echar a todos los políticos que roban y también a sus asesores.