El Senado busca evitar delitos en pagos con tarjetas de crédito y débito: qué dice el proyecto

En el ámbito del Senado de la Nación avanza una ley que propone garantizar a los consumidores que no podrán separarse de sus tarjetas de crédito y/o débito al momento de hacer compras o pagar por un servicio en distintos establecimientos. La iniciativa va en línea con lo que algunas provincias han implementado en el último tiempo, por ejemplo Neuquén y Río Negro ya tienen normas para que los clientes sean los únicos que puedan manipular sus plásticos.

La propuesta, que fue debatida en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y recibió dictamen favorable -con lo cual quedó habilitada para ser tratada en una próxima sesión-, tiene como finalidad evitar el robo de información sensible como el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad.

¿Cómo evitar robo de datos en pagos con tarjetas de crédito y débito?

El texto señala que el "pago seguro" en todos los establecimientos que comercializan bienes y servicios del territorio nacional será aquel que "se realiza en presencia del consumidor mediante un dispositivo que sea trasladable o no, donde la persona encargada de realizar el cobro se acerque al consumidor o este se acerque a donde se encuentra el dispositivo de cobro".

De acuerdo al proyecto, los locales tendrán la "obligación" de disponer de posnet que "sean accesibles al público y permitan a los consumidores pagar por sí mismos sin intervención de terceros".

"En los establecimientos donde el pago de la compra no se realiza en líneas de caja o mostrador, se deben poner a disposición dispositivos trasladables sin cable que puedan alcanzarse a los consumidores para que estos realicen el pago con las tarjetas magnéticas por sí mismos", establece.

También determina que quien no cumpla con la norma podrá ser "sancionado con multas según lo disponga el organismo de aplicación" y que las denuncias sobre el incumplimiento podrán obrarse por los medios dispuestos por la Ley de Defensa del Consumidor. Además, prevé que se realicen campañas en medios de comunicación y redes sociales.

Ayer la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado Nacional emitió dictamen sobre el proyecto de ley que busca evitar que usuarias/os de tarjetas de crédito y/o débito se desprendan de los plásticos al pagar en establecimientos comerciales ???? pic.twitter.com/xk8T2HW4yi — Andrés Nizzo (@AndresNizzo) August 31, 2023

Hay más de 2.000 denuncias por semana sobre estafas con tarjetas

En los argumentos de su iniciativa, la senadora riojana Clara Vega advirtió que "en los últimos años han aumentado los casos de phishing, clonación de tarjetas, estafas con tarjetas y robo de datos personales. Estos delitos pueden tener graves consecuencias para las víctimas, incluyendo la pérdida de dinero, la violación de la privacidad y la seguridad de la información personal".

"El phishing es una forma de robo de datos de tarjetas de crédito o débito. Se lleva a cabo mediante el uso de dispositivos electrónicos ilegales, que se colocan en cajeros automáticos, terminales de punto de venta u otros dispositivos de pago. Estos dispositivos capturan información sensible como el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Y sirven para realizar una réplica de la tarjeta en sí. Pero además de esta técnica, actualmente con contar con una fotografía de la tarjeta y del DNI de la persona, se pueden realizar compras de manera digital", apuntó.

En tanto, durante el debate en comisión, Vega afirmó ante sus pares que se necesita "una ley que respalde a los consumidores". Y añadió: "Lo que queremos visibilizar es la necesidad de que, a la hora del pago con la tarjeta de crédito o débito, los consumidores no deban separarse nunca del plástico, como nos dicen las entidades bancarias".

Además, la legisladora indicó que según datos oficiales se registran "2.050 denuncias por semana" sobre estafas a tarjetas, lo que representa un aumento del 22% respecto del año pasado. La senadora expresó que el proyecto "es sencillo" y se trata de que "el posnet debe llevarse al lugar o el usuario acercarse" para "mantener siempre la vista y la atención sobre la forma en que se utiliza la tarjeta".

Pago seguro con tarjetas: reparos de opositores

En la reunión de la Comisión de Presupuesto, los senadores porteños Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO) pusieron ciertos reparos al proyecto. Por su lado, el radical consideró que la iniciativa "más que para el ciberdelito o el robo de identidad" serviría para "evitar la clonación de tarjetas". En ese sentido, explicó que "hoy las tarjetas de crédito están obligadas a tener chip. Alrededor del 75% de las transacciones son contactless".

"No me parece que el proyecto en sí prevenga el phishing, que es algo muy específico, sino a tratar de evitar la clonación de tarjetas, y hoy esa clonación ya no es posible por la obligatoriedad del chip", opinó, mientras que su compañera macrista resaltó que "la mayor cantidad de robo de información de los datos de las tarjetas de crédito no se dan por las compras con tarjeta física, sino por nosotros cargando datos en una plataforma online o cuando nos hackean una base de datos de algún banco u organismo".

En lo que va del año, se registró un 22% más de robos de datos personales y bancarios respecto de 2022.

"Esto podría ser perfectamente una resolución del Banco Central y no una ley para algo tan minúsculo", agregó Tagliaferri y le salió al cruce la oficialista Juliana Di Tullio, quien se expresó a favor del proyecto: "Nada que beneficie a una porción de la población me parece que es un proyecto de ley poquito".

Si bien la jefa de Unidad Ciudadana planteó discutir una ley más amplia para combatir el phishing, argumentó que en el país "a no todo el mundo le llega la tarjeta contactless y no todos los bancos están emitiendo tarjetas contactless". "El objetivo es que la compra sea una y nadie pueda manipular. No se puede clonar si tiene chip, pero sí se puede hacer otra compra", dijo.