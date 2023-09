Se desploma el apoyo al Gobierno: la imagen de Alberto Fernández, en el peor nivel desde que llegó al poder

La hiperinflación, la devaluación, el silencio de Cristina Kirchner, la poca intervención de Alberto Fernández y las medidas económicas poco efectivas anunciadas por Sergio Massa calaron hondo en el Gobierno. Es que cada una de estas actitudes y posturas terminaron por profundizar la crisis económica y -por ende- las malas opiniones de la ciudadanía sobre esta gestión.

Así lo demuestra un informe llevado a cabo por la consultora D'Alessio IROL, que refleja como el porcentaje de aprobación del presidente Alberto Fernández y su equipo cayó a niveles históricos.

Se desploma la imagen del Gobierno: ¿cuántos argentinos lo apoyan?

"La aprobación de la gestión de gobierno nacional cayó 9 puntos (Jul 25% - Ago 16%) y alcanza las cifras más bajas desde que llegó al poder. Incluso entre los simpatizantes de su espacio, hay un 46% de desaprobación", señala como conclusión, tras consultar a 1.835 argentinos mayores de edad, vía online, durante el mes de agosto.

Sólo entre julio y agosto de este año, el Gobierno perdió 9 puntos porcentuales de aprobación.

Massa, Bullrich o Milei: ¿quién lidera el porcentaje de aprobación?

En este aspecto, D'Alessio IROL, detalla tres puntos claves:

Patricia Bullrich encabeza el ranking de imagen de los candidatos con el 47% de imagen positiva, seguido porJavier Milei con el 40%, mientras que la del candidato de Unión por la Patria Sergio Massa alcanza un 24%.

de imagen de los candidatos con el 47% de imagen positiva, seguido porJavier Milei con el 40%, mientras que la del candidato de Unión por la Patria Sergio Massa alcanza un 24%. Si lo miramos por voto. Los votantes de JxC valoran más a Patricia Bullrich (93%), en La Libertad Avanza a Javier Milei (94%) y en UP a Agustín Rossi (83%).

Un 30% de los encuestados expresa que no repetirá su voto de la última elección de 2021. Los libertarios son los más afectados, ya que el 60% de sus votantes no repetirá su voto.

Una de las conclusiones que dejan estos datos es que el porcentaje de aprobación del ministro de Economía, Sergio Massa, tras cerrar el acuerdo con el FMI y lanzar su "plan platita" no se tradujo de manera directa a su imagen positiva, de hecho su candidato a vice, Agustín Rossi, se ubica en una mejor posición.

Por otra parte, Milei parece haber perdido algunos votantes de 2021, mientras intenta recolectar lo que le faltó en la Provincia de Buenos Aires en la última PASO.

Según la encuenta de D'Alessio IROL, Massa registra menos porcentaje de aprobación que Milei, Bullrich, Villaruel, Petri y Rossi.

¿Qué esperan los argentinos de las elecciones en octubre?

Otra de las consultas que se les hizo a los 1.835 argentinos, mayores de edad, de todo el país y en formato online tiene que ver con qué prevén sobre el resultado de las elecciones generales del 22 de octubre, teniendo en cuenta el sorpresivo desenlace en los comicios primarios.

Sólo el 12% de los encuestados cree que los resultados de las PASO se repetirán en octubre.

Tras las respuestas, los datos que se pueden rescatar tienen que ver con que tres de cada 10 argentinos indicó que Milei ganaría en primera vuelta. Sin embargo, un 28% asegura que "Massa puere recuperarse" y un 24%, que Bullrich hará lo propio.

¿Qué opinan los argentinos sobre la dolarización?

Lo cierto es que el sondeo no deja bien parado al economista, ya que el 50% de los consultados cree que "no es deseable ni posible" implementar esta idea, mientras que un 19% asegura que "es deseable, pero no posible". De esta manera, solo 1 de cada 4 argentinos opinó que realmente la dolarización se puede hacer efectiva.

Casi un 70% de los consultados, duda o descarta que Milei pueda aplicar la dolarización en Argentina.

"Un 50% de los encuestados cree que no es posible/deseable dolarizar la economía Argentina. Entre los votantes deUP, la idea es rechazada en un 92%. En JxC, la mayoría también la rechaza (48%), pero un 38% piensa que esdeseable pero impracticable. Los votantes libertarios creen en un 73% que se puede dolarizar la economía del país", señalan desde la consultora al respecto.