Ganancias: Juntos por el Cambio quiere colar un proyecto para monotributistas y autónomos para pulsear con Massa

Tras el anuncio del proyecto para excluir del Impuesto a las Ganancias a casi todos trabajadores en relación de dependencia, los diputados de Juntos por el Cambio preparan una iniciativa que equipara en la exención a monotributistas y autónomos. La idea de la bancada opositora es meterla en el mismo debate que Sergio Massa y el bloque oficialista ya apuran en el Congreso.

El proyecto fue elaborado por el diputado radical Martín Tetaz y apunta a que monotributistas y autónomos queden en las mismas condiciones que los trabajadores en relación de dependencia respecto de Ganancias, es decir, que no pague nadie que facture menos de $1,7 millones y que "no haya discriminación", según adelantó una fuente del interbloque a iProfesional.

Al calor de la campaña electoral, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria confirmó que a partir de octubre el mínimo no imponible será de $1,7 millones (15 Salarios Mínimo Vital y Móvil) y solo pagarán Ganancias los puestos más altos (CEOs, directores, etc) pero también anunció el envío de un proyecto a Diputados para dejarlo establecido por ley, con una actualización semestral automática.

Con esa jugada, Massa puso en una situación incómoda a la oposición en la Cámara de Diputados porque deberá decidir si vota a favor o no de ese proyecto. "Esperamos que aquellos opositores que hoy no nos permiten cobrarle impuestos a quienes tienen su plata en el extranjero, al menos se dignen a aceptar que los trabajadores no paguen más el Impuesto a las Ganancias", los desafió.

Al tanto de la intencionalidad política del candidato oficialista, la bancada de Juntos por el Cambio decidió sumar a la discusión parlamentaria su propio proyecto, que abarca a los sectores que no fueron contemplados en el anuncio, para pasarle algo de presión al oficialismo. Según trascendió, Massa también prepara medidas "de alivio" para monotributistas y autónomos, pero el juego de la oposición es adelantarse.

Ganancias: qué dice el proyecto de Juntos por el Cambio para eximir a monotributistas y autónomos

El proyecto de Juntos por el Cambio apunta a equiparar en el monto no imponible a los contribuyentes autónomos y los monotributistas con los trabajadores en relación de dependencia que se verían beneficiados por el cambio en Ganancias, impuesto que ahora alcanzaría a solo 90.000 personas.

La iniciativa propone equiparar a monotributistas y autónomos en el nuevo mínimo no imponible que anunció Massa

Según el borrador, al que accedió iProfesional, el proyecto propone que para la categoría de trabajador autónomo (unos 500 mil contribuyentes) el monto mínimo no imponible para el cálculo del Impuesto a las Ganancias se fije en 180 salarios mínimo vital y móvil (SMVM) de facturación anual.

En tanto, establece "un monto de Ingresos Brutos equivalente a 15 salarios mínimo vital y móvil por mes calendario, en todas las categorías de Monotributo con el objeto de dejar exento de la parte del Impuesto a las Ganancias del componente impositivo, a toda facturación mensual inferior a dicho importe, siempre que la facturación anual no supere los 180" SMVM.

Por último, el proyecto señala que los cálculos para la determinación del Impuesto a las Ganancias de los trabajadores autónomos establecidos "se harán en forma proporcional al mes" de la entrada en vigencia de la ley y para el régimen simplificado del Monotributo "será a partir del mes de entrada en vigencia de la presente ley".

El oficialismo acelera con Ganancias en el Congreso

Tras el anuncio de Massa, que se concretó con el formato de un acto de campaña organizado en Plaza de Mayo por la CGT y con el apoyo de todo el arco oficialista, el bloque de diputados del Frente de Todos (Unión por la Patria) espera que el proyecto ingrese por estas horas y quiere darle rápido giro a las comisiones para llevarlo al recinto cuanto antes.

"La idea sería poder tratarlo en la próxima sesión si todo va bien. A priori, los votos ya estarían", deslizó una fuente de ese espacio a iProfesional. En los planes del oficialismo, la próxima sesión podría llevarse a cabo el 19 de septiembre, tras haber desistido de de convocar para esta semana.

En Juntos por el Cambio ya olfateaban la intención de apurar el tratamiento del proyecto por el simple hecho de que, aunque se niegue, forma parte de la campaña del oficialismo. Es por ello que el anuncio de Massa puso a los diputados opositores inmediatamente a discutir el curso de acción.

El eje de la pulseada es el proyecto que enviará Massa a Diputados y que le mete presión a Juntos por el Cambio

Mientras el candidato oficialista confirmaba la noticia en Plaza de Mayo, el grupo de Whatsapp que comparten los diputados de la principal bancada opositora se activó. Allí surgió la idea de avanzar con el proyecto de Tetaz referido a monotributistas y autónomos para que "se discuta junto con lo que va a mandar Massa", según las fuentes consultadas.

La pulseada política entre el oficialismo y la oposición detrás del debate

La idea de Massa de llevar a la Cámara de Diputados la modificación del Impuesto a las Ganancias en medio de la campaña para las elecciones presidenciales de octubre es, en términos políticos, casi una trampa para la oposición.

Y es que, en caso de votar en contra de la iniciativa, ni los argumentos técnicos ni la acusación al ministro-candidato de hacer demagogia impedirían que todo Unión por la Patria explote ese rechazo en la campaña, con sentencias como "ellos solo proponen ajuste", algo que Massa ya ha dicho en otras oportunidades.

Si, en cambio, votaran a favor, el crédito político por la casi eliminación del Impuesto a las Ganancias se lo llevará el ministro-candidato por ser el autor. Si bien esto no le garantiza un crecimiento electoral ni mucho menos un triunfo, sirve a su campaña.

Varios diputados de Juntos por el Cambio criticaron el anuncio. Luciano Laspina, quien además es uno de los asesores económicos de la candidata presidencial Patricia Bullrich, calificó la medida como un "mamarracho electoralista" y el jefe del bloque radical, Mario Negri, la definió como un "manotazo de ahogado".

Una fuente de la bancada opositora deslizó a este medio que, por ahora, hay "opiniones divididas" sobre la conveniencia de rechazar la iniciativa. Por ello, el camino que elegirían en principio es sumar sus propios proyectos al debate para confrontar.

El oficialismo sabe que, si bien el tema de Ganancias no les garantiza un éxito en las elecciones, el rechazo puede tener algún costo político para la oposición. Por eso Massa los desafió para que acompañen y por eso en Juntos por el Cambio buscan sumar propuestas a la discusión mientras definen qué postura adoptarán.