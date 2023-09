Los candidatos a vicepresidente se sacaron chispas: ganadores y perdedores del debate

Como en cada debate de candidatos, siempre hay ganadores y perdedores. ¿Quién fue el más combativo o quién se defendió mejor? Los protagonistas de la noche fueron sin lugar a dudas Agustín Rossi y Victoria Virraruel. Los candidatos a vicepresidentes de Unión por la Patria y de la Libertad Avanza protagonizaron incómodos cruces que incluyeron chicanas políticas durante en el primer debate televisivo de la campaña electoral.

El tramo más picante comenzó cuando Villaruel apuntó contra los cuatro candidatos: "Todos juntos tienen 76 años en la gestión pública". El jefe de gabinete la cruzó por su pasado al recordarle que "no se sabe de qué trabaja". Luego la acusó de trabajar en negro y le recordó que su familia cobra una pensión del Estado porque su padre fue militar. "Sos una mosquita muerta", le retrucó Rossi en acalorada discusión que fue subiendo de tono.

La candidata libertaria no se quedó atrás con su defensa. "Sos un politiquero. No te metas con mi familia", le contestó al funcionario nacional. También le aclaró que "le faltó el respeto a la única mujer del debate". Villaruel volvió con las críticas hacia el gobierno cuando Rossi mencionó que la desocupación era de las más bajas de la región. "Me gustaría que ese país lo hubieran hecho en esos 20 años donde el kirchnerismo ocupó el poder. Tenemos un 40% de pobres", retrucó.

Las otras peleas entre los candidatos

El resto de los candidatos tuvieron otros momentos de protagonismo pero sin cruces elevados. Luis Petri de Juntos por el Cambio, apuntó contra el kirchnerismo que "representa a un populismo de izquierda". "Fuimos los que denunciamos al kirchnerismo y vamos a hacer que terminen con el kirchnerismo. Los que organicen un piquete van a ir presos y los que participen de ellos van a perder el plan", alertó. También cruzó a la diputada de Libertad Avanza por la ausencia de presentación de proyectos de seguridad en la cámara. "No sean caradura. No presentante ningún proyecto", le recordó.

Por el lado de la izquierda, Del Caño buscó confrontar con la libertaria Villaruel a quien apuntó por querer eliminar la educación sexual integral de las escuelas y cuestionó sus vínculos con la dictadura. "Me gustaría saber porqué se reunía con Videla", le preguntó el candidato. En tanto, Florencio Randazzo tuvo un rol menos confrontativo y defendió la gestión provincial del candidato presidencial de su espacio, Juan Schiaretti. "De un lado escuchamos a aquellos que creen que se mide el Estado por la cantidad de empleados. Si el Estado está ausente, se profundizan las desigualdades en el país", defendió el ex ministro del Interior.

El debate se puso picante en el tema del narcotráfico. Petri eligió a Rossi al momento de las preguntas, y le reclamó por la falta de controles en las fronteras. "La que no puso un puto radar fue Patricia Bullrich en los cuatro años de gestión como ministra de seguridad", le contestó el jefe de gabinete.