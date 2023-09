Barrionuevo selló alianza con los libertarios: se viene la mesa político-sindical "Milei presidente"

La figura de Javier Milei sigue despertando interrogantes en el universo gremial, donde no tienen en claro cuál sería su política laboral, aunque en la plataforma se hable de una reforma sin indemnizaciones ni injerencia de los sindicatos. Lo cierto es que el candidato de La Libertad Avanza ya tiene su pata sindical, encabezada por un peso pesado: el gastronómico Luis Barrionuevo, quien se mostrará este viernes en un acto en Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro está programado para este viernes las 19 en el Salón Golden Center, donde Milei será el único orador para presentar en profundidad propuestas y plaformas políticas ante unos 3.000 invitados, principalmente, del sector empresarial.

Barrionuevo cuenta con el respaldo de unas 20 organizaciones gremiales que conforman la nunca desactivada CGT Azul y Blanca, pero no porque piense en una división, sino que mantuvo la agrupación como una herramienta en contraposición a la "mesa chica" cegetista que integran los Gordos (Sanidad, Comercio…) y los Independientes (Obras Sanitarias, estatales de UPCN y Construcción). O el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FreSiMoNa que lidera Pablo Moyano).

Disyuntivas de los aliados gremiales del gastronómico

Las sensaciones de los aliados gremiales del gastronómico son contradictorias porque, por un lado afirman que seguirán a su líder donde él los convoque; pero por otro, respaldan la candidatura presidencial de Sergio Massa, a quien reconocen que siempre los ha atendido, buscando una salida a sus demandas.

Una fuente del sector reveló a iProfesional: "Luis es de amianto… pero muchos de nosotros estamos convencidos que Massa tiene un proyecto para los trabajadores, que lo viene demostrando con las últimas medidas, principalmente con la eliminación de Ganancias, por lo que llegamos a movilizarnos y hacerle paros al gobierno de Cristina Fernández".

Admitió que "si nos llama, allí estaremos", aunque advirtió que "no hay una orden expresa de asistir a la reunión de Parque Norte, donde los invitados son empresarios que van a hacer algún aporte para la campaña electoral".

Con Barrionuevo, Milei logra consolidar su "pata" sindical.

Enojos con Massa y sin posibilidades de reconciliación

Hoy el nexo entre Barrionuevo y Milei es el operador libertario Carlos Kikuchi, quien también está buscando acercar a otros dirigentes gremiales que podrían aparecer en el encuentro de este viernes, aunque los interrogantes le ganan por goleada a las certezas.

El vocero consultado afirmó: "Espero que las elecciones sean ya, así se termina esta situación donde quedamos en el medio" y añadió que "si vamos al ballotage tendremos que definirnos, pero creemos que va a ser más claro todo".

Barrionuevo, por ahora, no presiona a los suyos. Hace más de una semana, el gastronómico encabezó una reunión donde les explicó a los suyos los motivos del acompañamiento a Milei. "Nunca vi a Luis tan enojado con alguien como con Massa… inclusive más que con Cristina" expresó otro dirigente de la Azul y Blanca, quien subrayó que "no hay posibilidades de reconciliación, no le cree nada de lo que está haciendo".

Acuña reafirma su respaldo a Massa Presidente

Las especulaciones en torno a un acercamiento entre el ministro y el gremialista las podía oficiar Carlos Acuña, integrante del triunviro cegetista como representante del barrionuevismo. Acuña es uno de los máximos referentes del Frente Renovador y uno de los primeros sindicalistas en proponer a Massa como candidato a Presidente por el oficialismo.

Al también secretario General del gremio del personal de Estaciones de Servicio se lo vio en el palco del Congreso, siguiendo el debate por la eliminación del impuesto a las Ganancias. Una vez que se aprobó el proyecto se fundió en un abrazo con Massa, y el resto de la dirigencia.

Sobre la posibilidad de que la presencia de sindicalistas en el encuentro con los libertarios afecte la unidad de CGT, las fuentes la descartaron. "Hay gente de las 62 Organizaciones Peronistas que encabeza José Ibarra que ya tendieron puentes y hablan casi a diario con candidatos a diputados, senadores y concejales de LLA y sabemos que hay otros dirigentes –más allá de Gerardo Martínez (UOCRA) o Facundo Moyano (peajes)- que han hablado con Milei o algunos de sus allegados", relataron.

Javier Milei logró atraer al gastronómico Luis Barrionuevo.

La política laboral libertaria en la mira

Si bien no va a pronunciar ningún discurso, se espera que Barrionuevo confirme la creación de la "Mesa Político-Gremial Milei Presidente" y anuncie quiénes se integrarán. En el pasado quedó su apoyo a la candidatura presidencial de Eduardo "Wado" de Pedro y hasta la sospecha de un acercamiento a la vicepresidenta.

Cuanto más volumen gremial acerque, más crecerán las acciones de Barrionuevo en LLA, donde cuenta con candidatos a legisladores amigos. Por otro lado, ya comenzó a sondear a Miguel Angel Punte, hoy referente en temas laborales de los libertarios. Punte fue el número dos de Jorge Triaca en el ministerio de Trabajo durante el gobierno de Mauricio Macri y fue empleado del Grupo Techint.

El plan de Milei de reducir el número de ministerios incluye a la cartera laboral, que sería absorbida por el nuevo ministerio de Capital Humano, que estaría a cargo de Sandra Pettovello, pero con el gastronómico en el medio la idea podría cambiar. Sin embargo, ya admitió que coincide en la necesidad de reformas de los convenios colectivos y, porque no, en una revisión de las leyes laborales. También apunta a los planes sociales, con la idea de reconvertirlos y cambiar la ecuación de una Argentina con un 40 por ciento de empleo no registrado.

Dos dirigentes de pesos aclaran que no están con Milei

Quienes salieron a aclarar posiciones fueron otros dos pesos pesados del sindicalismo. Un vocero del secretario general de la Federación del Gas, Oscar Mangone, ratificó a este medio que "estamos a full con Massa. No hay ningún tipo de posibilidad de charlar con alguien que desprecia la justicia social, que no cree en las leyes laborales argentinas o que insulta al Papa".

En tanto, fuentes cercanas al titular del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), José Luis Lingeri, descartaron de plano que haya existido un encuentro o el pedido de una reunión con Milei. "Lingeri se hizo unos estudios por un tema de salud menor, sin complicaciones, pero que requiere de reposo", explicó un dirigente del gremio.

Te puede interesar Los candidatos a vicepresidente se sacaron chispas: ganadores y perdedores del debate

Relató además que "hay muchas operaciones dando vueltas; nuestros secretario General no pudo participar de las últimas reuniones de la CGT ni asistir al encuentro con el ministro Massa cuando anunció la eliminación del impuesto a las Ganancias, pero fueron delegados y trabajadores a la manifestación, para respaldar la decisión de nuestro candidato a presidente".