"Hago un DNU y te las derogo": Patricia Bullrich aseguró que anulará multas laborales

En caso de llegar a la presidencia, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, adelantó que enviará al Congreso un paquete de leyes y reformas de emergencia, entre la que se contarán modificaciones a las legislaciones laborales.

En esta línea, aseveró que, en caso de que no obtenga el acompañamiento del Congreso para la derogación de algunas de estas leyes, ella lo haría como cabeza del Ejecutivo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

"Hago un DNU y te las derogo en dos minutos, no te preocupes, yo voy a salvar a las pymes y no voy a dejar que las maten", aseveró en referencia a su plan con el que espera eliminar las multas laborales para que las pequeñas y medianas empresas contraten a más trabajadores de forma registrada.

Según Bullrich, en caso de que se eliminen estas multas -las cuales considera "ridículas"- se podrían generar 2 millones de nuevos puestos de trabajo.

A través de la fiscalización laboral, hoy el Estado hace un seguimiento de las condiciones laborales que las empresas ofrecen a sus empleados y, en caso de que estos no se encuentren inscriptos o estén bajo el régimen incorrecto y carezcan de la cobertura que supone la seguridad social, se les cobran diversos tipos de multas. Además, también se verifican los espacios de trabajo y se fiscaliza el trabajo infantil y adolescente en todo el territorio nacional.

Además, en diálogo con el periodista Alejandro Fantino en su programa online Neura, indicó que buscará mudar el fuero laboral Nacional a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Para justificar esta medida, apuntó contra la influencia de los sindicatos: "El Estado Nacional no tiene por qué tener una justicia laboral, si es una justicia laboral que está contaminada y dominada por los gremios". Y criticó que "nunca un empresario gana un juicio, nunca en la vida, siempre le rompen la cabeza".

En esta línea, Bullrich buscó mostrarse dura y advirtió: "El que no acepte las reglas de juego y empiece a querer poner trabas en la Argentina, va a tener consecuencias".

Para ilustrar esto, se refirió a distintos acuerdos históricos del gremio de Camioneros -liderado por Hugo Moyano- que Bullrich cree que les quitan competitividad a los empresarios del sector.

"Hay leyes del año 60 que te dicen que una persona que sube un bulto a un camión no puede luego bajarlo, tiene que venir otra persona", recordó, asegurando que ella buscará cambiar esto en caso de llegar a la Casa Rosada.

"¿Sabés la guerra que te va a meter Moyano?", le señaló el periodista en este tramo, a lo que la ex titular del PRO cerró: "Pero que me meta la guerra que quiera, pero si yo no puedo hacer competitivo a mi país y lograr que el tipo que compró un camión pueda trabajar libremente...".