Massa tuvo su propio "Día de la Lealtad", mientras mide el efecto electoral de la jugada con los subsidios

Los candidatos presidenciales empezaron a cerrar la campaña para las elecciones del próximo domingo y el oficialista Sergio Massa no dejó pasar la oportunidad de encabezar un mega acto que coincide con el "Día de la Lealtad Peronista" para mostrarse en un rol de liderazgo sobre todos los sectores del oficialismo, donde por estos días evalúan cuán efectiva puede ser la última jugada del ministro con los subsidios al transporte.

Los sindicatos que integran la CGT y la CTA, los intendentes del Gran Buenos Aires, varios gobernadores peronistas y La Cámpora, junto a otras agrupaciones kirchneristas, se movilizaron al estadio de Arsenal de Sarandí para escuchar y respaldar a Massa y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el acto que combina el cierre de campaña con el festejo de la fecha icónica del peronismo.

En rigor, se trata del cierre de la campaña de Kicillof, pero el gobernador y Massa están unidos por la necesidad de retener el domingo la provincia de Buenos Aires y que esos votos ayuden al candidato presidencial a meterse al balotaje. Pero además, la convocatoria busca reforzar la idea de que hoy todo Unión por la Patria es liderado por el tigrense.

La decisión de la vicepresidenta Cristina Kirchner de no asistir al evento intenta ayudar a esa construcción simbólica que ya se puso de manifiesto en el spot de campaña de Massa, donde se repite la frase "tenemos presidente" como una forma de despegarse del presidente Alberto Fernández y del Gobierno auspiciado por el kirchnerismo puro, y dar la imagen de que Massa encarna "una nueva etapa", como él mismo ha señalado.

Pero en ese rol de nuevo líder para el peronismo Massa hizo una última jugada electoral con el anuncio de un esquema para renunciar voluntariamente a los subsidios sobre el costo del transporte, que busca poner al electorado en contra de los planes económicos de Javier Milei y de Patricia Bullrich pero cuya efectividad es puesta en duda puertas adentro.

Massa y la última jugada de campaña: ¿le servirá el anuncio sobre los subsidios al transporte?

Sin subsidios el boleto mínimo del colectivo podría llegar a los $700 y el de tren a los $1.100 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según informó el Ministerio de Transporte que encabeza Diego Giuliano, hombre de Massa. El verdadero objetivo del anuncio ideado por el candidato presidencial fue poner sobre la mesa esos números.

Massa tuvo su propio "Día de la Lealtad" en el cierre de la campaña bonaerense con Kicillof

La finalidad es "dejar al descubierto cómo sería la quita de subsidios" sobre la cual machacan los candidatos de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio, según indicaron fuentes del massismo a iProfesional.

Como intenta hacer con el recorte de beneficios impositivos para empresas que enviará al Congreso para ser debatida junto con el Presupuesto 2024, Massa quiere poner a sus rivales a explicar el "ajuste" que proponen recortar el déficit y equilibrar las caóticas cuentas públicas.

Giuliano explicitó aún más el sentido electoral de la medida al afirmar que "el que vota a Milei debería bajarse del subsidio" por el discurso anti Estado que caracteriza al postulante libertario. Según supo este medio, el tono de declaración habría sido consultada con el propio Massa.

"Es una mojada de oreja, sí. Pero hay que ver cuán efectiva puede ser en la opinión pública a pocos días de las elecciones", deslizó a iProfesional un operador del oficialismo sobre la medida. Y es que en efecto las primeras reacciones mediáticas y también de los pasajeros del transporte público no fueron lo que Massa hubiera esperado.

Más que poner de relieve el impacto que tendría la quita de esos subsidios en el ya castigado bolsillo de la gente, se destacó el anuncio de una renuncia "voluntaria" como algo "insólito". Bullrich fue la primera en reaccionar en ese sentido: "Le dice a la gente 'ponete tu propio subsidio' o 'sacate tu propio subsidio' en el transporte. No toma responsabilidades. Massa ha sido el peor ministro de Economía", disparó la candidata.

Massa y su propio "Día de la Lealtad": ¿a qué apunta el peronismo?

En cualquier caso, la medida anunciada por el Ministerio de Transporte pone de relieve lo mismo que el acto de en la localidad bonaerense Sarandí: que Massa tiene las riendas de la campaña y también del Gobierno, con el permiso implícito que le dieron el paso a segundo plano de Alberto Fernández y el perfil más que bajo de Cristina Kirchner.

En el tramo final Massa intentó una última jugada contra la oposición con los subsidios al transporte

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria se mantiene en diálogo permanente con Cristina Kirchner. Todos los aspectos de la campaña y de la gestión -en la que necesita enfrentar la escalada de la inflación y la tensión cambiaria- son conversados con ella. También su ausencia en la campaña.

Massa ya dejó de necesitar el apoyo público de Cristina Kirchner. El nuevo esquema del oficialismo quedó claro para las bases. La vice entendió que su presencia física en la campaña podría perjudicarlo más que beneficiarlo. Por esa razón decidió mantenerse al margen del acto por el "Día de la Lealtad". "Si estaba ella, se iba a hablar más de ella que de Massa", sostuvo una fuente a este medio.

Así, más allá de representar el cierre de la campaña de Kicillof en la provincia de Buenos Aires y de celebrar el aniversario del 17 de octubre de 1945, el acto apuntó a ser una muestra de "lealtad" ya no a la doctrina peronista sino a la candidatura de Massa, con todos los sectores del oficialismo alineados de cara a las elecciones del domingo.

Como muestra de ello, entre el público estuvieron figuras tan disímiles como el dirigente Juan Grabois, que enfrentó a Massa en las PASO (y no ahorró críticas a su figura), el ex gobernador de Tucumán y ex jefe de Gabinete, Juan Manzur, el referente de Camioneros, Hugo Moyano, y el líder de La Cámpora y candidato a diputado Máximo Kirchner, pese a su pelea con Kicillof.

Un acto con el foco en la Provincia: ¿qué dijo Massa?

Durante el acto en la localidad en el estadio de Arsenal Massa dejó ver que el sentido de la convocatoria no era solo cerrar la campaña bonaerense y celebrar el "Día de la Lealtad" sino mostrarlo a él como nuevo líder del oficialismo de cara a lo que viene. "Vayan a buscar a los argentinos que tienen dudas, díganles que el 10 de diciembre empieza un gobierno con un presidente que tiene el coraje para hacer los cambios que hacen falta. Díganles que lo peor está pasando y que lo mejor es lo que viene".

Además, tanto Massa como Kicillof pusieron de relieve la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires -donde se concentra el 37% del padrón nacional- para la carrera presidencial. Al respecto, el gobernador destacó como algo clave que la Provincia y los municipios vayan a las urnas el mismo día de los comicios nacionales.

El oficialismo intenta presentar al ministro como nuevo líder para diferenciarlo del Gobierno en curso

Por su parte, Massa definió a Buenos Aires como "la locomotora de la Argentina" y, entre elogios a la gestión de Kicillof, agregó: "Soy bonaerense por elección y convicción, y sé que el domingo gran parte del triunfo va a ser producto del esfuerzo de los compañeros y compañeras de la Provincia de Buenos Aires".

En el oficialismo hay cierta preocupación por la posibilidad de que algunos intendentes promuevan el corte de boleta el próximo domingo si ven que el apoyo a Massa no es suficiente y amenaza sus propios distritos. Tanto el candidato presidencial como Kicillof intentan evitar una situación así.

Durante el acto Massa hizo un repaso de sus propuestas de Gobierno y destacó la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia y, si bien criticó a sus rivales por decir cosas como que "se puede arancelar la educación", en clara alusión a Milei, no pronunció ni una palabra sobre el tema de los subsidios al transporte, señal de que la jugada no estaría teniendo el efecto esperado.