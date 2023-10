Piden dar de baja 160 mil planes sociales porque los beneficiarios viajaron al exterior

El fiscal federal Guillermo Marijuán denunció que desde 2020 a la actualidad 159.919 beneficiarios del plan social "Potenciar Trabajo" viajaron al exterior, "circunstancia palmariamente incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa" y pidió que se investigue a las autoridades que no controlaron el cumplimiento del programa, además de la baja de quienes lo cobran.

"La falta de control de las personas que ingresan a este Programa como asimismo la ausencia de cualquier tipo de monitoreo sobre las que se encuentran inscriptas, demuestra una desprecio absoluto por parte de los funcionarios púbicos que manejan esta cartera tan importante del Estado Nacional. Esta responsabilidad no solo recae sobre lo acontecido, pues en la medida en que no cesen estas conductas ilícitas, se continuarán pagando beneficios que no corresponden", sostuvo el fiscal en la denuncia que presentó hoy y a la que accedió Infobae. La causa quedó a cargo de la jueza federal María Servini.

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuán, inició en abril pasado una investigación preliminar sobre los movimientos migratorios de los beneficiarios del Potenciar Trabajo. A principio de mes recibió la información oficial que concluyó que a partir del 2020 -cuando se inició el programa- 159.919 titulares reflejaron un total de 812.906 movimientos migratorios.

La información obtenida brindó detalles de esos movimientos: 817 en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 no se especificó. De los movimientos en avión 20.832 fueron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 por el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales. También se detallaron las aerolíneas.

"En lo atinente a la duración de los viajes registrados desde 2020, surge de la base recibida que: 19.858 duraron entre 21 y 30 días; 14.823 entre 31 y 50 días; y 21.911 más de 51 días", completa el informe.

Pero el trabajo también contempla que desde 2009 la cantidad de personas que hicieron viajes al exterior alcanza a 211.977 con 1.458.217 movimientos migratorios. De esos movimientos, 1.465 se realizaron mediante cruceros, 43.483 se efectuaron por vía aérea, 202.677 mediante embarcaciones, 359.223 a través de ómnibus, 527.081 en forma particular con auto y en los restantes 324.288 no se encuentra especificado.

La denuncia de Marijuán se concentró con los actuales 160 mil beneficiarios del "Potenciar Trabajo" que viajaron al exterior. El fiscal explicó que el plan está destinado a personas que se encuentran "en alto riesgo o estado de vulnerabilidad social" y/o que se desempeñan "en alguna actividad de la Economía Popular".

"Es dable inferir que este plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser percibido por aquellos individuos que se encuentran en condiciones económicas de realizar viajes al exterior del país. En ese sentido se entiende que quienes viajaron, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte onerosos como resultan ser aviones y cruceros, no precisarían de ninguna contención estatal", destacó.

El fiscal denunció a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz -electa el domingo diputada de la Nación por la provincia de Buenos Aires- "han omitido sistemáticamente efectuar los controles que les competen, propiciando que miles de personas siguieran cobrando un beneficio destinado a los más necesitados mientras viajaban al exterior, circunstancia palmariamente incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa".

Así, la Fiscalía pidió que se abra una investigación por el delito de violación de los deberes de funcionario público. En la denuncia el fiscal no menciona a los funcionarios que deben ser imputados.

El fiscal también pidió la baja de las personas que cobran el plan y viajaron al exterior para "hacer cesar los efectos del delito". "Resulta necesario que estas 159.919 personas que desde el año 2020 han venido percibiendo el Programa Potenciar Trabajo y que se ha podido determinar que durante su vigencia viajaron al exterior, muchas de ellas en numerosas oportunidades, dejen de cobrarlo puesto que demuestran una capacidad económica muy distinta a la de aquellos a los que se dirige esta ayuda estatal", explicó.

Por último, la Fiscalía señaló que por cada plan se pagan 66 mil pesos por mes, lo que en total son 10.554.654.000 mensuales. "Al multiplicar este monto por todos los meses transcurridos desde, al menos, principios del año 2020 estamos hablando de una suma multimillonaria que habría perjudicado a las ya debilitadas arcas de la Nación", concluyó.