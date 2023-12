Diputados: un error crucial que podría condenar al gobierno de Javier Milei

Las negociaciones en los últimos días, respecto a la distribución de cargos evidente entre La Libertad Avanza y el PRO, se han puesto febriles y confusas, a partir de ciertos ida y vuelta del propio presidente electo, y un halo de presunto secretismo que no hace más que generar incertidumbre.

Por caso, la designación de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, no ha sido confirmada oficialmente por Javier Milei. Si bien es fruto de una comunicación directa entre ambos, en la que el nuevo titular del Ejecutivo ofreció el cargo y la ex candidata presidencial aceptó, no se ha confirmado públicamente. Incluso cuando trascendió de tal modo, que todos lo dan como un hecho.

La inquietud que esto genera está basada en la inestabilidad de las designaciones, incluso estando ya confirmadas. "Fijate, a (Carolina) Píparo la confirmó el mismo Milei en la Anses, la mina acordó reunirse con (Fernanda) Raverta para la transición, y el mismo día Javier la voló. Imaginate con los cargos no confirmados", dicen en el PRO.

Dicha situación genera malestar en los nidos de halcones donde habita el bullrichismo. "Es un manoseo", dicen en el entorno que cuida a quien podría regresar al cargo que detentó en la gestión de Mauricio Macri. "Alguien del calibre de Bullrich, que aportó lo que aportó para el triunfo de Milei, si se le ofrece y acepta, se la confirma de inmediato. Juega con fuego esta gente", asevera la misma fuente.

Qué pasa con la Presidencia de la Cámara de Diputados

En la misma línea se desarrolla la negociación por la presidencia de la Cámara de Diputados. El hecho de que Cristian Ritondo se haría cargo de esa función estaba totalmente definido por los acuerdos entre los espacios. De hecho, el oriundo de Mataderos, tiene una gran relación personal con el presidente electo, lo protegió y respaldo cuando asumió como novel diputado nacional hace solo dos años, y Milei lo reconoce.

Pero en medio, surgió una puja interna dentro de La Libertad Avanza en la que un sector impulsa al justicialista Florencio Randazzo para ese rol, y las chispas con el PRO empiezan a ser peligrosas. "Para una presidente en estas condiciones, con un bloquecito de 38 diputados y la vocación reformista que tiene, diputados no es un lugar para andar jodiendo", dice un legislador del partido amarillo en la Cámara Baja.

El hecho de que Cristian Ritondo sería titular de la Cámara Baja parecía totalmente definido pero en los últimos días comenzó a surgir el nombre de Florencio Randazzo

Y completa su razonamiento: "no puede haber dudas. Primero porque había un acuerdo y los acuerdos están para ser cumplidos. Segundo Massa. Tercero porque Cristian entiende todo sobre negociaciones parlamentarias. Manejó la Legislatura porteña cerrando con radicales y peronistas por cuatro años, y después, presidió el bloque del PRO en un contexto muy complejo en que las PASO hicieron que todos estuvieran peleados, es un artista para estas cosas", detalló.

Luego se refirió a su aparente rival en la carrera por el cargo: "Florencio es muy simpático y mejoró el tema del DNI, pero no tiene ninguna experiencia parlamentaria, no conduce a nadie, y no convence a nadie. Si quieren "pagarle" a (Juan) Schiaretti está muy bien, pero no es la forma. Nosotros le podemos asegurar más de 30 diputados de una, llegar a un sólido bloque de 70 y después negociar con otros para sacar la leyes, Randazzo es un voto", dice con cierta indignación.

Milei necesita sumar en el Congreso

Lo cierto es que la presidencia de dicho cuerpo es sustancial para comandar un gobierno con la expectativa de reformas tan profundas y Milei necesita sumar: "Acá la cosa no se definen por los discursos o la asistencia a las comisiones, se define por número, tantos levantan la mano, tenes o no tenes media sanción de lo que sea, si Javier no entiende eso va a un tembladeral complicado", dice otra fuente con cierta independencia de los bandos en pugna.

El hecho es que no son pocos los diputados del PRO que seguirían la línea marcada por Ritondo para acompañar al presidente electo, pero tampoco lo son los que, ante una ruptura del acuerdo previo, se pondrían en una posición inflexible respecto a las políticas del mandatario, y no porque el ex ministros de Seguridad bonaerense lidere esa reacción, sino por iniciativa propia. "Acompañamos a este tipo con la nariz tapada, si nos caga que se arregle", sentenció una legisladora habitualmente muy educada, a punto de perder la compostura.

Los macristas de paladar negro ven detrás de la fulgurante aparición de Randazzo en el escenario, la mano de Emilio Monzó. "Es una forma de morder después de haber perdido, el tipo es insaciable. Mandó a (Nicolás) Massot a jugar con Patricia y a (Silvia) Lospennato con Horacio. Cuando el Pelado perdió, ella se mudó. Cuando Patricia quedó afuera todos apostaron a Massa pero el vocero fue Massot. Le salió mal y busca romper el acuerdo de Milei con el macrismo acomodando a Florencio, es la rosca, lo peor de la casta", dicen muy cerquita del ex presidente.

Todo indica que, mucho más que cualquier cargo Ejecutivo, la presidencia de la Cámara de Diputados, es el punto de inflexión del acuerdo que garantiza la gobernabilidad de Milei, y que un error de cálculo en la designación en ese cargo, puede ser una bisagra a favor o en contra del futuro de una coalición de gobierno medianamente sustentable.