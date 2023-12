Casación confirmó el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa ARA San Juan: qué dice el fallo

Dos resoluciones positivas recibió el ex presidente, una relacionada con los familiares del submarino desaparecido y otra sobre las elecciones en Boca

Este martes 28 de noviembre se confirmó el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje por el ARA San Juan. Este fallo no solo alcanza al ex presidente, sino que alcanza a los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La Cámara Federal de Casación ratificó el sobreseimiento de los imputados por tareas de seguimiento e infiltración entre los familiares que reclamaban respuestas por la tragedia que causó la muerte de 44 marineros.

Causa ARA San Juan: ¿por qué sobreseyeron a Macri?

Macri había sido procesado en primera instancia por el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, pero la causa luego pasó a Comodoro Py y allí la Cámara Federal consideró que no había tareas de espionaje, sino de seguridad para el entonces presidente en sus viajes y desplazamientos.

"Queda descartado cualquier tipo de ‘secretismo’ entre los familiares respecto de esos datos y su obtención exclusivamente a través de medios considerados ilegales", señalaron los jueces Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky. Mientras que Angela Ledesma, la tercera integrante del tribunal, votó en disidencia.

Y el fallo fue justificado al señalar que "la información recogida (por los agentes de inteligencia) se desenvolvió en el marco que admiten las expectativas de privacidad e intimidad en las circunstancias en que se desarrollaron".

"El hecho de que desde la agencia se haya realizado durante un cierto y limitado período de tiempo un relevamiento superficial de información respecto de aquellas personas afectadas por la incertidumbre y la carencia de las respuestas que esperaban, no permite seguir de ello que se haya ingresado, de manera ilegítima e inconstitucional, en el ámbito de autodeterminación o reserva", sostuvieron.

La Cámara Federal de Casación confirmó el sobreseimiento de Macri en la causa ARA San Juan.

"Más aún si se considera que tales relevamientos coincidían temporalmente con la presencia y actividades del por entonces presidente en sus inmediaciones, aun ante una interpretación amplia de dichos derechos", ampliaron al manifestar el voto.

Por su parte, las querellas, representadas por Luis Tagliapietra -padre de uno de los 44 marineros muertos- y Valeria Carreras, por un grupo de familiares, aún no informaron si apelarán la medida. De hacerlo, la única instancia posible de revisión: la Corte Suprema de Justicia.

La reacción de Cristina Kirchner por el fallo judicial

Era de esperar que la Vicepresidenta no se quedara callada ante el fallo judicial en su contra, le revocaron el sobreseimiento en la causa "ruta del dinero K", y las dos resoluciones favorables para Macri. Como ya es costumbre, eligió X, antes conocida como Twitter, para dejar en claro su descontento y poner en tela de juicio la independencia del poder judicial.

"Postales de una mañana argentina: Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan, revocó mi sobreseimiento en la causa del 'dinero K' y, como parece que no gana, consiguió que el poder judicial suspenda las elecciones en Boca a cinco días de su realización", escribió CFK.

La reacción de CFK ante el fallo judicial en su contra.

Y concluyó: "Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara. ¡Mamita!".

Un dato a tener en cuenta para contextualizar esta reacción es que tanto en la causa del ARA San Juan, como en la "ruta del dinero K", fueron claves los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.