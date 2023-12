El acto de asunción de Milei, cada vez más cerca: detalles de la organización, con ayuda de Macri

Mientras el proceso de transición en algunas áreas del Gobierno está en marcha, el presidente electo Javier Milei, ultima los detalles de la ceremonia de investidura que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre con la asistencia de ex funcionarios de Mauricio Macri en el armado del protocolo y la organización de visitas internacionales.

Varios representantes de La Libertad Avanza (LLA) se acercaron a la Casa Rosada en los últimos días con el objetivo de organizar el traspaso de mando en el Poder Ejecutivo para los próximos cuatro años. En lo que respecta a la organización ceremonial para la asunción de Milei, el encargado es el ex canciller del gobierno de Macri, Jorge Faurie, un experto en cuestiones de protocolo.

La visita de Faurie a Balcarce 50 el último lunes sorprendió a varios, precisamente, por su pasado como funcionario del gobierno de Juntos por el Cambio, pero, entre quienes participan de la organización, coinciden en que no hay nadie más acertado para coordinar el traspaso de mando. Su misión principal es encargarse de las comitivas que vendrán de otros países a ver la ceremonia.

Pero el ex canciller no es el único referente de la pasada administración de Macri a quien recurre Milei para la organización para el 10 de diciembre. También participa Fernando de Andreis, ex secretario General de la Presidencia y hombre de estrecha confianza del ex mandatario y que se ocupa de la parte operativa relacionada con el desembarco del nuevo equipo presidencial en la Casa Rosada.

Cómo se organiza la asunción de Milei: el rol de Faurie y los presidentes que asistirán

En las oficinas de la Rosada comentaron a iProfesional que Milei le pidió a Faurie que "se encargue de las comitivas y de las visitas internacionales". En tanto, con la administración saliente de Alberto Fernández acordaron que sean los equipos de ceremonial los encargados de cursar todas las invitaciones.

Para la ceremonia del traspaso, el gobierno de Chile ya confirmó la presencia de Gabriel Boric, mientras que también asistirá el mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el primer ministro de Hungría, Victor Orbán, y los organizadores esperan respuesta del presidente de Paraguay, Santiago Peña.

El ex canciller, un experto en protocolo

Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, están entre los que no viajarán a Buenos Aires, mientras siguen las dudas sobre la asistencia del brasileño Luis Inacio "Lula" Da Silvia.

La futura canciller Diana Mondino fue la encargada de llevar personalmente a Brasil la invitación para el presidente y, a la vez, tratar de tender puentes y desactivar la polémica sobre la relación comercial con el país vecino, con quien Milei había dicho que no tendría relaciones.

No obstante, otro elemento que influye en la falta de confirmación por parte de Lula es la posible asistencia de su más férreo opositor, el ex presidente Jair Bolsonaro.

¿Cómo es la ceremonia de asunción presidencial?: Congreso, Casa Rosada y los antecedentes

Para el traspaso entre Fernández y Milei, a Faurie le asignaron la misma tarea que cumplió en la asunción presidencial de Macri en 2015, cuando también se ocupó del protocolo. En aquella oportunidad, no fue fácil debido a que hubo tironeos entre la administración saliente y la entrante porque Cristina Kirchner no quiso hacer la entrega de los atributos presidenciales.

La ex presidenta quería que esa ceremonia fuera en el Congreso y el líder del PRO sostenía que debía hacerse en la Casa Rosada. Lo cierto es que la tradición indica que el presidente electo jura ante la Asamblea Legislativa y luego se dirige a la Casa Rosada para recibir la banda y el bastón, aunque hubo excepciones.

La Constitución marca algunas normas protocolares para el caso. "Prestarán juramento en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de: 'desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina'", señala el artículo 93. Sin embargo, no aclara nada sobre el acto simbólico de entrega del bastón y banda presidencial.

En tanto, el reglamento de Ceremonial de Presidencia, redactado en la década de 1970, afirma que esa parte de la ceremonia debe realizarse en el Salón Blanco de la Casa Rosada. En su artículo 142, destaca que "el señor Presidente saliente entregará al señor Presidente electo, frente a la mesa colocada sobre el estrado, las insignias presidenciales, que estarán sobre la misma".

La entrega de insignias se hará en la Rosada

No obstante, tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner evitaron esta parte del protocolo y decidieron recibir la banda y el bastón en el recinto de la Cámara de Diputados, después de prestar juramento ante la Asamblea.

De Andreis, el hombre más cercano a Macri que participa de la transición

Los acercamientos entre el Frente de Todos y La Libertad Avanza para ordenar la transición administrativa se están dando de forma bastante aceitada en los ministerios.

En ese marco, ya pasó por la Rosada el ministro del Interior entrante, Guillermo Francos, para reunirse con el saliente Eduardo "Wado" de Pedro y la jefa de campaña y mano derecha del presidente electo, Karina Milei, quien visitó al Secretario Legal y Técnico, Julio Vitobello. La vocera presidencial Gabriela Cerruti también recibió a un enviado de los libertarios.

Pero, en la Casa de Gobierno también esperan en los próximos días a otro ex funcionario de Macri como es De Andreis. El ex secretario de la Presidencia también había participado activamente de la transición en 2015 y ahora, según supo iProfesional, aportaría su experiencia para organizar el arribo de los libertarios a la Rosada.

El clima en Balcarce 50 es de incertidumbre, sobre todo, por parte de los trabajadores de la planta permanente que forman parte del organigrama estatal por el adelanto del presidente electo de un fuerte ajuste en el empleo público.

Por ahora, las oficinas todavía mantienen la misma cantidad de empelados y tampoco se vieron tareas de mudanzas. Todos seguirán en sus puestos hasta el ingreso de la nueva administración.