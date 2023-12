Grieta de gremios petroleros: entre el rechazo a la  privatización de YPF y la denuncia de "cientos de ñoquis"

Entre las promesas de campaña, el presidente electo, Javier Milei, ya anunció su plan de privatización de empresas públicas y entre ellas apuntan a YPF, aunque la compañía tiene un mix entre privado con mayoría estatal. El escenario abrió una grieta entre sindicatos petroleros, que van del rechazo absoluto hasta el respaldo a la decisión libertaria.

La conducción de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh) advirtió que va a "defender YPF como bastión de Soberanía Argentina y nave insignia de la política energética nacional". Asimismo, ratificó que la prioridad es "la defensa de los intereses de los trabajadores de YPF/OPESA y Emprendimientos laborales y la continuidad de la gestión día a día por la recomposición de sus salarios y la mejora de sus condiciones laborales".

Milei explicó que "a YPF primero hay que recomponerla" y en ese marco designó a Horacio Marín como CEO de la compañía. Marín es el ingeniero y viene del sector privado, donde aún preside el área de Exploración y Producción (Upstream) de Tecpetrol, la petrolera de Techint, el grupo de Paolo Rocca.

Gestiones de Crespi: mensaje a los trabajadores y contactos con libertarios

Tras la muerte de Antonio Cassia, Juan Carlos Crespi quedó al frente de la organización gremial y decidió actuar en dos frentes. Dada su relación con el mundo del fútbol (fue dirigente de Boca Juniors) Crespi tiene línea directa con el ex presidente Mauricio Macri y tendió puentes con referentes de La Libertad Avanza (LLA). Al tiempo que alentaba los contactos con el nuevo gobierno, el Supeh envió una circular a las filiales y delegaciones para ponerlas al tanto de la situación.

La misiva exhorta a "todos y cada uno de nuestros dirigentes en cada rincón del país a mantenernos como hasta ahora unidos, solidarios y teniendo como objetivo prioritario cumplir con el mandato que nos dieron nuestros representados: Defender YPF como bastión de Soberanía Argentina y nave insignia de la política energética nacional".

Pero además saludo al presidente electo y reclamó un consenso de todo el arco político para terminar con la inflación «que ha causado un enorme daño en nuestra sociedad". Según voceros gremiales, "se necesitan acuerdos para poner en pie al país".

Jerárquicos: reunión con Marín y respaldo a la privatización

Por otra parte, el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado, Químico y Energías Renovables de Cuyo y La Rioja afirmó que en YPF "hay muchos ‘ñoquis’ que perjudican al resto de los trabajadores", al tiempo que informó que ya mantuvo una reunión con Marín, para analizar la situación de la empresa, aunque vale aclarar que el gremio no tiene presencia en la firma.

El secretario General del sindicato, Julián Matamala, apoyó la privatización propuesta por Milei y apuntó que puede llegar a ser esencial para el desarrollo del futuro regional y el sector industrial. Relató que "hace unos días tuvimos un encuentro con Marín" y contó que "hablamos de la posibilidad de privatizar YPF, puesto que no hay una rentabilidad. Se quiere potenciar a la firma. Se habla de que se podría llegar a privatizar de acá a dos años".

Expresó que "desde este sindicato decidimos acompañar esta postura porque consideramos que sería un paso muy importante para hacer crecer a YPF. En las oficinas de Puerto Madero, en Buenos Aires, hay muchos ‘ñoquis’ que ocupan cargos sin sentido. Son cargos políticos".

Matamala, se refirió a la planta actual del personal de la empresa, sosteniendo que "hay mucha gente que está de más. Me parece que se deben bajar un poco los decibeles, y hacer una rastrillada de acá en adelante. Hay que recortar los empleos que no sean productivos".

Remarcó que "hay mucha gente que no tiene que estar, porque las personas que están trabajando verdaderamente no lo pueden hacer bien. Lo vuelvo a repetir, hay muchos ‘ñoquis’ que están perjudicando al resto. A esos ñoquis hay que hacerlos desaparecer, no trabajan, solo cobran un buen sueldo".