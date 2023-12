Alberto Fernández denunció a Milei por la "corrida cambiaria" y la Justicia tomó una decisión clave

En octubre, previo a las elecciones generales, Alberto Fernández había denunciado a Javier Milei por considerar que sus dichos causaron "temor" y favorecieron el desarrollo de una "corrida" bancaria. Pese a esto, hoy la Justicia le dio una contundente respuesta y archivó la causa.

Este lunes, el juez federal Julián Ercolini decidió archivar la causa por considerar la "inexistencia de delito". Vale recordar que el Presidente radicó la denuncia en contra de su sucesor en el poder por considerar que sus dichos sobre los plazos fijos en moneda nacional generaron la corrida cambiaria previo a la votación. Milei sostuvo en una entrevista radial: "Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono".

El Juez Federal señaló en la resolución que "no se desprenden de los hechos denunciados elementos que permitan inferir la comisión de ilícito alguno, sino que, por el contrario, los dichos en cuestión aparecen como meras expresiones efectuadas públicamente dentro de los parámetros del derecho de libertad de expresión en un contexto político determinado".

Con esta respuesta, Ercolini dio lugar al planteo del fiscal Eduardo Taiano, quien afirmó que se trató de "expresiones relativas a su pensamiento político, carente de amenazas y del dolo". Esto mismo ocurrió con una denuncia que presentó la abogada Valeria Carreras.

Además, señaló que "los hechos relatados en las denuncias no constituían delito alguno y no resultaba posible extraer fundamentos que sostengan el inicio de una investigación penal". La denuncia acusaba tanto a Milei como a Ramiro Marra de fogonearon el alza abrupta de la cotización del dólar en el mercado blue. Ante esta situación, el Juez Federal analizó las grabaciones de diferentes programas de LN+ para detectar si infringía o no el delito de "intimidación pública", y al analizarla señaló la "inexistencia de delito".

Alberto Fernández acepta las renuncias anticipadas de varios funcionarios

A menos de una semana del traspaso presidencial entre Fernández y Milei, varios funcionarios presentaron sus renuncias anticipadas y el Presidente las aceptó. Los funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica que ya vieron aceptadas sus dimisiones fueron la subsecretaria de Asuntos Legales, Jessica Kopyto; la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Florencia Feldman; y el subsecretario Técnico, Emiliano Alberto Suaya.

Por su parte, el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico; la secretaria de Inclusión Social, Laura Alonso; el titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Articulación Social del Área Metropolitana Buenos Aires", Sergio Barrionuevo; el secretario de Gestión Administrativa, Javier Caruso; la secretaria de Abordaje Integral, Lorena Ferraro Medina; el titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Javier García; el secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; el secretario Ejecutivo del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, Daniel Menéndez; la secretaria de Integración Socio-Urbana, Fernanda Miño; el secretario de Articulación de Política Social, Leonardo Moyano; y el titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Norte Grande para la Equidad Social", Francisco Navarro, hicieron lo propio en el Ministerio de Desarrollo Social.

En tanto, en Defensa se avanzó con las salidas de los secretarios de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi; de Asuntos Internacionales, Francisco Cafiero; de Investigación, Política Industrial y Producción, Sandra Castro; de Coordinación Militar en Emergencias, Carlos Ospital; y el titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Héctor Mazzei.

Los secretarios de Planeamiento y Políticas, Diego Fabián Hurtado de Mendoza; de Articulación Científico-Tecnológica, Juan Pablo Paz; la presidenta del CONICET, Ana María Franchi; y la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Mariana Alanis, renunciaron en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En el Banco Nación se aceptó la dimisión de su presidenta, Silvina Batakis; su vicepresidente, Carlos Caserio; y los directores, Martín Pollera, Martín Ferré, Martín Di Bella, Julia Strada Rodríguez, José Miguel Ballesteros, Francisco Mercado, Cecilia Fernández Bugna y Raúl Garré.

Finalmente, en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) enviaron sus renuncias y fueron aceptadas por el presidente Alberto Fernández la directora ejecutiva, Luana Volnovich; el subdirector, Martín Rodríguez; y el síndico general, Nazareno Castro Bergamín.

"Agradécense a las funcionarias y al funcionario renunciantes los valiosos servicios prestados en el desempeño de sus cargos", concluyen los decretos de la aceptación de las renuncias.