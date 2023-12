Arrancó juicio por "Fútbol para Todos": funcionarios kirchneristas, en la mira por posible defraudación millonaria

Entre abril y mayo darán inicio al juicio de uno de los casos de corrupción emblemático de la era K. Ya declaró por anticipado un ex vocero de la AFA

Fútbol para Todos, un programa creado durante el kirchnerismo para financiar la televisión de los partidos en Argentina, fue un caso emblemático de denuncia de corrupción, y entre abril y mayo del 2024, ex jefes de gabinete, ex dirigentes de la AFA y financistas estarán sentados en el banquillo de los acusados.

Ernesto Cherquis Bialo fue el primer testigo del juicio por presunta estafa en el programa Fútbol para Todos sin haber comenzado, negó irregularidades y en cambio arremetió contra el macrismo al señalar que fue "una causa armada". Fue vocero de la AFA entre 2008 y 2016 y estuvo al lado del entonces titular Julio Grondona y luego tras su fallecimiento con Luis Segura. Su declaración fue "anticipada" tal cual lo pidieron algunas de los imputados y sin que haya comenzado el debate programado para el próximo año, tal vez abril o mayo.

La causa Fútbol para Todos comprende dos casos, uno vinculado a presuntas irregularidades en el programa que en 2009 lanzó el entonces gobierno de Cristina Kirchner para la transmisión pública y gratuita de los partidos del fútbol argentino. La sospecha era que el fin original de fortalecimiento de clubes no fue lo que se hizo sino que se desviaron los fondos, unos 620 millones de pesos tal cual precisó el testigo. La otra causa es porque los supuestos cheques que cobraban los clubes de la AFA se cambiaban en cuevas financieras determinadas y ahí se sospecha también de maniobras fraudulentas.

Sobre las dos fue consultado Cherquis Bialo por el Tribunal Oral Federal 1, en una declaración virtual con la presencia de todas las partes incluido el fiscal Miguel Ángel Osorio. Están camino a juicio los ex jefes de gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich; el ex coordinador del programa Gabriel Marioto; el ex titular de la AFA Luis Segura y el titular de Futbolistas Agremiados Sergio Marchi, entre muchos otros que estarán en el banquillo de los acusados.

Fue una causa "armada"

A través de una plataforma virtual, Cherquis Bialo fue categórico: "fue una causa armada para intervenir la AFA en el contrato que tenía con el Estado a raíz de un cambio de administración gubernamental", esto es con el advenimiento en 2015 del entonces presidente Mauricio Macri.

"Yo fui el que anunció esa nueva era" dijo Cherquis Bialo quien explicó que él realizó el parte de prensa que fue "corregido" por el entonces presidente de Boca, Daniel Angelici.

Según dijo él estuvo en la génesis del Fútbol para Todos al lado del entonces titular de la AFA Julio Grondona, y que por torneo antes recibían 220 millones de pesos y esa suma luego pasó a 620.

En ese sentido, tildó de "cristalino" el proceso ideado e implementado por el kirchnerismo y dio detalles de cómo lo anuló el entonces presidente Macri. Segun indicó, Angelici "boceó la oferta del gobierno, lo anunció: ´voy a la casa de Gobierno y traigo 1800 millones de pesos y desaparece el Fútbol para Todos".

"Esa rescisión de contrato no se negoció, fue una orden de Casa de Gobierno a un coordinador que fue gerenciador de Racing, Fernando Marín, quien bajó la orden que había que rescindir el contrato, que era una orden de Macri, Angellici se ocupó de conseguir la firma", agregó.

Fue así -dijo- que nació la Liga Profesional y los nuevos contratos con quienes habría de comprar los derechos recayeron en las empresas ESPN y TNT: "La denuncia la hizo Ocaña, la legisladora tenía un libreto pero instaló que el el programa Futbol para Todos constituía un delito para las arcas del Estado", sostuvo.

Los cheques y el circuito de pago

Cherquis Bialo fue consultado por los abogados y los integrantes del Tribunal 1, Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico: "Los procedimientos eran distintos porque algunos clubes se llevaban un cheque físico para cobrar en el día y lo depositaban en su cuenta, otros se llevaban una parte porque amortizaban deuda con la AFA y otros la única manera de pagarles que había por el funcionamiento se llevaban cheques diferidos", explicó.

Las preguntas fueron apuntadas a dónde se cambiaban los cheques y si la AFA daba alguna indicación: "Los del interior iban a cooperativas agrarias, otros a casas de cambio, en cada Club tenía su propia autonomía", dijo.

Jorge Capitanich, uno de los ex funcionarios que va a juicio en la causa Fútbol para Todos

"El cheque se le daba al club y el club era el dueño, no había sugerencia por parte de la AFA ni nada", dijo, y hasta añadió que "los jefes de gabinete no dieron ninguna directiva".

Y agregó: "la AFA se los daba a la persona designada por cada club para retirar el cheque, se le hacia liquidación y se pagaba".