Nuevo proyecto de ley busca que monotributistas y autónomos no paguen Impuesto a las Ganancias: a quiénes alcanza

Igualdad ante la ley. En base a esa premisa es que se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca beneficiar a los monotributistas y autónomos. Sucede que tras la decisión -aprobada en el Congreso- del ministro de Economía, Sergio Massa, de eliminar el pago del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia que cobraran hasta 15 salarios mínimos por mes, se beneficiaron más de un millón de personas según informó el Gobierno; pero quedaron por fuera cerca de 400 mil contribuyentes inscriptos como autónomos y casi 2 millones de monotributistas, que en definitiva, también soportan una presión fiscal alta.

En ese contexto, en las últimas horas ingresó al Parlamento un proyecto de ley que propone que monotributistas y autónomos dejen de pagar el Impuesto a las Ganancias. El argumento es que la decisión de Massa viola el artículo 16 de la Constitución Nacional, porque genera un tratamiento desigual de los trabajadores ante la ley.

"Art. 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas", reza ese fragmento de la Carta Magna, fundamento definitivo para impulsar la propuesta en el Congreso y tratar de debatir y aprobar en el recinto.

Qué dice el proyecto y a quiénes alcanza

La iniciativa fue presentada por un nutrido grupo de diputados nacionales, y si bien está encabezada por el economista radical Martín Tetaz, lleva las firmas de legisladores de diversos espacios políticos, como las de Margarita Stolbizer, José Luis Espert, Silvia Lospennato, entre otros. A lo largo de seis artículos, el proyecto describe a quiénes alcanzará la normativa de ser aprobada.

"Artículo 1°. Todo trabajador autónomo cuya facturación anual sea igual o menor a 180 salarios mínimos, vitales y móviles, (o bien el monto establecido para el cálculo del impuesto a las ganancias para la 4ta. categoría) queda automáticamente exento del pago de Impuesto a las Ganancias.

Artículo 2°. Se establece un monto de Ingresos Brutos equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles por mes calendario, en todas las categorías de Monotributo con el objeto de dejar exento de la parte del impuesto a las ganancias del componente impositivo, a toda facturación mensual inferior a dicho importe, siempre que la facturación anual no supere los 180 salarios mínimos, vitales y móviles".

Es decir, si se aprueba este proyecto de ley, los trabajadores autónomos que facturen anualmente menos de 180 salarios mínimos, y los monotributistas que tengan ingresos de hasta 15 salarios mínimos por mes, dejarán de pagar Impuesto a las Ganancias.

"Ser iguales ante la ley"

"A partir de la decisión del ministro de Economía los trabajadores en relación de dependencia que pertenecían a la cuarta categoría no pagan Impuesto a las Ganancias. Es opinable y discutible la conveniencia de esa medida y la pertinencia dentro de un régimen tributario, pero ciertamente generó una desigualdad con respecto a los trabajadores no incluidos, o mejor dicho, los que no están en relación de dependencia, particularmente los trabajadores autónomos, pero también quedan en desigualdad los monotributistas", fundamentó a iProfesional el diputado nacional Martín Tetaz, autor de la iniciativa.

En ese sentido, calificó de "injusto" que hoy por hoy un monotributista que factura "300 mil, 400 mil, o 500 mil pesos por mes", deba pagar un componente impositivo de monotributo correspondiente al Impuesto a las Ganancias, "mientras que el trabajador en relación de dependencia, que encima tiene seguridad, estabilidad y muchos otros beneficios. no paga nada", opinó.

En esa misma línea, Tetaz reiteró que esa decisión de Massa -que tomó como parte de su apuesta electoral con el objetivo de ser Presidente- generó un tratamiento desigual frente a la ley, "violando el artículo 16 de la constitución, que es el que establece que los ciudadanos son todos iguales ante la ley".

"Ese es el problema y es a lo que apunta a resolver este proyecto de ley. Generar que los trabajadores autónomos, que por ahí tienen un emprendimiento, o muchas veces son profesionales pero que no están en relación de dependencia y no tienen esa seguridad, no paguen Impuesto a las Ganancias si ganan menos de 15 salarios mínimos mensuales", reiteró Tetaz.

Y agregó: "Esencialmente se trata de igualar ante la ley a los distintos trabajadores".

Es importante destacar que una de las premisas de Javier Milei es, en efecto, la igualdad ante la ley, con lo que el proyecto de quita de Ganancias a monotributistas y autónomos puede correr con buena suerte en Diputados y contar con el apoyo absoluto del bloque oficialista La Libertad Avanza para su aprobación.

