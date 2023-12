Sorpresa en la pauta oficial: YouTube se lleva la mayor parte de los fondos del Gobierno

El gobierno de Javier Milei anunció que suspenderá a partir de hoy la pauta oficial y, según las últimas cifras publicadas por la secretaría de Medios y Comunicación de Presidencia, la misma asciende a un total de 40 mil millones de pesos que se reparten entre más de 3.800 medios de todo el país.

En tanto, se conoció un dato que no es menor y que el máximo receptor de fondos públicos no es lo que se consideraría un medio tradicional, sino una plataforma digital: se trata de Youtube. El sitio de videos de Google se llevó más de 1.000 millones de pesos entre enero y octubre de 2023, de acuerdo al informe elaborado por el gobierno de Alberto Fernández. El mismo, no incluye los últimos meses del año, donde podrían incluirse los anuncios del plan de Sergio Massa de cara al balotaje, siempre en el marco de avisos institucionales del ministerio de Economía.

"Queda suspendida la pauta a los medios. Queda suspendida por el término de un año", anunció el vocero, Manuel Adorni, en una medida que Milei ya había adelantado antes de desembarcar en la Casa Rosada. El anuncio de Adorni fue como parte de un paquete de medidas de "emergencia".

Youtube, la plataforma que más pauta se llevó

El dato de la publicidad en redes y plataformas confirma una tendencia de la concentración del mercado publicitario en las grandes plataformas digitales globales. En total, apenas 10 empresas repartieron $2.389 millones y, de ese total, fue YouTube la que se llevó casi la mitad: $1.079.223.875,39.

Le siguieron Facebook e Instagram con un total de $851 millones, mientras que después se ubican dos empresas de publicidad programática que se encargan de pautar en el amplio menú de plataformas: DSP - Programatic, con $ 188.751.716,86, y Programatic EPL, con $ 135.519.594,65.

La pauta fue repartida en diferentes medios.

Más abajo, se encuentra DV 360 (Display and video 360) que también pertenece a Google y se aboca a la publicidad en videos. La popular plataforma de audio, música y podcast Spotify también tiene su partida: $44.562.612,90, mientras que apps mobile y Google Display se llevan $ 23.897.500,00 y $ 7.260.000 respectivamente.

En cuanto a Tik Tok, la red favorita de los seguidores de Javier Milei y donde el libertario desplegó una campaña a través de Iñaki Gutiérrez -su CM- y cuentas como "El Peluca Milei", de otro de sus fanáticos, se ubicó en 9 lugar de la pauta oficial en redes con $6.367.000 y décima quedó otra empresa de programática Programmatic Kivi con $ 907.500.

La pauta de enero a octubre de 2023

El informe de pauta oficial entre enero y octubre de 2023 durante la gestión de Alberto Fernández marca también cómo se reparte en cada sistema del dinero público y entre cuántos: