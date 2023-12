Derogaron el decreto con el que Alberto Fernández buscaba pagar su custodia de por vida

El decreto que había firmado Alberto Fernández para que el Estado cubriera los costos de su custodia inclusive si estuviera fuera del país, fue derogado y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich lo celebró con un mensaje en las redes sociales.

La decisión fue realizada por el Ministerio de Seguridad que decidió la derogación del mencionado decreto mediante el cual Fernández pretendía para asegurarse la custodia tanto para él como para Fabiola Yañez, quienes se instalarían emn España.

Alberto Fernández había firmado el documento a horas de dejar la presidencia y había modificado a través de un decreto, los objetivos de la Casa Militar, que se encarga de la custodia presidencial, con el fin de garantizar la escolta permanente también a los ex mandatarios en todo el mundo y en forma vitalicia.

Con el decreto, el ex presidente se aseguraba la custodia para él y su familia mientras permanezcan en Europa con motivo de sus visitas a universidades de ese continene donde impartirá clases. Ahora, y luego de una primera presentación ante la Justicia, Bullrich informó que se derogó el decreto que extendía la custodia a ex presidentes cuando se encuentran fuera del país.

"¡Se terminan los privilegios de la clase política!", indicó en un mensaje en redes sociales la ministra, a la vez que añadió: "Vamos a una Argentina austera. Basta de gastos inútiles y privilegios para pocos que pagamos todos"

Custodia privada: el decreto que había firmado Alberto Fernández

El decreto 735/2023, publicado el pasado sábado 8 de noviembre en el Boletín Oficial generó una enorme polémica poco antes de la finalización del mandato de Alberto Fernández. Allí, el presidente incorporó modificaciones en las funciones del sistema de custodia y de la Casa Militar, organismo que está a cargo de la seguridad presidencial

A partir de dicho decreto, se intepretaba que el objetivo es garantizar la custodia permanente de los ex mandatarios en todo el mundo y de forma vitalicia. Sin embargo, Presidencia emitió un comunicado desmintiendo esa interpretación.

Presidencia desmintió que se asignara un servicio de custodia diferente al que rige en la actualidad a los ex presidentes. Para la oposición, la medida de Alberto Fernández fue "un disparate" Antes de la desmentida de Presidencia, el contenido del decreto circuló rápidamente y generó rechazo en redes sociales, un día antes de la asunción del nuevo presidente, donde la palabra "decreto" fue tendencia. Además, dirigentes opositores también manifestaron su rechazo públicamente.

Uno de ellos fue el diputado y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, que calificó de "disparate" la medida. Por su parte, Florencio Randazzo opinó que se trata de "una decisión más de las que tomó este Gobierno totalmente fuera de sintonía con los problemas de la sociedad".

Y Graciela Ocaña publicó un mensaje comentando la noticia: "Primera medida del próximo Presidente: derogarlo".

¿Qué decía el comunicado de Presidencia?

Desde Presidencia de la Nación emitieron un comunicado aclarando equivocada interpretación del decreto: "ante las versiones periodísticas erróneas, acerca de asignarse un servicio de custodia diferente al que rige en la actualidad a los ex Presidentes de la Nación por la normativa vigente, es necesario dejar en claro que no se ha modificado ninguna de las disposiciones sobre custodia que poseen los ex mandatarios"

Y sigue: "La única modificación normativa realizada por el decreto 735/23, sólo obedece a CONCENTRAR en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación la custodia del Presidente en ejercicio, el Vicepresidente y la de los ex mandatarios bajo la misma unidad administrativa y funcional".