Milei envía su paquete de leyes al Congreso: qué temas incluirá en la verdadera prueba de fuego para su Gobierno

Luego de reunirse con los gobernadores, el presidente Javier Milei decidió avanzar con la demorada convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, donde el oficialismo espera poder empezar a discutir antes de fin de año el paquete de leyes que incluirá la reposición del Impuesto a las Ganancias, entre otros temas que pondrán a prueba al nuevo Gobierno y su capacidad de tejer alianzas.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro que se desarrolló en Casa Rosada, el ministro del Interior, Guillermo Francos, confirmó que el paquete será enviado al Congreso "al final de esta semana". En ese marco, Milei ya prepara el decreto para llamar a extraordinarias con el fin de darlo a conocer en las próximas horas.

Así lo confirmaron a iProfesional fuentes parlamentarias del oficialismo, que apunta a terminar de definir esta semana la integración de las comisiones que tratarán los proyectos del paquete. En el Senado, no descartan que haya "una sesión el 27 de diciembre" para avanzar con cuestiones operativas y en la Cámara de Diputados, la intención de Martín Menem es que el debate empiece "antes de las fiestas".

Sin embargo, no todos en el Congreso lo ven posible. Los legisladores más experimentados creen que la discusión fuerte recién empezará en enero debido a los feriados por las Fiestas -muchos viajan a sus provincias- y a las complejas negociaciones que encara La Libertad Avanza en ambas Cámaras del Congreso para integrar las comisiones más importantes.

El oficialismo no solo tiene que prestar especial atención a las cabeceras de esas comisiones porque, al no tener mayoría, en el mejor de los casos, contará con aliados a los que, de todas formas, deberá seleccionar cuidadosamente para no llevarse sorpresas en el mediano plazo por algún acuerdo frustrado.

Milei envía su paquete de leyes al Congreso: ¿qué temas incluye?

Mientras que las medidas más fuertes como los cambios en materia laboral que quiere llevar a cabo Milei serían incorporados en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el jefe de Estado firmará entre este martes y miércoles, el paquete de leyes (el formato de "ley ómnibus" ya fue totalmente descartado) tocará "temas tributarios y electorales", según confirmaron a iProfesional fuentes del oficialismo.

Milei llama a extraordinarias y ultima los detalles de sus primeros proyectos de ley con reformas tributarias y electorales

En ese sentido, incluirá la reforma del Estado que abriría el camino a las privatizaciones de empresas públicas, aunque el detalle fino sobre cuáles serían las compañías apuntadas o cómo llevarán a cabo el proceso desde el punto de vista legislativo, todavía es un misterio hasta para el propio oficialismo. "No se caracterizan por la precisión en los datos", ironizó una de las fuentes consultadas.

Otro de los temas, será la reforma política que apuntará, por un lado, a implementar la boleta única en papel. La intención del Gobierno es reflotar el proyecto que Juntos por el Cambio había logrado aprobar en la Cámara de Diputados el año pasado y que el Senado puso en el freezer. Por el otro, propondrá la eliminación de las elecciones primarias (PASO) a las que considera un gasto innecesario.

Pero, el tema central del paquete legislativo para las extraordinarias será la reposición del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría que se eliminó durante la campaña electoral a instancias del ex ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, con apoyo de los gobernadores y del propio Milei en el Congreso.

Este fue uno de los temas que conversaron el Presidente y los mandatarios provinciales, quienes sintieron el golpe en sus arcas provinciales por la rebaja de este impuesto. "Los gobernadores buscan una solución a su problema de ingresos", indicaron a iProfesional fuentes con acceso a la reunión que se llevó a cabo en la Rosada.

En esa línea, Milei y los gobernadores quedaron en tratar de revertir el cambio que se hizo tres meses atrás en el Impuesto a las Ganancias. Esto se definió luego de que el Presidente les comunicara que no va a coparticipar el impuesto al cheque, una alternativa que habían planteado varios de ellos "Cheque no se toca", aseguraron en la Rosada.

¿Por qué el paquete legislativo será la prueba de fuego para Milei?: el juego de los gobernadores

No obstante, horas después, la liga de gobernadores del peronismo emitió un comunicado en el que señalaron que "la reversión del Impuesto a las Ganancias no sería el camino adecuado" y adelantaron que presentarán un proyecto propio a través de sus diputados para coparticipar con las provincias el 70% del impuesto al cheque.

El Presidente se reunió por primera vez con los gobernadores, que negocian fuerte el apoyo político al Gobierno

El comunicado, que lleva la firma del bonaerense Axel Kicillof arriba de todo, generó desorientación incluso entre algunos de los gobernadores porque varios de los que aparecieron allí se fueron conformes de la primera reunión con el Presidente e, incluso, se perfilan como potenciales aliados del nuevo oficialismo en las filas peronistas, como el catamarqueño Raúl Jalil.

Esta diferencia entre lo que surgió de la reunión en la Casa Rosada y lo que más tarde comunicó la liga de gobernadores es la primera demostración de que la sesiones extraordinarias y el envío del paquete de reformas serán la primera prueba política para el gobierno de Milei.

Lejos de tener una mayoría propia en el Congreso y embarcado en la tarea de llevar adelante un fuerte ajuste económico, Milei necesita de aliados en el Congreso. Nadie, por el momento, duda de que los encontrará, al menos para la primera parte del mandato, pero todos tienen algo que al Presidente y a La Libertad Avanza les falta: sobrada experiencia en disputas y negociaciones políticas.

Tanto los peronistas más proclives a colaborar con la nueva gestión como el PRO y la UCR, ya dejaron trascender en reiteradas oportunidades que negociarán "ley por ley" con el Gobierno. Es una forma de avisarle a Milei que lo ayudarán, pero que nada es tan sencillo cuando a alguien le toca gestionar sin tener fuerza parlamentaria. El anuncio de los gobernadores confirma precisamente eso.

Nuevos aliados y presiones inesperadas

Uno de los datos notables de la conferencia de prensa posterior a la reunión de Milei con los gobernadores, fue que Francos se mostró acompañado por tres de ellos: el mencionado Jalil, el cordobés Martín Llaryora y el salteño Gustavo Sáez.

Esta fue una primera señal de convivencia y de los futuros apoyos con los que contaría La Libertad Avanza en el Congreso. Y es que los tres mandatarios coincidieron en señalar durante la conferencia su intención de "trabajar con Gobierno nacional", privilegiar "el diálogo" sobre la confrontación y "acompañar lo que haya que acompañar".

Las sesiones extraordinarias pondrán a prueba la capacidad del Goobierno para tejer acuerdos políticos

Del lado de Sáenz y de Llaryora, esas definiciones no sorprendieron dado que ambos dieron ya varias señales sobre su intención de ayudar a Milei. El aporte de Jalil fue algo más novedoso en este sentido. No obstante, lo que sobresalió en esa conferencia fue que no estuvo ninguno de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio.

De hecho, en el comunicado donde los mandatarios anunciaron que presentarán un proyecto para coparticipar del impuesto al cheque, no solo aparecen las firmas de algunos mandatarios que, por lo bajo, tomaron distancia de esa postura, sino que además se menciona que esa iniciativa tendría el apoyo de "22 gobernadores". Esa suma incluiría a los mandatarios de Juntos por el Cambio, a pesar de que no aparecen como firmantes del comunicado.

La verdadera negociación recién empieza y, con el Congreso como escenario central, la política le dio la bienvenida a Milei.