VIDEO | Belliboni le tiró un manotazo a un periodista: "Te van a echar, gil de lechería"

El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, le tiró un manotazo a un periodista del canal de noticias TN mientras dialogaba con la prensa en la estación de trasbordo de Constitución, a una hora de comenzar la movilización hacia Plaza de Mayo contra el gobierno de Javier Milei.

Según pudo verse, Belliboni atacó al periodista Alan Ferraro durante el inicio de la marcha piquetera, en momentos en que llegaron a la estación de transbordo de Constitución y le dijo "Te van a echar, gil", luego de que lo interpeló sobre los motivos de la protesta.

"Vamos a concentrarnos en Belgrano y Diagonal Sur y de ahí vamos a marchar por la calle, como se hace en todas las manifestaciones en todo el mundo. Patricia Bullrich: las movilizaciones de más de 5 mil personas lógicamente se hacen por la calle. Vamos a marchar a Plaza de Mayo y vamos a denunciar este ajuste que - no nos va a afectar a nosotros que vamos a estar en la plaza- los va a afectar a todos ustedes", expresó Belliboni señalando a los periodistas que se acercaron a la mencionada estación.

Qué pasó después

En ese momento, el periodista le preguntó: "¿Usted cree que la gente no sabe lo que iba a hacer este Gobierno? Porque en las elecciones ganaron ampliamente", a lo que Belliboni respondió: "No tengo la menor idea, te digo lo que pienso yo. Dijeron que el ajuste lo va a pagar la casta y la casta está en el Gobierno y el ajuste en el pueblo".

"Milei dijo cinco veces que el ajuste lo iba a pagar la casta y no el pueblo. No me digas que votó el ajuste el pueblo, lo que votó la gente es el ajuste a la casta. Y la casta está en el Gobierno y el pueblo está cagado de hambre", insistió Belliboni con un tono de voz elevado enfrentando al mismo periodista.

El cruce siguió con el cuestionamiento al aumento del boleto, que se efectuará el mes que viene con la quita de subsidios y el rol que tuvieron los movimientos sociales durante el gobierno de Alberto Fernández, hasta que, en un momento, la situación subió de tono hasta que el dirigente social le golpeó el micrófono.

"Tomatelá, gil. Sos un trabajador. Te van a echar a vos, gil. Gil de lechería", remató el dirigente piquetero.