Cómo funciona la mafia de vendedores ambulantes en la Costa Argentina

El 30 de noviembre del año pasado, la concejal radical Evangelina Cordone fue acorralada en el Concejo Deliberante en Mar del Tuyú, balneario cabecera del municipio de La Costa. La denunciante había avisado a los medios locales que intentaría debatir sobre tablas el proyecto de reglamentar la venta ambulante en las playas del distrito: "A pesar de los gritos e insultos, queremos que ustedes trabajen como la gente, nadie se puso la lucha al hombro como yo para que los vendedores de playa trabajen como corresponde" dijo antes de que una patota la amenazase delante de las cámaras.

El titular del Consejo Deliberante había habilitado el ingreso a decenas de trabajadores ambulantes en el edificio público como si fuese una asamblea popular. Cuatro años atrás, un vendedor había sido acuchillado por trabajar sin autorización en las playas del municipio gobernado por la familia De Jesús desde 1983 a la fecha con una breve interrupción de un período de cuatro años de Cristian Cardozo, cercano a Juan Pablo De Jesús, ex vicejefe de gabinete del gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con iProfesional, Cordone relacionó el escrache que sufrió un mes atrás por vendedores ambulantes en Mar del Tuyú con el asesinato de Tomás Tello Ferreyra (18) el 1 de enero de este año a las 7:30 de la mañana a metros del mueble de pescadores en Santa Teresita.

En las últimas horas, los nueve sospechosos del asesinato se negaron a declarar. Uno de los abogados defensores de los vendedores ambulantes detenidos habría sido acercado por empleados municipales del Partido de La Costa.

Para Cordone, la venta clandestina en las playas argentinas fue el móvil en el asesinato de Tomás Tello ya que la venganza contra el joven se habría producido por no haber solicitado la autorización correspondiente para trabajar en las playas.

Con la excepción de tres integrantes de la familia Kopelián -incluido el padre del máximo sospechoso- el resto de los detenidos no son oriundos de Santa Teresita sino que son vendedores ambulantes que llegaron de Morón, Moreno y La Matanza. Todos ellos tienen antecedentes penales. El 30 de noviembre del 2023, Cordone planteó que debía reglamentarse la llegada de ciudadanos con antecedentes penales para vender en las playas del municipio de La Costa y reglamentar la situación de cara al 2024.

Pero el año comenzó de manera sangrienta pues a Tello lo mataron vendedores ambulantes con antecedentes penales. Para Omar Guaraz, representante de los Trabajadores en Venta Ambulante en el barrio de Flores, la venta clandestina "se convirtió en una verdadera mafia que existe por el respaldo político".

Mafia de la venta ambulante en la Costa

El año pasado, dirigentes del MTE -Movimiento de Trabajadores Excluidos- fueron denunciados en la justicia por quedarse con un porcentaje de la venta ambulante en el barrio de Once. Los videos grabados por los vecinos de Once, como Gloria Llopiz, mostraban cómo la representante de Juan Grabois en el barrio de Once le cobraba una mensualidad a los vendedores senegaleses.

El sistema de recaudación ilegal de la venta ambulante de Once y Flores se copió en las playas argentinas, como las que integran el municipio de La Costa.

"Santa Teresita es el ejemplo de la conurbanización de la Costa Argentina" denuncia Cordone pues "traen a ciudadanos con antecedentes penales que ofician de fuerza de choque de la política local y operan sin que nadie los controle en las plazas".

Guaraz agrega que "es el negocio de la explotación de la pobreza pues el vendedor quiere trabajar y si tiene que pagar un canon o coima -llamalo como quieras- lo hará igual porque necesita comer".

"O la ponés o no laburás" explica un vendedor ambulante lo que le dijeron cuando empezó a vender en la playa, mientras relataba el modus operandi a este cronista.

La concejal radical Evangelina Cordone fue agredida cuando pidió regular la venta ambulante en el partido de la Costa

"Terminás arreglando, no hay otra, les das un porcentaje que puede ir de un 10% a la mitad de lo recaudado". El padre de Kopelián -que aparece en un video que tiene en su poder la justicia de Dolores- incentivando a su hijo a golpear al joven Tello entre las olas del mar argentino, es vendedor de churros.

"Se estaban disputando el poder territorial y de la caja -explica una fuente que declaró en la causa en la que los detenidos están imputados por homicidio agravado por la premeditación y la alevosía- "pero Tello no era como ellos, no estaba en el negocio".

No existe registro de quienes son los vendedores ambulantes que llegan a las playas argentinas a vender sus productos. Los punteros locales autorizan la venta si se paga "el diezmo". En la pirámide del sistema están los "buches" que informan qué vendedores no aportan y los funcionarios municipales que reciben lo recaudado para hacer político: "Es un gran negocio para los oficialismos. El negocio es que todo siga igual, que nada cambie".

El Operativo Sol no apareció en las playas de Santa Teresita. Los festejos de fin de año terminaron con la vida de un joven tras una huida de seis cuadras por los principales centros turísticos del "familiar" balneario.

La venta ambulante engloba a 2800 vendedores en Once y a otros 2000 en Flores. Un puestero puede tirar en la calle más de dos millones de pesos en prendas de vestir. Algunos deciden vender en las costas argentinas durante el verano. Saben que si "la ponen" las fuerzas de seguridad no los molestarán.

Uno de los dirigentes de la Asociación de Vendedores Ambulantes de la Costa Argentina comenzó su ascendente carrera como vendedor de crucigramas. Conocía a algunos de los imputados que permanecen encerrados, en la comisaría 1º de Santa Teresita, luego de matar a Tomás Tello. El arma asesina aún no apareció. Los detenidos no se quebraron ni quisieron declarar. La madre del joven muerto también habló de la mafia de la venta clandestina en las playas argentinas.

Nadie cree que la justicia vaya a fondo con el negocio detrás del asesinato de un joven inocente. Otra vez, la costa argentina se tiñó de rojo. Las similitudes con el caso Fernando Báez Sosa, asombran. No aprendimos nada.

Aquella muerte, ocurrida el 18 de enero del 2020, terminó con los imputados condenados. Sin embargo, nunca se investigó el negocio de la política local con el descontrol en los boliches, situación que había sido advertida, días antes del asesinato de Báez Sosa, por la oposición local. En Santa Teresita, el tiempo dirá, si hay interés de la justicia, de desarticular los vínculos entre la política local y la venta ambulante.