Sin diálogo con el Gobierno, la CGT le propuso una alianza a Massa para "reordenar el peronismo"

Si quedaba alguna esperanza para acercar posiciones entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Gobierno, fue el propio presidente Javier Milei quien dinamitó los puentes, al afirmar que "no se negociará nada", en relación a posibles cambios en el mega-decreto o la Ley ómnibus que envió al Congreso. Las victorias judiciales y la falta de referentes de peso en la oposición en general y el PJ en particular, posicionan a la central obrera como un actor de peso, no solo en la coyuntura política, sino en el rearmado del peronismo.

Si bien siguen las diferencias de estilo en los distintos espacios que conforman la CGT, la postura intransigente del jefe de Estado los ha unido, al punto tal que dos de los miembros del triunviro, Héctor Daer y Pablo Moyano, parecen complementarse en las tareas de reuniones parlamentarias y la logística para las movilizaciones.

La marcha a Tribunales, donde se repudió el DNU presidencial fue considerada un éxito, "tanto por no caer en la provocación del protocolo antipiquete implementado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, como en la cantidad de manifestantes, muchos de ellos por afuera de nuestra estructura", explicó un vocero cegetista a iProfesional. Y añadió: "El desafío ahora está en la concentración al Congreso para el 24 de este mes, con un paro a partir de las 12".

El diálogo entre la CGT y el Gobierno está roto

Para el consejo directivo de la central, las relaciones con el Gobierno se fueron diluyendo cuando el ministro del Interior, Guillermo Francos, les comunicó que el Ejecutivo iba a sostener la reforma laboral. De esta forma, los canales de diálogo ni siquiera pasan por el secretario de Trabajo, Omar Yasín, donde reina el desconcierto más que las certezas.

Como ya dijimos, la mayoría de las paritarias se están cerrando aumentos por obra y gracia de los gremios y patronales, en una demostración de negociación superior a los funcionarios libertarios. "Van a disfrazar estos acuerdos como un ejemplo de la no intervención del Estado, cuando en realidad es improvisación", señaló una fuente gremial que agregó: "Dicen que van a convocar al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para fin de mes, pero no hay una fecha concreta".

Remarcó que "no todo es culpa de Yasín, que se ve limitado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettobello, el ministro de Economía, Luis Caputo y, lo que es peor, el ministro sin cartera, Federico Sturzenegger".

Con la reforma laboral como principal causante, el diálogo entre el Gobierno y la CGT es nulo.

Crisis en el Gabinete: Pitrau pagó "los platos rotos"

La reunión que Pettobello y Yasín con el secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Armando Cavalieri, tuvo sus pases de facturas. Un sector del Gobierno estaba buscando una foto con sindicalistas que acompañen la "modernización laboral", más concretamente el fondo de indemnizaciones que tiene vigente la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

Cavalieri viene hablando con las patronales de implementar un sistema similar, pero aprovechó la ocasión con los funcionarios para reclamar un dictamen que permite seguir recaudando las cuotas solidarias compulsivas que abonan todos los trabajadores en blanco a cambio de los beneficios de las negociaciones colectivas, aumentos paritarios, mejoras en las condiciones de trabajo generales, etc. Para la Casa Rosada, la negociación fue leída como una derrota. Sturzenegger vetó el acuerdo en consonancia con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Quien pagó los platos rotos fue el subsecretario de Trabajo, Horacio Pitrau, quien todavía no había asumido formalmente en el cargo, pero que estaba tejiendo acercamientos con sindicalistas de distintos espacios, sobre todo del sector público. Pettobello, al igual que Francos, bajaron sus acciones en el vínculo con los gremialistas, que hoy solo mantienen diálogo con legisladores libertarios. Tan desautorizada quedó la ministra que se ordenó bajar el acuerdo con los mercantiles, aunque en este punto las versiones se contradicen.

Encuentro de la CGT con Massa: "Otro camino distinto al ajuste"

Mientras tanto, los cegetistas continúan con su plan de lucha sin saltarse etapas. Pero al mismo tiempo proyectan los escenarios políticos. En ese marco se dio un almuerzo en el sindicato del Seguro con el ex ministro de Economía, Sergio Massa, donde analizaron las medidas implementadas por el gobierno. Del encuentro participaron Daer (Sanidad), Moyano (Camioneros), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (estatales, UPCN), Gerardo Martínez (Construcción), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Pablo Flores (AFIP) y el anfitrión Jorge Sola, entre otros. Carlos Acuña, el otro triunviro, no asistió porque se encontraba de viaje.

Massa les comunicó que, si bien tiene ofertas para trabajar en el exterior, no se va a retirar de la política y que su idea es "mostrar que hay otro camino distinto al ajuste y la devaluación", pero desde "la discusión de ideas y no del liderazgo político".

Anticipó que el 10 de febrero pondrá en marcha la Fundación Encuentro, concebida como un ‘think tank’ para elaborar políticas en materia ambiental, de ingreso y laborales, y que también estará abocada a estudiar el impacto de las "nuevas tecnologías en los procesos productivos y de legislación de fomento de inversión para la producción".

La CGT se reunió con Massa y le propuso encabezar un "reordenamiento" del peronismo.

Con lo expuesto, desde la CGT le pidieron a Massa que forme parte de una mesa junto a otros sectores del peronismo y espacios afines para la "reconstrucción del campo popular". Allí, los sindicalistas se ven con un protagonismo que no tuvieron en los gobiernos de Cristina Fernández ni en la última gestión de Alberto Fernández. "Nos llamaban cuando nos necesitaban, pero nunca escucharon nuestros proyectos", subrayan.

Invitación para reorganizar al peronismo

Por otra parte, la central le pidió a Massa un informe del impacto de la inflación "sector por sector" durante el primer trimestre del gobierno de Milei, y convocó al tigrense a formar parte activa en el "reordenamiento del peronismo". A partir de esas conclusiones, la CGT elaborará un programa con "propuestas" para el nuevo ciclo político.

El ex candidato presidencial respondió que irá "donde lo inviten", pero sin inmiscuirse por el momento en discusiones por la conducción del PJ. Asimismo, explicó que "la suma del ajuste y la revolución tecnológica van a producir fuerte daño en la base laboral", a lo que se suman los perjuicios por la apertura "indiscriminada" que afecta a las Pymes.

Mientras continúan organizando la movilización al Congreso, esta semana llevarán a cabo una serie de encuentros con la bancada de Hacemos Coalición Federal, el bloque de 23 miembros que lidera Miguel Pichetto y que nuclea desde la Coalición Cívica, el socialismo y los cordobeses que responden a Juan Schiaretti, y los diputados de la izquierda. También activaron encuentros con la bancada de diputados de la UCR y no descartan -incluso- algún contacto con los legisladores libertarios y el bloque del PRO. Con Unión por la Patria las reuniones ya se realizaron