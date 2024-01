La oposición rechazó la reforma política de la ley ómnibus impulsada por Milei y Francos retrucó: qué dijo

Referentes de distintos espacios de la oposición rechazaron la reforma electoral que propone el gobierno del presidente Javier Milei dentro de la ley ómnibus, cuestionaron el sistema uninominal y reclamaron que el tema se discuta en sesiones ordinarias.

El primero en hablar en el plenario de comisiones ante el ministro del Interior, Guillermo Francos, fue el jefe del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien se preguntó "qué hace una reforma electoral en esta ley ómnibus", al considerar que será tratada sin especialistas y sin debate.

Por su parte, la diputada nacional Margarita Stolbizer consideró que en la reforma "es incomprensible el cambio a un sistema de uninominalidad".

"Tiene un impacto peligroso en nuestro sistema de representación proporcional, porque el pueblo gobierna a través de sus representantes", señaló la legisladora bonaerense.

Al participar del plenario de comisiones que trata la mega norma, Stolbizer sostuvo que la uninominalidad "puede terminar otorgándole más bancas a un partido que no gana la elección y puede dejar sin representación a un partido que saque el 20 por ciento de los votos".

"También elimina de la competencia a los partidos más chicos", subrayó la diputada del GEN, que destacó además "la nulidad de trascendencia o relevancia en la vida de la gente" que tiene este proyecto para ser discutido en extraordinarias.

Francos defendió la reforma electoral de Milei

La oposición cuestionó la reforma política

La diputada del PRO Silvia Lospennatto, en tanto, cuestionó la reforma electoral, al sostener que "tiene problemas constitucionales serios" y "atrasa 30 años".

La legisladora apuntó contra la uninominalidad del sistema que propone el oficialismo y sostuvo que "tiene una mirada que parece bastante antifederal" y es "peligrosa porque se pierde diversidad".

"Tiene problemas constitucionales serios", analizó Lospennatto, que admitió que "hay algunos objetivos nobles" que su bloque podría acompañar, pero a través de "herramientas que son muy inconvenientes".

"Es una discusión para dar a partir de marzo", señaló la diputada del PRO.

Según remarcó, la reforma viola la Constitución y "retrocede 30 años en cumplir la manda del artículo 37 de la Constitución, que dice que la igualdad real de oportunidades para cargos partidarios se garantizará por acciones positivas".

"Esta reforma es tremendamente regresiva y anticonstitucional", enfatizó Lospennato.

Respuesta de Francos

El ministro Francos, sobre la posibilidad de no alcanzar los votos necesarios para sancionar las reformas políticas, aseguró: "Tenemos claro que para la votación se requiere eso, si no están los votos para tratar las reformas electorales eso no va a detener el tratamiento del resto de la ley".