Posse, en la mira de todos los funcionarios del gabinete de Milei: cuáles son los errores que desataron esta crisis

En medio de la crisis desatada dentro del Gabinete del presidente Javier Milei, por una serie de errores no forzados, especialmente de carácter político, probablemente por falta de "cintura" en manejo en la relación con el Congreso, pero además por la carencia de articulación entre los propios titulares de las carteras del Ejecutivo, el principal apuntado hoy por sus colegas, es el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse.

El funcionario, es sabido, no viene de la política, su antecedente inmediato es haber sido uno de los gerentes de la empresa Aeropuertos Argentina 2000, propiedad de Eduardo Eurnekian, el creador mediático del propio Milei, y la capacidad de articulación que requiere coordinar con eficiencia un grupo de ministros, aunque sean pocos, no parece ser su especialidad.

El ataque cruzado contra Posse se produjo después de que el titular del Ejecutivo indicó a los ministros que deben ir a las comisiones de la Cámara de Diputados, a defender la ley ómnibus, cada uno en referencia a las porciones que tocan sus áreas de incumbencia. Fue entonces, el jefe de Gabinete quien bajó la orden, pero se encontró con algunas respuestas inesperadas.

"Vos también vas ¿no?", dicen que le preguntó Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano que ya genera cierto clima de rechazo a Posse desde hace algunos días. El ministro coordinador eludió responder y se apresuró a cortar la conversación. Otro que estuvo en el cuerpo legislativo es el titular del área de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien, luego de recibir la orden de asistir, habló por otro tema con el propio Presidente y, dicen, que le coló la fracesita insidiosa: "¿Nicolás también va?".

No queda claro si fue antes o después de estas insinuaciones, pero Milei decidió pedirle a Posse que vaya y, sorprendido, se encontró con una negativa, por cierto, dibujada entre una suerte de rosario de excusas y argumentos tácticos que no convencieron al Presidente. La situación se puso para el jefe de Gabinete muy incómoda. Debajo, hay un grupo de ministros que parecen estar muy molestos con él y preferirían que el rol lo cumpliese otro y Milei está comenzando a sospechar que no fue su mejor elección para ese cargo.

Pettovello, "una de mis dos mejores amigas", según dice el propio Presidente, es de las más indignadas con Posse. Tiene muy buena relación con otros ministros y figuras del Gobierno, entre ellas, tejió un vínculo muy fluído con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que, en cada reunión de Gabinete, gana más y más terreno en la consideración presidencial. Dicen que Pettovello-Bullrich ya son un tándem y que ambas coinciden en que el jefe de Gabinete, "no tiene uñas de guitarrero".

Nicolás Posse, en la mira de otros funcionarios del Gobierno.

Otro problema para Posse

Por otro lado, el ex AA2000 tiene un problema grave por delante en su resistencia a dar la cara ante el Congreso. Es, constitucionalmente, el encargado de ir a la Comisión Bicameral que deberá emitir dictamen sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Presidente casi ni bien asumió. "Esa no la puede evitar, Milei debería exigirle más", se escuchó decir a un legislador de La Libertad Avanza. "Para andar de colita rutera de (Luis) Caputo que lo pongan de secretario privado y metan un jefe de Gabinete que entienda el rol", completó el mismo dirigente.

Allí tiene otro problema. Si bien el Presidente le da poca importancia a sus propios legisladores, los reclamos de los mismos respecto a que Posse los ignora y ni siquiera les atiende el teléfono ya se escuchan por doquier y pueden empezar a generar un mal clima entre el Ejecutivo y quienes deben empujar la aprobación de las normas en el Congreso.

Otro que no tiene piedad con el jefe de Gabinete es Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro, uno de los hombres que diseñó la reforma política del ex presidente Carlos Menem y que fue convocado por Milei para darle prolijidad legal al DNU. El problema es que Barra sugirió que se lo divida en más de uno, al menos tres: "Tenés que darle al Congreso uno que lo apruebe sí o sí, otro que te lo dé después de mucho debate y uno más que te lo pueda rechazar. Ellos por más que quieran ayudar, tienen que cumplir con sus electores. Imaginate a los radicales, que se están queriendo fumar este tipo de reformas con votantes de cariz socialdemócrata, tenés que tirarle un hueso, sino te suicidás", dicen que argumenta el ex ministro de la Corte Suprema e integrante histórico de la mayoría automática menemista en dicho Tribunal.

Barra culpa directamente a Posse por no haber aceptado dividir la norma en más de una, mejorando las posibilidades políticas de que se apruebe lo más importante, lo que realmente es necesario para gobernar. "(Federico) Struzenegger mandó lo que armó, no es parte del Gobierno, el tipo tuvo una idea y no tiene por qué saber. Nos gusta, la usamos, ahora, que él se niegue a dividir la norma, no le importa a nadie, eso se decide en el Gobierno y esa decisión mal tomada es culpa de Posse. No es un error menor, nadie se preocuparía mucho si el Presidente lo reemplaza", habría insistido Barra ante la fuente y otros funcionarios.

Las internas estallan dentro del Gobierno y todos prevén que en no más de 60 días, Milei deberá hacer un recambio casi total del elenco ministerial. Es la evaluación que también hacen en el entorno cercano de Mauricio Macri: "Esto no puede durar mucho así. Nosotros tenemos equipos listos para cuando él lo disponga porque, si apenas armó este cocoliche para empezar, imagínate si requiere una segunda tanda de funcionarios, ¿de donde los saca?" aventuró el ex funcionario macrista de alto rango.