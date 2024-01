Milei celebró datos de una encuesta sobre sus ideas y medidas: "¡La gente la está viendo!"

El presidente Javier Milei, quien se encuentra en Davos para un encuentro del Foro Económico Mundial, celebró por redes sociales los datos de una encuesta que arrojó resultados altos de adhesión a sus ideas económicas y medidas impulsadas en el primer tramo de gestión. "¡La gente la está viendo!", dijo el mandatario.

"LA GENTE LA ESTÁ VIENDO...!!! Parece que los que no la ven es porque están agarrados de varios curros... me imagino que no hace falta que les haga una listita...", escribió en la red social X el mandatario desde Davos, la ciudad suiza en la que se encuentra para participar de la reunión del Foro Económico Mundial.

En el mismo posteo, Milei difundió los resultados de una encuesta que llevó a cabo la consultora Opinaia, realizada de manera online durante este mes y sobre 1.200 casos.

Qué dice el estudio que celebró Milei

El estudio consistió en consultar el grado de adhesión a ideas y medidas del mandatario libertario, donde el concepto "Es necesario hacer una reducción del gasto público" cosechó un 71 por ciento de apoyo, mientras que "El actual nivel de gasto público es insostenible" logró un 67 por ciento de respaldo entre los consultados.

"Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo económico para que el país salga adelante" obtuvo un 64% de acuerdo.

El Presidente celebró el apoyo que cosechan sus ideas y medidas

"El Gobierno está mostrando austeridad", un 59% de los apoyos, al igual que la frase "La inflación actual y de los próximos meses es responsabilidad del anterior gobierno".

Por último, "Las medidas de Milei buscan evitar una hiperinflación", obtuvo un 54% y "El aumento de tarifas de luz, gas y transporte es inevitable", un 44 por ciento.

Opnaia también midió, tras cumplirse el primer mes de la presiencia de Javier Milei, cómo evolucionó su popularidad entre la opinión pública.

Al contraponerlo junto con su vicepresidenta, Victoria Villarruel, ante otros candidatos a la presidencia, el apoyo al actual oficialismo persiste.

Más allá de que la imagen de ambos goza de buena salud, con su arribo a Casa Rosada la agenda de preocupaciones no sufrió modificaciones al igual que la valoración de la situación económica, que no ofrece cambios.

Qué piensa la gente de las ideas de Javier Milei

"Hoy por hoy, los dirigentes de mejor imagen pertenecen al oficialismo", arroja el trabajo elaborado por Opinaia. El ranking de popularidad lo encabeza la actual fórmula presidencial. Mientras que Villarruel tiene un 53% de imagen positiva y un 35% de negativa, el jefe de Estado sumó 58% y 39%, respectivamente.

A la dupla libertaria les siguieron los dos excandidatos a la Presidencia Juan Schiaretti y Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad del gobierno de La Libertad Avanza.

En el otro extremo de la tabla quedó la expresidenta Cristina Kirchner, quien cosechó un 67% de imagen negativa y apenas un 29% de imagen positiva. También el exministro de Economía, Sergio Massa, quien reunió un 66% de imagen negativa y 31% de positiva.