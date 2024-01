ATE salió al cruce contra el Gobierno por descontarle el día a empleados estatales que se adhieran al paro

El líder del gremio cargó contra Manuel Adorni, quien notificó la medida que dispuso la Casa Rosada y dijo no entender los motivos de la protesta

Tras la decisión del Gobierno acerca que se le descontará el día a los empleados estatales que adhieran al paro convocado por la CGT, desde la ATE salieron al cruce y el secretario general del gremio de trabajadores públicos, Rodolfo Aguiar, cargó contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó la medida de la Casa Rosada.

"Se ha tomado la decisión de descontar ese día a quienes vayan al paro, a los empleados estatales nacionales que se adhieran a esta medida", sostuvo el portavoz y justificó la medida en que desde la Casa Rosada entienden que "el salario es una contraprestación" y por eso marcó: "Quien no trabaja, es razonable que no cobre".

Ante esto, Aguiar se preguntó con ironía en su cuenta de X (ex Twitter): "¿Qué van a hacer con la (plata) que van a descontar? Porque va a ser mucha, la adhesión va a ser total. ¿Se la van a entregar al Fondo Monetario Internacional (FMI), a depositar en la cuenta de Techint o le van a pagar al Hotel Libertador?".

Aguiar le respondió a Adorni que el responsable de la medida de fuerza es el Gobierno porque "empuja a la huelga" debido a los salarios congelados y sin paritarias, y a la quita de horas extras y despidos. Asimismo acusó a la gestión mileísta de propiciar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) inconstitucional y aseguró que la reforma laboral que quiere implementarse a través de la ley ómnibus que giró el Ejecutivo al Congreso "deja en disponibilidad hasta a los trabajadores de planta permanente" del Estado.

"Cuesta recordar que una medida de fuerza haya estado tan fundada como esta. No hay otro motivo que el incumplimiento de sus obligaciones como patronal. Nadie para porque quiere. Hay dos tipos de huelga: las que se realizan para conquistar derechos y las que se hacen para resistir cuando los trabajadores están siendo agredidos, atacados y todos sus derechos vulnerados. ¿Cuál de las dos creés que vamos a llevar adelante?", indicó Aguiar, luego de que Adorni asegurara que desde el Gobierno todavía esperaban la explicación del porqué del paro.

El gremialista le apuntó al vocero presidencial en la última parte de su descargo al expresar: "El 24 los estatales paramos en todo el país. Vos también podrías parar, pero de decir burradas".

ATE se suma al paro convocado por la CGT.

Qué dijo Catalano

El sindicalista Daniel Catalano, máximo representante de ATE, pero en Capital Federal, dijo acerca de la medida de la Casa Rosada: "Lo único que va a lograr es que el paro sea más contundente y que la movilización tenga mucho más cuerpo". En declaraciones a Radio con Vos, dijo: "No creo que encuentren una empleada o un empleado público que esté feliz con lo que está haciendo el Gobierno, en un marco donde la paritaria además no está abierta y hay pérdida de salario". Tras ello agregó que la medida anunciada este jueves por el vocero Manuel Adorni "lejos está de estimular que la gente se quede trabajando".

"Está generando todo lo contrario. Hay asambleas multitudinarias", dijo, a la vez que indicó que la medida es como "un elemento extorsivo".

"No están pudiendo controlar la suba del dólar, no pueden generar que haya inversión ni abastecimiento en los súper. Tienen problemas mucho más graves que esto. Es muy pobre lo que están haciendo en materia de política pública", agregó.

