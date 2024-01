Ley ómnibus: los 4 temas centrales para el acuerdo entre Milei y el Congreso que destrabarían la aprobación

El debate sobre la ley ómnibus quedó a la espera de que el presidente Javier Milei responda a la oposición dialoguista si acepta o no los cambios que propusieron en temas medulares del proyecto oficialista como son las retenciones, la reforma previsional, las privatizaciones y la reforma electoral, para consensuar un dictamen de mayoría y el Gobierno apura un acuerdo para avanzar la semana próxima.

Mientras las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Legislación General y de Asuntos Constitucionales escucharon durante los últimos días a funcionarios del Ejecutivo y a más de 200 organizaciones, referentes de La Libertad Avanza tuvieron intensas reuniones con diputados de la UCR, el PRO, Hacemos Coalición Federal y otros bloques en busca de un acuerdo.

Sin votos propios suficientes ni en el plenario de comisiones ni en el recinto, el oficialismo se ve obligado a llegar a un acuerdo con esas bancadas para tener un dictamen de mayoría porque, en caso contrario, el bloque peronista/kirchnerista Unión por la Patria los superaría en número y los libertarios correrían el riesgo de sufrir una cara derrota en la sesión.

En el oficialismo hay resistencia a algunos de los cambios que sugiere la oposición. La última palabra, según indicaron a iProfesional en ese espacio, la tendrán Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que se encuentran en viaje de regreso desde Davos.

Esto generó una breve pausa en la discusión y la incertidumbre por la respuesta del Gobierno llevó a que la UCR y la bancada de Miguel Pichetto y Emilio Monzó hayan empezado a redactar un dictamen propio. El PRO es más permeable al proyecto oficialista pero también tiene observaciones. En ese contexto, el Ejecutivo apura ahora la negociación con una contraoferta para destrabarla y poder firmar dictamen la próxima semana.

Los 4 temas que Milei y el Congreso negocian para destrabar la ley ómnibus: reforma previsional a la cabeza

Uno de los temas más espinosos de la negociación es la reforma previsional. La ley ómnibus de Milei elimina la fórmula de movilidad actual y habilita al Ejecutivo diseñar una nueva y enviarla al Congreso, pero sin plazo alguno. Mientras tanto, el Gobierno aumentaría las jubilaciones por decreto y, según afirman, su objetivo es que "le ganen a la inflación".

La UCR rechaza la eliminación de la fórmula "por coherencia", según indican en el bloque al recordar que tampoco se la votaron al gobierno anterior de Alberto Fernández. El bloque Hacemos Coalición Federal que encabeza Pichetto mira más la coyuntura económica y señalan que es la única garantía de que haya movilidad para jubilaciones.

El oficialismo apura la negociación de cambios que pidió la oposición a la "ley ómnibus" para aprobarla

En ese aspecto, le piden al oficialismo que opte por dejar la fórmula actual y seguir otorgando bonos -que no tienen límite- para que las jubilaciones no pierdan con la inflación mientras diseñan el nuevo esquema o que introduca un mecanismo de actualización indexado por inflación.

Sin embargo, tanto Milei como Caputo pusieron resistencias a la posibilidad de indexar los aumentos jubilatorios. Por ello este es uno de los puntos má complicados para el acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

Las retenciones: ¿qué alternativa propone la oposición?

El proyecto de Milei fija retenciones del 15% para todas las exportaciones (no solo las agropecuarias), incluidos aquellos productos industriales que hoy no están gravados o lo que pagan menos de esa cifra. Además, sube de 31% a 33% los derechos de exportación para los subproductos de la soja y fija un 8% para los vinos, que hoy no paga.

Para el Gobierno esto es una parte escencial del plan porque les permitirá captar más dólares, pero los bloques de la oposición con los que busca un acuerdo objetan esta medida. Detrás se mueve la liga de gobernadores de Juntos por el Cambio, pero también otros mandatarios provinciales que se resisten para proteger a sus economías regionales.

En ese esquema, le propusieron al Gobierno buscar recursos en los llamados "gastos tributrios", esto es la larga lista de beneficios impositivos con los que cuentan empresas y sectores puntuales de la economía. El más conocido es el régimen especial de Tierra del Fuego.

"Si el problema es fiscal la solución también tiene que ser fiscal, no puede ser ahogar a los productores de maní de Córdoba o de vino en Mendoza", subrayó ante este medio uno de los diputados que participó de las charlas con los referentes del Ejecutivo que se acercaron esta semana al Congreso.

Sin una mayoría propia, La Libertad Avanza está obligado a ponerse de acuerdo con la oposición dialoguista

En esas reuniones, algunos de los diputados desempolvaron la planilla que había enviado el ex ministro de Economía Sergio Massa junto con el cancelado Presupuesto 2024 en la que figuraban todos los beneficios impositivos que equivalen a 4,5% del PBI. La idea es que el Gobierno haga recortes allí en lugar de subir retenciones para equilibrar las cuentas públicas. Hay acuerdo en el objetivo pero, por ahora, no en la herramienta.

Privatizaciones: otro punto clave en la negociación

El proyecto declara "sujetas a privatización" a 41 empresas que hoy son del Estado, entre las que se destacan Aerolíneas Argentinas, YPF, Banco Nación, AySA, Ferrocarriles Argentinos y los medios públicos como Télam y Radio Nacional.

Los diputados de la oposición dialoguista rechazan con firmeza la privatización de YPF y del Banco Nación. En el caso de la petrolera estatal, remarcan que no es deficitaria y que ni las provincias productoras ni los otros sectores de la cadena están pidiendo esa medida.

Salvo por esos dos casos, creen que muchas de las otras 39 firmas sí podrían ser privatizadas pero no de la forma que quiere Milei. "Lo que están pidiendo es un cheque en blanco para vender la empresa que el Presidente elija en cualquier momento", critican.

Lo que le propusieron al Gobierno es que elabore un listado de las empresas específicas que tendrían prioridad en el esquema de privatización en lugar de pedir que todas queden a tiro de decreto del Presidente y sin intervención del Congreso.

Reforma electoral y otros, ¿afuera?

El otro planteo de la oposición es dejar afuera del dictamen que llegará al recinto el capítulo electoral que dispone profundas reformas en la elección de los legisladores, entre las cuales se destaca la adopción del sistema de circunscripciones uninominales que reemplazaría a la lista sábana.

La aprobación de la "ley ómnibus" es un paso clave para el recién iniciado gobierno de Milei

En este caso la mayor resistencia se presenta en el bloque del PRO, el principal aliado de La Libertad Avanza. "Si eso queda en el dictamen nosotros lo rechazaríamos en la votación particular artículo por artículo", aseguró una diputada de esa bancada.

No obstante, en la UCR no ven con malos ojos la reforma y tampoco en Hacemos Coalición Federal. Consideran que es un tema debatible pero que dejarlo en la ley ómnibus entorpecería la discusión de las cuestiones prioritarias, que son las económicas y fiscales.

En este aspecto, uno de los diputados consultados por iProfesional señaló que le hicieron llegar al oficialismo una observación clave en materia legislativa: "Si llega al recinto con artículos o capítulos de la ley que no tienen consenso y son rechazados no podrían volver a tratarse por un año, es mejor dejarlos afuera para debatirlos a partir de marzo".

Lo que está en juego para el Gobierno de Milei

Este jueves el ministro del Interior, Guillermo Francos, estuvo en el Congreso para reunirse con los senadores de La Libertad Avanza acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y luego se dirigió a la Cámara de Diputados para conversar con los jefes de los bloques dialoguistas, entre ellos Pichetto y Cristian Ritondo, del PRO.

Todas las conversaciones pasan por la necesidad que tiene el Gobierno de destrabar el acuerdo y avanzar lo más rápido posible con la firma de un dictamen de mayoría y la votación en el recinto. En ese esquema, varias de las modificaciones que pidió la oposición serían aceptadas. De todas maneras, la negociación es minuto a minuto.

"Lo central es que haya acuerdo en la parte de jubilaciones, privatizaciones y retenciones, porque son los puntos medulares del proyecto, sin eso no tiene sentido", indicó a iProfesional un legislador que participa de las gestiones. Entienden que el Gobierno necesita construir sí o sí una mayoría y el acuerdo es clave para ello. Una derrota podría ser un durísimo golpe político para Milei a poco de empezar a gobernar, según entienden los dialoguistas.

En caso de lograr el acuerdo, la firma del dictamen se daría entre este viernes y el próximo lunes. La idea del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de sesionar el sábado por ahora está descartada y la intención del oficialismo ahora es que el debate se lleve a cabo el martes.

Sin embargo, el último escollo en la negociación es que parte importante de la oposición considera inconveniente avanzar con el proyecto antes del paro anunciado por al CGT para el miércoles 24 de enero. Y si la sesión fuese el martes, el debate se extendería en el mejor de los casos por 40 horas, según evalúan, por lo que se pisaría con la movilización gremial.