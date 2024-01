Ley ómnibus: la crisis en el oficialismo por falta de dictamen y las promesas incumplidas que sufre Milei

El presidente Javier Milei llegó enardecido de Davos porque se enteró de que la negociación de su Gobierno con la oposición dialoguista por el proyecto de la Ley ómnibus estaba más empantanada que lo que imaginaba y que será muy complicado acordar todos los puntos de la letra chica para que haya un dictamen de mayoría.

Según pudo saber iProfesional, el jefe del Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, le dijeron que el dictamen no estaba acordado y que recién se podría firmar el martes próximo para aprobarlo el jueves en el recinto de la Cámara de Diputados.

"¿Pero cómo, entonces no van a trabajar el fin de semana?", preguntó indignado Milei. Le contestaron que era imposible porque los diputados suelen viajar a sus provincias los fines de semana y porque cada bloque discutirá internamente una propuesta que envio el Gobierno para negociar cambios.

"Bueno… pero entonces que se reúna la comisión el lunes, firmen el dictamen y sesionen el martes 23", exigió Milei. Pero le explicaron que era imposible. Francos le informó que el jefe del bloque de Hacemos Consenso Federal, Miguel Pichetto, le había dicho que antes del jueves es imposible.

El mismo presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, señalaba por la tarde que no está convocada la comisión para el lunes. "Con suerte se reúne el martes y sesiona el jueves", decían a su lado. Milei no salía de su asombro: regresó de Davos, Suiza, donde creía haber dado una clase magistral de economía de mercado a los empresarios más poderosos del planeta y le advirtió al mundo que Occidente está en peligro por el socialismo y en su país no había podido firmar un dictamen de comisión.

Además, este viernes Milei recibió el apoyo del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; del magnate norteamericano Elon Musk, CEO de Tesla y de la red X, y del ídolo de Boca Juniors y DT de Independiente, Carlos Tevez.

La pelea con la CGT, una pulseada personal para Milei

"En el mundo todos lo apoyan, pero no puede convencer a los diputados para que sesionen antes del paro de la CGT del 24 de enero", señaló un funcionario libertario a iProfesional.

Para Milei, la pelea con la CGT se volvió una pulseada personal. La central obrera comandada por Héctor Daer tenía casi cocinado el acuerdo de reforma laboral con Francos hace 40 días pero el ministro sin cartera Federico Sturzenegger puso un artículo en el DNU que eliminaba la cuota solidaria de los sindicatos y que son millones de pesos que salen de un 3% de los sueldos de los trabajadores.

Milei sabe que el problema con la CGT es por plata. Pero la impericia política de Sturzenegger y de Milei hicieron que el conflicto con la CGT se fusione con el de las organizaciones sociales que también irán a la marcha del 24.

En ese contexto, Milei también se enojó con la periodista María O’Donnell porque en su programa de Radio Urbana dijo que el Presidente viajaría en helicóptero a Olivos cuando en realidad viajó en automóvil oficial. Por la red X, Milei la trató de "mitómana" y de hacer "operetas".

El malestar de Milei es porque Menem y Francos le había prometido que la ley podía estar sancionada en Diputados y en el Senado el 25 de enero y por eso fijó que las sesiones extraordinarias fueran hasta el 31. Pero esos plazos ya son imposibles y este viernes tuvo que extender el período de extraordinarias y lo hizo hasta el 15 de febrero.

"Esta es una señal de debilidad porque le prometen plazos que no se cumplen y leyes que no salen", dicen fuentes libertarias que conocen los conflictos del poder. "Era mejor extender las extraordinarias hasta fin de febrero y unirlas con las ordinarias de marzo", señaló.

Mientras tanto, este fin de semana cada bloque opositor discutirá los más de 100 artículos que propuso reformar Francos y Menem. Entre esos cambios, el Gobierno propuso reducir la delegación de facultades de cuatro a dos años y reducir a cero las retenciones para las economías regionales.

La ruptura radical, no ayuda

Pero por la noche surgio otro problema: la convención nacional de la UCR, que preside Gastón Manes, hermano de Facundo Manes, diputado, se pronunció en durísimos términos en contra de toda la Ley ómnibus a la que calificó de "antidemocrática" y pidió al bloque de ese partido, que preside Rodrigo De Loredo, que lo rechace y que presente un dictamen propio de minoría "con los ideales del radicalismo".

De Loredo negocia a espaldas de su bloque y la mayoría de los diputados sospechan que quiere acordar con Milei con aval secreto del presidente de la UCR, Martin Lousteau, su jefe político. El enredo complica la calma de los radicales. Sospechan que detrás de Manes hay gobernadores.

"Hay bronca con De Loredo porque negocia en soledad y no sabemos si confiar o no", dijo un diputado radical a iProfesional. Esto afecta a Milei porque la UCR conformaba un polo de negociación con Miguel Pichetto, presidente del bloque de Hacemos Consenso Federal.

Guillermo Francos intentó consensuar con ese polo y unificar posturas con el otro frente conformado por La Libertad Avanza y el PRO, de Cristian Ritondo, que responde a Mauricio Macri y que quieren ayudar al Presidente a rajatabla porque quieren participar de negocios económicos.

Pero la ruptura radical no ayuda. La diputada Karina Banfi dijo a iProfesional que la propuesta del Gobierno fue un paper con lineamientos pero no está el proyecto con el articulado preciso por lo cual no está la letra chica. Esto fue confirmado por otros bloques. "Nos dejaron un PDF con unos lineamientos políticos. Pero no está el nuevo articulado", dijo.

"Recibimos la información y le dijimos a los funcionarios que esperamos verlo escrito en nuevos artículos. Estamos esperando que el Poder Ejecutivo envíe cómo están redactados todos los artículos de los temas que ellos dicen que aceptaron luego de receptar nuestras sugerencias (en las reuniones que se realizaron entre lunes y miércoles)", señaló.

Milei está enfurecido porque se puso la vara muy alta y el acuerdo con la oposicion no está. En el medio se coló la versión de que nombrará al embajador en Brasil, Daniel Scioli, como secretario de Turisimo, para reemplazar a Yanina Martinez, hiper kirchnerista. Un ex kirchnerista por otra.

Scioli no confirmó ni desmintió la información, consultado por iProfesional. "Estoy enfocado en agenda Brasil y siempre turismo está en mi agenda porque de Brasil año pasado vinieron 1,4 millones de turistas", dijo.

Las modificaciones a la Ley ómnibus que propuso el Gobierno

Las ofertas que hizo el Gobierno a la oposicion fueron a mano alzada y sin la letra chica:

Se limitarían las facultades extraordinarias a dos años y no a cuatro.

y no a cuatro. Se elimina la emergencia de Defensa, Social y Sanitaria.

Se dejan en cero las retenciones a las economías regionales . Pero los cordobeses y santafecinos se oponen a aumentar las retenciones para maíz y soja.

. Pero los cordobeses y santafecinos se oponen a aumentar las retenciones para maíz y soja. Se elimina la facultad del Poder Ejecutivo para aumentar retenciones.

Se limita al Poder Ejecutivo para poder liquidar las acciones y bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, pero la oposicion no quiere ni avanzar en ello.

No menciona el cambio en la movilidad jubilatoria y la oposicion se opondrá a la eliminación .

. Elimina a YPF de las empresas por privatizarse. Pero la oposicion tambien quiere sacar al Banco Nación, Arsat y quiere discutir todas en un proyecto de ley para cada una.

Se aumenta la cuota de bioetanol y biodiesel en las naftas y se elimina la libre importación de biocombustibles. Algo que pedían las provincias productoras de biodiesel.

en las naftas y se elimina la libre importación de biocombustibles. Algo que pedían las provincias productoras de biodiesel. Se elimina la derogación de la ley del azúcar.

Se elimina la discusión de bienes personales y sería tratado en la ley de restitución de ganancias.

Se elimina la reforma electoral por circunscripción uninominal y se modificarían las PASO.

"No tienen nada acordado y por eso Milei se enojo porque falta la bajada a cada uno de los bloques y cada uno pondrá la letra chica que quiera en más de 600 artículos, es muy difícil", señaló un diputado libertario.

En el bloque que preside el libertario Oscar Zago reina el mal clima. No sólo no los invitan a las reuniones en la Casa Rosada sino que no les informan nada de las negociaciones. El jueves los convocaron a una reunión a las 16 y luego se la suspendieron tarde y muchos tenían vuelos a sus provincias y no sabían si viajar o no.

Por otra parte, Menem y Zago todavía no pudieron armar las estructuras administrativas y Eduardo "Lule" Menem no quiere ocupar ningún cargo parlamentario porque especula con un cargo en el Poder Ejecutivo. Lule Menem es uno de los negociadores en un bloque sin negociadores.

Además, durante el fin de semana no podrá progresar el proyecto porque no están nombrados los asesores de los diputados ni del bloque de LLA en las comisiones. "Los asesores deberían ser los que empujan el lápiz e intercambian los papers, pero no hay asesores", dijo con resignación un diputado mileista.