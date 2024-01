Milei podía evitar el paro: por qué es consecuencia de una "mala praxis política" de principiante

El Gobierno enfrentará el primer paro general por no haber podido resolver a tiempo un diálogo sobre la reforma laboral con los sindicalistas

El Gobierno de Javier Milei enfrentará su primer paro general a los 45 días de asumir su mandato por no haber podido resolver a tiempo un diálogo sobre la reforma laboral con los sindicalistas, que estaba encaminado y lo rompió el ministro sin cartera, Federico Sturzenegger, al poner una cláusula que desató la furia de la CGT y que fue avalada por el propio Presidente.

El punto de la discordia fue la inclusión de un artículo en el DNU 70 que dispone la eliminación de las cuotas solidarias en los salarios de los trabajadores. Esa cuota significa millones de pesos para los sindicatos. El conflicto terminó con un chivo expiatorio y Milei echo al subsecretario de Trabajo, Horacio Pitrau, que no tuvo mayor responsabilidad en el entuerto.

A partir de esta ruptura del diálogo, las consecuencias del ajuste económico, la devaluación, la suba de naftas y la inflación en los alimentos, desató un conflicto social que escaló a niveles estratosféricos y que mañana congregará a la CGT, la CTA, las organizaciones sociales y a casi todo el peronismo y la izquierda.

Milei hizo un milagro y congregó a toda la oposición en una misma marcha. Puede describirse como un caso de "mala praxis política" de principiante en el poder.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la mayoría de los intendentes del conurbano, se movilizarán. La ex presidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, también impulsa a los intendentes amigos. En secreto, el peronismo se prepara para un operativo de desgaste político.

El ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa emitió un comunicado en el que criticó todas las medidas del ajuste de Milei. Eso, más allá de que Massa y su ex jefe de la Aduana Guillermo Michel poblaron la administración Milei de funcionarios propios.

"Milei había hablado con varios sindicalistas y estaban de acuerdo en las líneas generales de la reforma laboral", dijo a iProfesional un alto dirigente del Gobierno libertario. De hecho, Milei había dialogado con el titular del sindicato de la construcción (Uocra), Germán Martínez, durante la campaña y habían acordado crear el fondo de desempleo para despidos para otros sindicartos con el modelo de la UOCRA. Ese ítem terminó escrito en el DNU 70 y muchos en la CGT lo avalan porque es voluntario, cada sector lo acuerda en su convenio.

Federico Sturzenegger agregó una cláusula que rompió la negociación.

También estaba aceitado el dialogo en diciembre entre el titular de la CGT, Héctor Daer, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se sacó una foto con el titular del sindicato de empleados de comercio, Armando Cavalieri.

Gerardo Martínez dijo a iProfesional que, "lamentablemente, la situación se planteó a partir de que el Gobierno de Milei se llevo por delante todos los derechos que forman parte de las conquistas individuales y colectivas".

Y agregó: "Con las medidas que se disponen en el DNU 70 y la ley ómnibus, se vulnera y se rompe el contrato social. Los abogados explicaron los argumentos de por qué este DNU era inconstitucional, actuamos ante el Poder Judicial".

Martinez reclamó más política. "Busquemos que el parlamento, la politica actuen en consecuencia. No ponemos en tela de juicio la legitimidad que tiene el gobierno de llevar adelante su gestion. Buscamos reafirmar una vez mas el dialogo la concertacion como heramienta basica y fundamental, no solo por las politicas laborales sino con la necesidad que necestitamos los argentinos. No podemos ir a los codazos, sino codo a codo", dijo el sindicalista.

El titular del sindicato de Obras Sanitarias José Luis Lingieri y el de canillitas, Omar Plaini, dijeron a iProfesional, también, que el motivo del paro es la ley ómnibus y el DNU, que afectan transversalmente a toda la sociedad y a la clase media, Pymes y pequeños productores, más allá de lo laboral.

Francos había acordado con la CGT

En rigor, Guillermo Francos había acordado con la CGT, pero Sturzenegger le dinamitó el pacto. Con el titular de la central obrera, Héctor Daer, se había pactado incluir en el DNU 70 la extensión de 3 a 8 meses el plazo de prueba, la eliminación de multas por indemnizaciones y un fondo de desempleo voluntario para despidos del 8% del salario, entre otras reformas.

No se tocaban los grandes privilegios de los sindicatos, ni el modelo sindical tradicional ni las reelecciones indefinidas. Ese dictamen fue aprobado por el secretario de Trabajo, Omar Yasin, que lo examinó con su subsecretario de entonces Horacio Pitrau. Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, pidieron que el acuerdo fuera revisado por Federico Sturzenegger, el ministro de Economía sin cartera.

La CGT impulsó la inconstitucionalidad del DNU en la Justicia laboral.

El economista liberal le agregó una cláusula que rompió la negociación. Incorporó la eliminación en el DNU de la cuota solidaria que todos los trabajadores pagan a los sindicatos, además de la cuota sindical. Francos se había comprometido con Daer a que no tocaría la cuota solidaria que implica varios millones de pesos para los sindicatos. Esa cuota se incorporó en los años 90 en los salarios porque muchos sindicatos tuvieron un alto desempleo y se debilitaron las cuotas sindicales. Además, estas últimas son optativas, en cambio aquella es obligatoria.

Posse y Sturzenegger pidieron la cabeza de alguien de Trabajo. Yasin y Pitrau tenían prohibido el trato con la CGT, porque era Francos el que negociaba. Pero, la última palabra debía ser la de Sturzenegger, que no tiene cargo. Cuando la CGT vio la version final del DNU, ya publicado en el Boletín Oficial, estalló el conflicto. Fue entonces, a fines de diciembre, que convocó al paro de este miércoles.

Milei le había prometido también a los "gordos" de la CGT que no iba a tocar el modelo sindical. Al anunciar el paro la CGT, Posse y Sturzenegger le exigieron a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tenía que rodar una cabeza de la Secretaría de Trabajo. Fue entonces que le pidió la renuncia a Pitrau, que se fue del cargo el 6 de enero.

La discusión, de todos modos, quedó en el aire. La CGT impulsó la inconstitucionalidad en la Justicia laboral, que concedió una medida cautelar que suspendió la reforma laboral, decisión que fue ratificada en la Cámara del Trabajo y llegó a la Corte Suprema, que tendrá la última palabra. El máximo tribunal se tomará su tiempo y medirá los escenarios políticos. Pasaron pocos días, pero las causales del paro son variadas, una de ellas es la mala praxis política de Milei.

El comunicado de Massa

En ese contexto, Sergio Massa emitió este martes un comunicado del Frente Renovador, que criticó a Milei y se tituló "Las rarezas de la libertad". "Mientras se llevan al Tesoro Nacional 0.76 puntos del PBI aumentando el impuesto PAIS y trasladando el costo a precios, le sacan a la gente la devolución de IVA, 0,25 del PBI", dijo Massa en la cuenta X del Frente Renovador. "Mientras se llevan por supercosecha, devaluación y aumento de retenciones al Tesoro 1.3 del PIB, le devuelven a los más ricos del país en bienes personales 0,23 del PIB", agregó Massa.

"Mientras regalan en el blanqueo 1,4 del PIB en impuestos a los que evadieron, restituyen ganancias para darle una limosna a los gobernadores (0,17 del PIB) perjudicando así a 823 mil trabajadores". Tras ello, cerró con ironía y apuntando a LLA: "Rarezas de la libertad. El salario no es ganancia".

La ex titular de Aysa y esposa de Massa, Malena Galmarini también se despacho en la red X con el hashtag "la casta eras vos" y dijo: "Te aumentaron la nafta, los alimentos, las tarifas, la prepaga, el impuesto PAIS, el monotributo, el boleto de bondi y de tren. Te sacaron la devolución del IVA y los créditos de Anses. Quieren aumentar las retenciones a la industria, a las economías regionales y al campo. Todo sube salvo los salarios y las jubilaciones… Y, ahora, quieren que vuelvas a pagar el Impuesto a las Ganancias".