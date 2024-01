Polémico: un juez kirchnerista impide al Gobierno hacer filmaciones en el paro nacional de la CGT

A través de una orden que envió al Ministerio de Seguridad, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, decidió impedir al Gobierno la realización de filmaciones y requisas sin una orden judicial durante la movilización que desplegará la CGT este miércoles, a modo de reclamo por las decenas de reformas implementadas por el presidente Javier Milei.

La decisión del magistrado responde a un hábeas corpus presentado por una serie de militantes que aseguran haber sido "víctimas de filmaciones y/o requisas" durante las manifestaciones desarrolladas entre el 20 y 23 de diciembre. Asimismo, Kreplak rechazó el pedido de anticonstitucionalidad del protocolo antipiquete.

Entre sus argumentos, el juez planteó: "Exhortando a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación que se mantenga el lineamiento oportunamente informado por esa cartera ministerial, y se abstenga de expedir órdenes a las fuerzas de seguridad bajo su órbita que impliquen que el próximo miércoles 24 de enero, se filmen y/o se intercepten a personas en la vía pública -particularmente a bordo de transportes públicos o en los accesos a las unidades de trenes, todo ello dentro de la jurisdiccional territorial de este Juzgado- con el fin de identificarlas y/o requisarlas sin orden judicial previa, y sin que se presenten alguna de las circunstancias previstas por el art. 230 bis CPPN".

Y sostuvo: "La filmación y/o interceptación de personas con el fin de identificarlas y/o requisarlas, sin orden judicial previa, implicaría un cercenamiento ilegítimo de la libertad ambulatoria, además de la afectación de otros derechos de raigambre constitucional. Y las irregularidades se verían aún más agravadas si la intervención policial que incluyan requisas no se plasmara en las actas pertinentes para su posterior control jurisdiccional, como habría sucedido, según sostienen los accionantes, en las jornadas del 20 y 23 de diciembre pasados".

Sobre el protocolo antipiquetes que la ministra Patricia Bullrich implementó para este tipo de movilizaciones, Kreplak señaló que "no se verifica vinculación suficiente entre la cuestión de fondo que habilita la acción de hábeas corpus interpuesta en este caso, y lo normado en la referida resolución".

Y añadió: "No se justifica el tratamiento de dicho planteo en esta oportunidad, máxime si se tiene en cuenta que dicha cuestión requiere un análisis y tratamiento pormenorizado, que no puede abordarse en el marco de la urgencia e inmediatez que debe darse al trámite del habeas corpus".

Milei podía evitar el paro nacional: ¿es consecuencia de una "mala praxis política" de principiante?

El Gobierno de Javier Milei enfrentará su primer paro general a los 45 días de asumir su mandato por no haber podido resolver a tiempo un diálogo sobre la reforma laboral con los sindicalistas, que estaba encaminado y lo rompió el ministro sin cartera, Federico Sturzenegger, al poner una cláusula que desató la furia de la CGT y que fue avalada por el propio Presidente.

El punto de la discordia fue la inclusión de un artículo en el DNU 70 que dispone la eliminación de las cuotas solidarias en los salarios de los trabajadores. Esa cuota significa millones de pesos para los sindicatos. El conflicto terminó con un chivo expiatorio y Milei echo al subsecretario de Trabajo, Horacio Pitrau, que no tuvo mayor responsabilidad en el entuerto.

A partir de esta ruptura del diálogo, las consecuencias del ajuste económico, la devaluación, la suba de naftas y la inflación en los alimentos, desató un conflicto social que escaló a niveles estratosféricos y que mañana congregará a la CGT, la CTA, las organizaciones sociales y a casi todo el peronismo y la izquierda.

Milei hizo un milagro y congregó a toda la oposición en una misma marcha. Puede describirse como un caso de "mala praxis política" de principiante en el poder.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la mayoría de los intendentes del conurbano, se movilizarán. La ex presidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, también impulsa a los intendentes amigos. En secreto, el peronismo se prepara para un operativo de desgaste político.

El ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa emitió un comunicado en el que criticó todas las medidas del ajuste de Milei. Eso, más allá de que Massa y su ex jefe de la Aduana Guillermo Michel poblaron la administración Milei de funcionarios propios.