Duro revés para Milei: Diputados dio marcha atrás y la Ley ómnibus vuelve a comisión

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara este martes por la tarde los primeros artículos de la Ley Ómnibus, el cuerpo legislativo votó por volver a debatir el proyecto en comisión.

Tras más de cuatro horas de tratamiento, con cruces, un confuso debate y un cuarto intermedio de 15 minutos, el cuerpo legislativo tomó la decisión mediante una votación a mano alzada, pese a haber aprobado el viernes el mega paquete de reformas económicas en general.

Ley ómnibus: diputados volverán a debatir el proyecto en comisión

La sesión quedó levantada por falta de acuerdo en la cuestión de privatizaciones, y en La Libertad Avanza acusaron a los gobernadores de traidores.

Previamente, los legisladores habían votado a favor de extender el plazo de emergencia y la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, esta última con modificaciones. Tras el resultado positivo sobre estos artículos, diputados de la izquierda y Unión por la Patria denunciaron que le "votaron un cheque en blanco" al Presidente.

Tras levantarse la sesión, el presidente de bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, se refirió a lo ocurrido en el recinto: "Fue un trámite parlamentario absolutamente oscuro. Ni los diputados del oficialismo que firmaron sabían de qué se trataba el dictamen".

Oscar Zago, jefe de la Libertad Avanza, sostuvo que "los gobernadores no cumplieron con su palabra, vamos a trabajar y dialogar en comisión. No fracasó el proyecto, no cumplieron con su palabra los gobernadores. Se equivocan". Además, aseguró que durante el fin de semana hubo diálogo con los partidos: "El que dice que no hubo diálogo, miente".

A la confusión del debate, en el que la mayoría de los legisladores dejó en evidencia la poca claridad respecto del procedimiento para definir la aprobación de cada artículo, se le suma otro problema al Gobierno y es que la cámara baja aprobó seis emergencias, mientras que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía tiene ya activadas y vigentes a ocho. Además, con distintos plazos.

"Teníamos un acuerdo para votar las facultades delegadas", señaló el ministro del Interior, Guillermo Francos, en diálogo con TN y añadió: "Si se aprueba una ley declarando emergencia y en su tratamiento en particular o se dan las herramientas, no tiene sentido. Por eso el bloque decidió volver a comisión porque se desguazaba en delegaciones".

En este contexto, el gobierno de Javier Milei emitió un comunicado. "Este martes, los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ley Bases, horas después de acordar acompañarla", lanzó el oficialismo. Y añadió: "Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses".

¿Qué dijo Javier Milei sobre el fracaso de la Ley ómnibus en Diputados?

En medio de su gira por Israel, el presidente Javier Milei se refirió a lo sucedido en la tarde de este martes en el Congreso. "La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas", sostuvo. Y agregó: "Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar. Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país".

"Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué. Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", concluyó a través de su cuenta oficial de X.