El Gobierno descartó pedir la renuncia de funcionarios de provincias que votaron contra la Ley ómnibus

El vocero presidencial Manuel Adorni descartó la posibilidad de que Javier Milei le pida la renuncia a funcionarios que responden a gobernadores que plantearon modificaciones a la Ley ómnibus en la fallida sesión del martes pasado en la cámara de Diputados.

"El Presidente no evalúa ninguna renuncia", aseguró Adorni en su habitual contacto diario con los medios.

Desde la derrota de la ley ómnibus en el Congreso, el Gobierno mira con recelo a un grupo de funcionarios que forman parte de la administración a raíz de un acuerdo político con el peronismo cordobés, en total tensión luego del rechazo en la Cámara de Diputados de los legisladores que responden al gobernador Martín Llaryora.

El principal apuntando es el titular de ANSES, Osvaldo Giordano, a cargo del manejo del presupuesto, quien además está casado con la diputada del espacio Hacemos por Nuestro País Alejandra Torres, que votó en contra del proyecto en consonancia con sus compañeros de bancada Juan Fernando Brügge, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez.

Si bien Adorni, sostuvo que "no está en agenda ningún cambio" y que "las cuestiones de gestión siempre serán diferenciadas de las cuestiones políticas", en Casa Rosada miran a Giordano con recelo y consideran que "tiene mucho para explicar".

Además, Adorni afirmó que el Gobierno nacional redujo en "un 98 por ciento las transferencias discrecionales a las provincias". "Las cajas para hacer política se han terminado. Se terminó la plata para recitales de dudoso financiamiento y el empleo militante", dijo Adorni.

Milei no impulsa la derogación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

Por otro lado, aseguró que no está en la agenda del presidente Javier Milei la derogación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada a fines del 2020, tras conocerse un proyecto de ley presentado esta semana por un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA).

"No es parte de la agenda del Presidente, no es decisión del Presidente y no está impulsada (la iniciativa) de ninguna manera por el Poder Ejecutivo", afirmó Adorni acerca del proyecto.

