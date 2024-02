Javier Milei, en alerta: estalló la interna en el Gobierno por el proyecto para derogar el aborto legal, seguro y gratuito

Tras la caída de la Ley ómnibus, los diputados de La Libertad Avanza (LLA) atraviesan una interna a partir de la presentación de un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de una diputada de ese bloque oficialista, Rocío Bonacci que, aparentemente, no contaba con el aval de los legisladores de ese espacio.

Al menos, fuentes de ese espacio aclararon que "no era oportuna la presentación del proyecto", sobre todo después de lo que sucedió con la Ley ómnibus.

Aborto legal: estalló la interna en el Gobierno por nuevo proyecto

De hecho, el Gobierno tuvo que salir a aclarar que "es una discusión estrictamente legislativa". "No es parte de la agenda del Presidente, no ha sido una decisión del Presidente y no está impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo", señaló el vocero presidencial Manuel Adorni.

El aborto libre, legal y gratuito fue sancionado en enero de 2021 en el gobierno de Alberto Fernández aunque el procedimiento desde 1921 cuenta con un marco legal que contempla la interrupción del embarazo por determinadas causales, entre ellas la violación.

Según la diputada, el proyecto contaba con el respaldo del presidente del bloque LLA, Oscar Zago, la cosplayer Lilia Lemoine, Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo y Manuel Quintar, aunque luego esos acompañamientos fueron relativizados por los propios legisladores.

¿Qué dice el proyecto que busca derogar la IVE?

Se trata de un proyecto de la diputada de LLA Rocío Belén Bonacci, santafesina de 27 años, presentado el 5 de febrero pasado que pide derogar la IVE (27.610) y retrotraer los artículos del Código Penal que esa ley dio de baja.

El proyecto de la diputada de LLA propone derogar la IVE.

El polémico proyecto propone la reclusión o prisión de tres a diez años si el aborto se realiza sin consentimiento de la mujer y sostiene que "esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer".

La iniciativa dispone además cambiar el artículo 86 que se refiere a los especialistas a cargo de los abortos: "Sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo".

"Nuestra propuesta apunta a eliminar la injusta y arbitraria distinción que la redacción actual traza entre los abortos realizados antes de la semana 14 sin reproche penal- y los realizados luego de dicho plazo -penalizados en los casos en que no se verifiquen las causales de no punibilidad-, en la convicción de que dicha distinción sienta un peligroso precedente al crear, de hecho, categorías de personas", planteó la diputada en el texto del proyecto.

Entre otras cuestiones, el proyecto propone que "será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho".

Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa es el referido a los abortos realizados en embarazos originados por una violación: "Decidimos eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica. Sin embargo, dichos casos quedan comprendidos en la redacción propuesta para el artículo 88 del CP, que autoriza al juez a eximir a la mujer de la pena en atención a las causas que la llevaron a abortar y a su comportamiento posterior, manteniendo así el carácter delictivo de la conducta. En efecto, creemos que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente".

¿Cuál fue la explicación de la diputada?

Ante las diferentes versiones sobre las desinteligencias en el bloque y la relativización de los eventuales apoyos, Bonacci salió a aclarar que el proyecto no es una iniciativa del Poder Ejecutivo sino "personal". Pero, la polémica escaló cuando algunos diputados de ese espacio se despegaron de esa iniciativa y sugirieron que la diputada no contaba con esas firmas.

El polémico proyecto abre una interna en LLA.

Según explicó Bonacci a iProfesional: "Es un proyecto presentado por mí, el cual conversé de manera personal con algunos compañeros del bloque y decidieron acompañarme con la firma. En realidad, no es una firma simplemente se aclara nombre y apellido de quiénes deciden acompañarlo".

"Lo que quizás no entendieron es que yo se los estaba presentando para que lo lean, para que lo decidan acompañar si lo creían conveniente, porque iba a ser presentado en esos días. Entiendo que lo apoyan, pero no en este momento", precisó Bonacci.

De todos modos, la diputada de LLA aclaró que: "Es un proyecto, no es una ley. Lo presenté el lunes, lo cual no quiere decir que sea tratado ya, primero porque en período extraordinario solamente se llevan a recinto proyectos que envíe el poder ejecutivo y segundo, cuando se habiliten las ordinarias, no va a ser tratado el mismo día a primera hora. Es un proyecto, presentado, para que tome estado parlamentario".

Efectivamente, el proyecto no puede ser tratado en las próximas semanas sino que debe ser debatido si es que, finalmente, cuenta con los apoyos internos del bloque, después del 1° de marzo cuando empiecen las sesiones ordinarias.

¿Qué dicen en el oficialismo?

"Estamos preocupados, abocados y trabajando sin ningún tipo de descanso en otro tipo de temas que son mucho más urgentes y relevantes que este tema", precisó Adorni, quien despegó a Milei de la iniciativa y aclaró que "no es parte de la agenda del Presidente" que se encuentra en plena gira en Europa.

Sin embargo, desde el bloque de LLA, la primera en diferenciarse de ese proyecto fue Lilia Lemoine, que en una entrevista al medio Corta afirmó: "Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar, pero que no era momento ahora y me metió igual. Es muy dañino".

Adorni negó que el proyecto sea impulsado por el Gobierno de Milei.

Pero, además del frente interno, el proyecto podría abrir una grieta entre los denominados bloques dialoguistas y el Gobierno de Milei, ya que se trata de un tema muy controversial que atraviesa a todos los bloques que tienen posturas diferentes sobre el aborto.

Por ello, fuentes parlamentarias sostuvieron que "no estarían dadas las condiciones para impulsar este tema justo en este momento" y se estima que, finalmente, el proyecto no prosperaría, al menos por ahora.

Esta desinteligencia de LLA se suma a la decisión del oficialismo de retirar la Ley ómnibus del debate del Congreso cuando, después de resolver en el recinto pasar a comisión el proyecto, no reparó que la ley caía y debía ser discutida de cero, según ese procedimiento legislativo que, aparentemente, desconocía.

¿Qué piensa Milei del aborto?

Milei, en campaña, anticipó en distintas entrevistas que en caso de ser electo "haría un plebiscito" sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con la intención de que sea derogada y reiteró que está "en contra del aborto", al considerar que "no es un derecho ganado".

Para el entonces candidato presidencial de LLA, "si los argentinos creen en el asesinato de un humano indefenso en el vientre de la madre, se verá", al criticar a los sectores que promovieron el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo y los calificó de "personas con el cerebro lavado en una política asesina".

Milei, en campaña, ya se había manifestado en contra del aborto.

"¿Cómo puede ser un derecho ganado matar un ser humano? Soy militante del pañuelo celeste y mi posición la baso en una cuestión filosófica, biológica y matemática", aseguró Milei, al cuestionar la implementación de esta ley y sostuvo: "Cuando uno construye sobre un principio moral incorrecto, el resultado es inmundo".