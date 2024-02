Cristina Kirchner cruzó a Milei y apuntó contra Macri por la pobreza: "Están jugando con la mesa de los argentinos"

En el día de su cumpleaños, la ex presidenta Cristina Kirchner salió al cruce este lunes de Javier Milei quien durante el fin de semana habló de la "herencia de la casta" tras publicarse el informe de la UCA este fin de semana con el dato de pobreza, Cristina Kirchner salió al cruce este lunes. La exvicepresidenta acusó a Mauricio Macri de empeorar la situación social y volvió a marcar su diferencia con el Gobierno de Alberto Fernández.

Cristina comenzó un extenso tuit y remarcó el gráfico del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) que mide la evolución de las tasas de pobreza e indigencia urbanas entre enero del 2004 y enero del 2024. "En los tan mentados, meneados y criticados últimos 20 años", remarcó. "Cuando lo vi, me acorde del tercer párrafo, página 10 del documento de trabajo "ARGENTINA EN SU TERCERA CRISIS DE DEUDA -Cuadro de Situación-", que transcribo a continuación: "No pudo seguir en el gobierno (me refiero a Macri), pero el condicionamiento estructural que significaron sus decisiones en materia de endeudamiento, tanto por la magnitud de su volumen total con bonistas privados y con el FMI, como por el retorno de ese organismo multilateral en su rol de auditor de la economía argentina, aun persiste. Con el gobierno de Mauricio Macri la Argentina, como en el juego de la oca, retrocedía casilleros a mansalva. El gobierno que siguió no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina", citó Cristina de su propio documento de 30 páginas dado a conocer la semana pasada. Y concluyó: "Si fuera el Juego de la Oca, al mirar el gráfico del Observatorio, más que un retroceso a mansalva estaríamos viendo cómo, a partir del año 2018 -con endeudamiento en dólares y regreso del FMI de la mano de Mauricio Macri-, volvimos para atrás hasta caer en el punto de partida. La realidad que muestra este trabajo es que hoy ya estamos peor que en el año 2004. Sin embargo, la verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos". Cristina Kirchner le respondió a Javier Milei por la pobreza: "Están jugando con la mesa de los argentinos" La pobreza en Argentina ascendió al 57,4% en enero del 2024

A los índices de inflación conocidos el pasado miércoles, se añadió una estadística que exalta el deterioro económico en la Argentina: según el Observatorio Social de la Universidad Católica (UCA), el 57,4% de los argentinos estuvo por debajo de la línea de pobreza en enero del 2024. En ese marco, el presidente Javier Milei señaló en una entrevista este viernes que la situación se profundizará los próximos meses: "El momento más duro será entre marzo y abril".

La devaluación y la posterior disparada de precios de productos de la canasta básica fue uno de los puntos principales que llevaron a ese índice, según remarca el informe titulado "Estimación de los efectos del Impacto Inflacionario postdevaluación. Escenario a diciembre 2023 y enero 2024". Se calcula que cerca de 27 millones de personas son pobres en la Argentina.

A su vez, el estudio registró un crecimiento exponencial en la situación de indigencia del país. En el tercer trimestre del 2023, este índice era del 9,6%, que pasó a ser del 14,2% en diciembre y alcanzó el 15% en enero pasado, que representaría a 7 millones de personas. El incremento se condice con las cifras de la pobreza: de un 44,7% del tercer trimestre del año pasado, ascendió al 49,5% en diciembre y al 57,4% en el último mes. Se trata de la cifra más alta desde que el Observatorio Social de la UCA registra la pobreza, en el 2004.

Los datos contemplaron que, para enero, la canasta de pobreza en el AMBA para una persona adulta fue de $193.146 y para una familia tipo de $ 596.823, sin considerar el alquiler. El último dato oficial del INDEC, correspondiente al primer semestre de 2023, arrojó un 40,1% de pobreza. La situación a diciembre se conocerá el próximo 27 de marzo.