Repercusiones discurso de Milei: respaldo de Macri, lo que "omitió" y la chicana por los "aplaudidores"

Mauricio Macri dijo que fue un mensaje "claro, firme y con coraje". Legisladores cuestionaron que no incluyó "el hambre" como un tema

Luego del discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, con el anuncio del Pacto del 25 de Mayo y el paquete "anti casta", entre otras definiciones, llegaron las repercusiones de todo el arco político. Gobernadores, legisladores e incluso el ex presidente Mauricio Macri se refirieron a las palabras del mandatario en el Congreso.

"Un mensaje claro, firme y con coraje. Todos los argentinos tenemos que apoyar al Presidente y la clase política aceptar esta invitación en un gesto de humildad y grandeza. Presidente, el PRO estará en Córdoba para firmar el Pacto del 25 de Mayo", escribió en su cuenta de X Mauricio Macri.

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, por su parte, subrayó: "Comparto la necesidad de austeridad y de recuperar el valor de la política al servicio de la gente. Siempre que me convoque a trabajar por la Argentina, a motorizar el cambio para que los argentinos de bien puedan trabajar y progresar libremente, ahí estaré presente. Cuente con eso".

Las repercusiones del discurso de Javier Milei

En tanto, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora, remarcó: "Tenemos que ir todos a la convocatoria, debe ser más amplia, debe estar el sector empresario y el de los trabajadores".

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Pichetto señaló: "Rescato que fue un mensaje en búsqueda de acuerdos, la convocatoria a las provincias a trazar un camino de orden fiscal y responsabilidad".

El presidente del bloque de Diputados de la UCR Rodrigo De Loredo sostuvo que "Argentina necesita de estas medidas institucionales". El también radical Julio Cobos remarcó por su parte que "esta convocatoria es una sabia decisión, se lo habíamos pedido a Macri incluso. Falta un punto sobre educación".

Legisladores respaldaron el llamado al diálogo de Javier Milei, pero advirtieron que no hizo mención a los "más necesitados"

En tanto, Facundo Manes festejó el diálogo, pero fue crítico con respecto a lo que el Presidente no mencionó: "Es bueno que el Presidente convoque al diálogo pero queremos discutir la agenda. Debería incluirse al hambre como un tema, no nos gustan las agendas impuestas. Faltó empatía no hubo mención a los más necesitados, a los pobres".

José Luis Espert, quien se fundió en un abrazo con Milei cuando el presidente llegó al Congreso, señaló que espera que "los Gobernadores digan que sí al pacto".

En tanto, Myrian Bregman remarcó: "Creo que el Presidente hizo lo que mejor sabe hacer, vender humo. Juntó todos los clichés de la derecha argentina". Durante el discurso, en su cuenta de X, la diputada había escrito: "Vino imbuido del espíritu de Ongania y con muchos aplaudidores para que parezca que tiene razón".

Las críticas de Javier Milei a la oposición

Antes de convocar al "Pacto del 25 de Mayo", Milei criticó con dureza a los "políticos" opositores. Y, mientras lo hacía, legisladores oficialistas y muchos de los invitados cantaron una de sus canciones de campaña: "La casta tiene miedo".

"Algunos políticos suman con dificultad, salvo que se trate de la propia", sostuvo el presidente, al referirse a que "cerca del 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la pobreza, para algunos pareciera que la pobreza apareció de un día para otro".

En ese sentido, cargó: "Los estragos del modelo del Estado presente son que 6 de cada 10 argentinos son pobres, mientras la mayoría de los políticos son ricos, como muchos de ustedes".

Y repitió su concepto de que "Estado es organización criminal diseñada para que cada permiso, cada autorización, cada trámite, haya una coima para el político de turno".

"Hay medios de comunicación que viven de la pauta y periodistas ensobrados que eligen cuando mirar para otro lado y a quién acusar y a quién no", sostuvo Milei, quien también adelantó que va a cerrar la agencia de noticias Télam, "que fue utilizada en las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista".

Finalmente, se refirió al "apartheid político, un régimen en el que los políticos son ciudadanos de primera y los argentinos de bien, son ciudadanos de segunda".