Lo aseguró el ministro del Interior Guillermo Francos. Será en caso de que el Congreso no apruebe la ley enviada por el oficialismo

El Gobierno apela a que el Congreso apruebe la restitución del Impuesto a las Ganancias, que revertiría la medida anunciada por Sergio Massa durante la campaña presidencial. Y advierten que, si no se sanciona la nueva norma, muchos trabajadores deberán pagar este tributo de manera retroactiva.

Así lo aseguró el ministro del Interior Guillermo Francos, quien dijo que sin una nueva ley, los empleado en relación de dependencia que no pagaron Ganancias en los últimos meses del 2023, deberán hacerlo de forma retroactiva. Es, aseguran, por un "tecnicismo".

Ganancias: un "vacío" que podría perjudicar a los trabajadores

"Un tema es que se hizo tan mal el tema del decreto, hubo un decreto que sancionó el Gobierno de Massa por el cual se quitó la atribución de hacer las retenciones a las empresas a los trabajadores en relación de dependencia", dijo Francos en declaraciones radiales.

Y agregó que, "cuando se sanciona la ley, se sanciona para el período fiscal siguiente, para 2024". "En los meses de 2023 en los que no se hizo la retención, no quedó eximido el impuesto. Toda esa gente que quedó en esa situación, si no se soluciona con esta Ley el tema, van a quedar sujetos a pagar por ese trimestre de 2023, porque eso es el período fiscal 2023, y la ley lo planteó para el 2024. Es un tema que hay que solucionar", agregó el funcionario.

"Hay cuatro meses en lo que no se cobró el impuesto. Es un tema que hay que solucionar", destacó el funcionario, quien detalló que "el Impuesto a las Ganancias es el impuesto más progresivo que existe, es un impuesto a los ingresos en realidad".

Según el Gobierno, los trabajadores podrían pagar el "retroactivo" por los meses que no se le descontaron en 2023

"Y existe en todo el mundo, y los organismos multilaterales pusieron el grito en el cielo, como el Fondo Monetario Internacional. Hubo un cuestionamiento generalizado de esa medida", sostuvo Francos.

Durante su visita a Expoagro, el ministro del Interior había dicho que la restitución del Impuesto a las Ganancias es "un pedido de los gobernadores" para ayudarlos a "solucionar sus problemas fiscales". "En ese sentido, nosotros vamos a plantear la puesta en vigencia del impuesto a los ingresos", sostuvo.

Cómo afecta a los trabajadores el regreso de Ganancias

El Gobierno ya presentó un proyecto de ley, que se denominaba "Ley de Impuesto a los Ingresos Personales", que proponía revertir la mejora en el impuesto a las ganancias en los sueldos, sancionada –con bombos y platillos- el año pasado a través de la Ley 27.725.

La vigencia de esa norma, que aún continúa vigente, fue desde el 1 de enero del año 2024, influyendo para los sueldos abonados a partir de ese mismo día. El valor del sueldo mensual bruto actual que está exento de Ganancias es equivalente a $2.340.000, equivalente a 15 sueldos mínimos vitales y móviles. Este valor regirá por todo el primer semestre del año, hasta que a partir del mes de julio se vuelva a recalcular el valor del sueldo mínimo vigente en ese momento.

A partir de que se revierta la medida, el hecho de regresar el Impuesto a las Ganancias en los sueldos, afectará a los trabajadores de dos maneras: